Küskünlükler neden bitmiyor?

Ahmet Battal: Peygamber Efendimiz (asm), “Bir Müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helâl değildir.”1 Buyuruyor. Peki, bazı kardeşlerin üç günden fazla süren küs hallerinin durumu hangi kitaba sığar?”

Mahşerde Bir Mesele

Kitabın ortasından bir soru. Bu soruyu kardeşlere sormak lazım. Hangi kitaba sığdırıyorlar?

Bu konunun kitaba sığmadığını onlar da biliyorlar. Yani küsenler herhangi bir kitaba uymuş olmuyorlar. Kendi nefislerine uymuş oluyorlar. Ancak bunun hesabını elbette kendileri vereceklerdir. Böyle küslüklerin elbette mahşerde bir hesabı olacaktır.

Haklı yerdelerse sıkıntı yok! Ama durdukları yer, eğer haklı bir yer de değilse, nasıl cevap vereceklerini de şimdiden hesaba katmaları gerekecektir.

Ahirette iltimas olmayacağına göre… Orada küslük olmayacağına göre… Cennete küs giremeyeceklerine göre… Oranın temelinde adalet olacağına göre… Nihayetinde herkesin amelleri tartılarak zerre miktar iyiliği de, zerre miktar kötülüğü de hesaba katılacağına göre2... Mahşerde her halde bu meseleden başları ağrıyacaktır. Allah ağrıtmasın. Âmin.

Ehakta İhtilafı Bitiren Şeyler

Kardeşler arası meselelerde, en tehlikeli duruş, herkesin kendini haklı görmesidir. Böyle durumda doğruyu bulamayız. Hakkı buluruz; ama ehakta ihtilafımız bitmez.

Ehakta ihtilafı bitiren tek şey meşveretlerimizdir. Esasen meşvereti bunun için yapıyoruz desek mübalağa etmiş olmayız. Çünkü hak birdir; ama ehak çoktur.

Üstad Hazretleri diyor ki:

“Ey talib-i hakikat! Mâdem hakta ittifak, ehakta ihtilâftır. Bâzan hak, ehaktan ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen.”3

Burada hakta ittifak eden kişinin, ehakta, yani en hak olan şeyde ihtilafa düşebildiği beyan ediliyor. Bunun da kırgınlığın davetçisi olduğunu, çünkü herkesin kendi ehakkını hak gördüğünü ifade ediyor.

Üstad burada ihtilafı bitiren düsturu da şöyle söylüyor: “Bâzan hak, ehaktan ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen.” Yani bazen sadece hak olan, en hak olandan daha en haktır.

Tek Çözüm Meşveretler

İhtilafı sürdürürsek insicamı bozarız. Aramıza fesat girebilir. Şeytan bu boşluktan istifade eder. Kırgınlıklar ve küskünlükler de bu boşluktan meydan alır.

Ardından küskünlükte kendimizi haklı görmeye başlarız. Bu meselede ihtilafı çözen tek şey, meşveretlerdir. Ama meşveret kararından sonra kendi fikrinde diretmek ihtilaf değil, hatta fitne hesabına geçer.Meşveretlerimize sadakat göstermeliyiz. Oy çokluğu ile çıkan karara, içimize sinmese de “bizim kararımız” demeliyiz. Başka türlü ehakta ihtilaf meselesini çözemeyiz. Küskünlüklerimizi de bitiremeyiz.

Dipnotlar:

1- Buhârî, Edeb 57, 58, 62; Müslim, Birr 23, 24, 28, 30-32

2- Zilzal Zuresi: 7 -8

3- Sözler, s. 804