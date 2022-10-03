Kur Korumalı Sistem kimleri korumaz?

Efdal Eraçıkbaş: “Kur korumalı sisteme finans kurumları da giriyor. Bu durumda finans kurumlarının uygulaması helal mi oluyor?”

Fazlalığın Meşru İzahı Yoktur

Bir şeyin adının değişmesi o şeyin mahiyetini de, hükmünü de değiştirmez. İçkiye alkol deseniz de haramdır, ihtiva ettiği etken maddeler aynı olmak şartıyla içecek deseniz de haramdır.

Bediüzzaman der ki: “Ribanın kap ve kapıları olan bankaların nef’i; beşerin fenası olan gâvurlara ve onların en zalimlerine ve bunların en sefihlerinedir. Âlem-i İslâma zarar-ı mutlaktır; mutlak beşerin refahı nazara alınmaz. Zira gâvur harbî ve mütecaviz ise, hürmetsiz ve ismetsizdir.”1

Kur garantili sistem haram unsurlar taşıyor:

Kur korumalı sistemde verilen fazlalık esasta faizdir. Çünkü banka, yatırdığınız paraya dolar üzerinden fazlalık veriyor. Bu fazlalık hiçbir gerçek metaın karşılığı değildir. Artan doların karşılığı denilse de, elde dolar yoktur. Hayalî dolar vardır. Hayalî dolar, verilen fazlalığın meşru olmasına yeterli olmaz. Doları fiilen elinize alsanız o başka.

Oysa Türk Parası yatırılıyor, hayalî dolara endeksleniyor, doların artan değeri üzerinden oluşan fazlalık, yine Türk Parası olarak ödeniyor. Ortada dolar yoktur. Bu bir hiledir. Dolayısıyla verilen fazlalık meşru değil, faiz oluyor. Bunu finans kurumları da yapsa durum değişmiyor. Öte yandan, bu fazlalığı hazineden, fakir-fukaranın hakkından, seksen milyonun vergisinden kesip vermesi diğer bir haram unsurdur.

Medyen Halkı Gibi

Davud Aleyhisselam döneminde bir Yahudi kavmi, Cumartesi yasağını delen hileleri yüzünden maymuna döndüler. Bu kavim Kızıldeniz kenarında Medyen şehrinde yaşıyordu. Cumartesi günü ibadetin dışında iş yapmak ve özellikle o gün balık avlamak gibi bir canlıya zarar vermek kendilerine haram kılınmıştı. Bu husus Kur’ân’da şöyle anlatılır:

“Onlara, deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor! Hani onlar, Cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü Cumartesi günü, balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi; Cumartesi tatili yapmadıkları gün gelmezlerdi. İşte Biz, yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk.”2

“(Ey İsrâîloğulları!) İçinizden Cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine, “Aşağılık maymunlar olun!» dediklerimizi elbette bilmektesiniz.”3

Bu kavimden bazıları şeytanın telkiniyle deniz kenarına tuzak havuzlar yaparlardı. Cumartesi günü akın akın balıklar gelip havuzlarda hapsolurlar, çıkamazlardı. Ertesi gün olunca da balıkları avlarlar, böylece harama girmediklerini, Cumartesi avlanma yasağını çiğnemeden avlandıklarını ileri sürerlerdi.

Kavmin alimleri bunun hileden başka bir şey olmadığını, Allah’ın yasağını delmenin Allah’ın gazabını celp edeceğini, bu hileyi derhal terk etmeleri gerektiğini çok söylediler.

Kavimden bazıları âlimleri dinlediler, bazıları dinlemediler. Dinlemeyenler, Cumartesi günü avlanmadıklarını, dolayısıyla harama girmediklerini söyleyip hileli işlerine devam ettiler.

Kur’ân’da buyurulur ki: “Onlar, kendilerine yapılan îkazları unutunca, Biz de kötülükten alıkoyanları kurtardık; zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerinden dolayı şiddetli bir azâb ile yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince, onlara: “Aşağılık maymunlar olun!” dedik.”4

Âlimlerin sözlerini dinlemeyip hile ile balık avlamaya devam edenler bir sabah kalktıklarında kendilerini maymun suretinde gördüler. Yaptıklarının yanlış olduğunu anladılar. Ama çare kalmadı. Üç gün sonra da öldüler.

Dipnotlar:

1 Mektubat, s. 562

2 A’râf Suresi:163

3 Bakara Suresi: 65

4 A’râf Suresi: 165-166