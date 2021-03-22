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22 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Kur’ân ölüm kitabı değil, barış kitabıdır

Süleyman KÖSMENE
22 Mart 2021, Pazartesi
Y. Şamil: “Şu âyetlerin açıklamasını yapar mısınız? Kur’ân öldürmeyi mi emrediyor: “Puta tapanları bulduğunuz yerde öldürün.” (Tevbe 5)

Çizgi Neden Eğriliyor?

Kur’ân’ı tarafsız okuyanlar barış kitabı olduğunu anlamakta gecikmez. Çünkü hemen her âyetinden barış ve adalet fışkırıyor. Bunu görmeme imkânı yoktur. “Ve’s-sulhu hayr” (Hayır barıştadır) 1 diyen bir kitaptır.  

Dahası, “Eğer onlar barışa yönelirse sen de barıştan yana ol ve Allah’a güven” 2 diyen; “Artık onlar sizi bırakıp çekilir de sizinle savaşmazlar ve barış teklif ederlerse Allah onlara saldırmanıza izin vermez” 3 diyen bir kitabı savaştan ve öldürmekten yana saymak açık iftiradan başka bir şey değildir. Hem Allah’a iftiradır, hem Kur’ân’a, hem İslâm ümmetine.

Ama kafasını olumsuz algılarla doldurarak ön yargılı okuyanlar ne feyiz alabilirler, ne Kur’ân’ı anlayabilirler, ne hakkı ve hakikati teslim edebilirler. Ve böyle bir okuyuş kendileri için dalâlet fermanı oluyor. Kur’ân’dan dalâletlerini arttıracak şeyler okuyorlar.  

İşin garip tarafı görünüşte Allah’ı da inkâr etmiyorlar. Çünkü Allah’ı inkâr etmek mantığa sığmıyor. Çünkü ortada kocaman bir âlem vardır, kendi varlıkları vardır. “Kim yarattı?” sorusunun cevabı orta yerde duruyor. Bu soruya cevapsızlığın verdiği âcziyete, çaresizliğe ve mantıksızlığa düşmek başlı başına bir akıl buhranıdır.    

Allah’a inanır gözükmekle beraber, iş Kur’ân’a gelince eğriliyor. Güya Kur’ân değiştirilmiş, Allah’ın kitabı olmaktan çıkmış. Çünkü Allah’ın kitabı “öldürün!” demezmiş.

Meallerde kalan bir sakim anlayış!

Bu da Ayrı Bir Faciadır

Meal ile bu iş olmaz! Tefsir okuyun diyorsunuz, âyetin iniş sebebini öğrenin diyorsunuz; adamın tefsirlere de, iniş sebeplerine de güveni yok. Esasen İslâm ümmetinin hiçbir materyaline güveni yok!  

Ne diyelim; bu ayrı bir facia! Aklı mantığı olmayan bir çizgi! İnadına bodoslama gidiyor! İnternetten sağa sola mail atarak safi zihinleri idlal etmeye çalışıyor. Güya akıl çizgisinde gittiğini vehmediyor. Ama iş tamamen akılsızlığa çıkıyor! 

Madem Allah’a inanıyorsunuz. Eyvallah! Bu güzel. 

Peki, kitabı bozulunca Allah sizin kadar gayrete gelmeyecek midir? Kitabını yeni bir peygamberle ve kitapla yenilemeyecek midir? Bozuk kitaba razı olacak mıdır? 

Allah kitabını yenilemediğine göre, demek ki Kur’ân bozulmamıştır. Dahası Allah, kitabında peygamberi Hazret-i Muhammed’e (asm) ismiyle “peygamberlerin sonuncusu” 4 demiş, kitabı için “O’nu Biz indirdik, O’nu koruyacak olan da Biziz!” 5 buyurmuştur. 

Öyleyse, bütün dünyada tek bir Kur’ân geçerli olduğuna ve iman edildiğine göre, demek ki Allah kitabını korumuştur. Siz âyeti çarptırıyorsunuz! Meseleye kendi vehminizle, ön yargınızla ve kör inadınızla yaklaşıyorsunuz. 

Barış Yolunu Gösteren Âyetler

Tevbe Sûresi Müşriklerin Kâbe’ye yaklaşmalarını yasaklayan bir ültimatom olarak nazil olmuştur. 

Bununla beraber Müşriklere dört aylık bir düşünme ve karar verme süresi tanınmıştır. 6 

Hicretin 9. yılında Tebük Seferi’nden sonra Resulullah Efendimiz (asm) Hazret-i Ebu Bekir’i (ra) hac emiri tayin ederek Mekke’ye gönderdi. Tevbe Sûresi inince de bu sûrenin hacda ilân edilmesi için Hazret-i Ali’yi görevlendirdi. Hazret-i Ali (ra) Mekke’ye giderek, Akabe cemresi yanında bu sûrenin başından itibaren otuz âyetini okudu.  

Bu sûreye göre, bozulmamış anlaşmalar anlaşma süresinin sonuna kadar geçerli olacaktı. Anlaşmayı bozan müşriklere ise artık yeni süre verilmeyecekti. Müşrikler kendilerine verilen her süreyi istismar etmişler, İslâm düşmanlığını sürdürmüşlerdi. Bundan böyle İslâm düşmanlığını sürdüren müşrikler bulundukları yerde öldürülecekti.  

Bu âyetler, yıllardan beri Müslümanlara amansız eziyetler eden, İslâm’a hayat ve hürriyet hakkı tanımayan Müşrikler için, anlaşmayı tek taraflı bozmaları halinde artık yeni süre verilmeyeceğini önceden ve mertçe bildiriyor. Şiddeti değil; İslâm’ın izzetini gösteren âyetlerdir. Ölüm âyetleri değil, Müşriklere barış yolunu gösteren âyetlerdir.   

Dipnotlar:     

1- Nisa Sûresi 128.

2- Enfâl Sûresi: 61.

3- Nisâ Sûresi: 90.

4- Ahzab Sûresi: 33.

5- Hicr Sûresi: 9.

6- Tevbe Sûresi: 2.

Okunma Sayısı: 204
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