Mehdi rivayetlerine dair eleştiriye cevap

Birçok yerden okuyucularımız: “Mustafa Çağırıcı Hocanın iddialarına cevap verebilir misiniz?”

Ne İfrat Ne Tefrit!

Mutedil çizgisiyle tanıdığımız Mustafa Çağrıcı Hocanın mehdi rivayetlerine dair bir eleştiri yazısını okudum. Kendisi benim de İlahiyattan hocamdır. Kişiliğine ve fikirlerine saygı duyarım. Ancak bazı noktalarda isabetsiz eleştiriler gördüğüm yazısının, eleştirilecek yönlerine –saygı sınırında- işaret etmek isterim.

Öncelikle şunu ifade edeyim: Âlem-i İslâm’da en fazla ifrata veya tefrite düşülen konulardan birisi mehdi, deccal ve ahir zaman rivayetleridir. Meselâ şia’da mehdi inancı, peygamber inancı gibi, imanın şartlarından biri gibi ifrat bir çerçeve içine oturtulmuştur. Ve üzerine birçok batıl yorumlar eklenmiştir. Bu elbette kabul edilemez!

Şiadan başka bazı mehdi nadanlarının da her zaman zuhur ettiğini ve “mehdilik” iddialarıyla ortada boy gösterdiklerini de maalesef görmüyor değiliz. Bunları da kabul edecek değiliz.

Öte yandan günümüz İlahiyat dünyasında da, mehdi ve deccal rivayetlerini tamamen inkâr eden, yok sayan, ilgili hadisleri uydurma kabul eden bir çizginin varlığını da görüyoruz. Tabiî ki bu da müfrit bir çizgidir.

Oysa ilahiyatlarda başta hadis kürsüleri olmak üzere her türlü ilmî kürsüler, kitaplar ve araştırma imkânları var. Bu meselede inkârcı olmadan, ifrata düşmeden, teslimiyetçi olmadan, ehl-i sünnetin yolunu izleyerek, dört başı mamur bir araştırma ortaya koyulamaz mı?

Koyulabilir. Ama çalışmaktansa,–sizi tenzih ederim- her halde inkâr ve tezyif etmek daha kolay geliyor.

Çamura Düşen Elmas Atılır mı?

Mehdi, deccal ve kıyamet ile ilgili rivayetlerin birçoğunu –tamam- açık ifadelerle âyetlere dayandırmak güç olabilir. Birçoğu zayıf da olabilir! Birçoğu Emevî döneminin siyasî çalkantılarında veya İsrailiyat kaynaklı uydurulmuş figürler de olabilir!

Ama bunun sıhhatlisi yok mudur hocam? Birkaç İsrailiyat var, birkaç bozuk yorum, inanç veya nadan var diye, hepsini atma lüksümüz olabilir mi? Ârif odur ki, çamurun içine elmas düşmüşse onu çamurda bırakmasın; elması çıkarıp alsın, çamurunu, tozunu, gubarını silsin!

Şu bir gerçektir ki, meselemiz olan mehdi ve deccal rivayetlerinin birçoğu, sıhhatine güvenilen hadis kitaplarında yer alıyor. Ve ehl-i sünnet bunları bin küsur yıldır kabul ediyor. Sıhhatine güvenilen birçok hadis kaynağında Hazret-i Ali’den (ra), Ebu Said-i Hudrî’den (ra), Cabir bin Abdullah’tan (ra), Abdullah bin Abbas’tan (ra), Abdullah bin Ömer’den (ra), Ebu Hüreyre’den (ra), Abdullah bin Mes’ud’dan (ra), Huzeyfe bin Yeman’dan (ra), Ümmü Seleme’den (ra), Enes bin Malik’ten (ra), Abdurrahman bin Avf’tan (ra)… ve daha nice sahabeden gelen birçok rivayetler var.

Bir şey yok demekle yok olmaz ki! İlim adamı sıfatı olanların, var olan sıhhatli kaynaklardan hareketle doyurucu yorumlar ve telifler ortaya koymaları bu ümmete borçları değil midir?

Resulullah’a (asm) Karşı Borcumuz

Saygıdeğer hocam: Ahirzamanla ilgili rivayetlerin hemen hepsi kapalı ve müteşabih cümleler içinde gelmiştir. Bu metinleri yorumlamak ve içindeki cevherleri çıkarıp almak ciddî emek, sabır, cehd, gayret, irade ve ehliyet ister. Çözümleyemediğimiz rivayetler olduğunda, hemen inkâra ve tezyife sapmak yerine, bu meselede dirsek çürütmüş, ömür tüketmiş, bedel ödemiş, dünyasını bu uğurda karartmış âlimlerin de fikirleri var mı diye samimiyetle bir göz atmak gerekmez mi?

Bediüzzaman’a göre ahirzaman haberlerinin kapalı olmasının hikmetleri kısaca şöyledir:

1- İman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan, perdeli ve derin ve tedkik ve tecrübeye muhtaç olan nazarî mes’eleleri elbette bedihî olmaz. Ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zarurî olmaz.

2-Gaybî haberler, Peygamber Efendimiz’in (asm) belâgatiyle temsiller, teşbihler ve mecazî cümleler içinde, sırr-ı teklif hikmetine uygun şekilde bildirilmiştir. 1

Yoksa bunlar uydurulmuş efsanevî metinler değildir.

Bu metinleri doğru yorumlamak bizim her şeyden önce bu metinlerin sahibi Resulullah’a (asm) karşı minnet borcumuzdur.

Dipnot:

1- Şuâlar, s. 609.