Ali Bey: “Siyaset menfaat kurumu mudur, hizmet kurumu mudur?”

El-İyazubillah!

Risale-i Nur’dan “Beyanat ve Tenvirler” adlı risalenin ikinci bölümünün başlığı budur. Başlık dehşet verici bir gerçeği vurguluyor! İnsan titriyor! İnsan “el-iyazubillah!” diyor! İnsan, Bediüzzaman’ın “Euzübillahimineş’şeytani ve’s-siyase” duasına bin defa sarılmak istiyor!

Evet, Üstad Hazretlerinin aynen ifadesi ile “Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır.” Siyaset tabi ki bir hizmet kurumudur. Ama menfaat üzerine dönmeye başladığı anda canavarlaşıyor, muhalifini yuttuğu gibi, siyasetçiyi de boğuyor.

Hele bir de dava sahipleri bu canavara bel bağlamaya görsünler… Bu canavarın peşinden koşturmayı cihat ve hizmet saymaya görsünler… Ortada ne dava kalır, ne din kalır, ne düzgün insan kalır, ne de halk kalır! Davanın insicamı bozulur, dinin dengesi sarsılır, insanın ayarı kaçar, halkın huzuru mahvolur!

Avrupa Üflüyor, Biz Oynuyoruz

Bediüzzaman diyor ki: “Biz müteharrik-i bizzat değiliz, bilvasıta mütehharikiz. Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz.”1

Bediüzzaman bu tespiti 1920 yılında yapıyor. Yüz küsur sene önce… Bugün farklı mı? Hâlâ Avrupa üflüyor, Amerika üflüyor, Rusya üflüyor, İsrail üflüyor. Biz burada oynuyoruz. Sadece dış siyasetimiz değil, iç siyasetimiz de el âlemin yönlendirmesiyle şekilleniyor. Ve ardından da, buna millî siyaset diyoruz.

Bu nedenle Bediüzzaman siyasetten uzak durduğunu ifade ediyor ve diyor ki: “İstanbul siyaseti (Biz şimdi diyelim ki, Ankara siyaseti) İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır. Fikri hezeyanlaştırır.”

(İspanyol hastalığı H1N1 virüsünün yol açtığı ölümcül bir grip türüdür. İspanya’da 1918 yılında görülmüş ve hızla dünyaya yayılmıştır. Tüm dünyada 18 ayda yetmiş-seksen milyon insanın ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor.)

Anlıyoruz ki, Bediüzzaman dinin, ilmin ve iman ilimlerinin dehası olduğu gibi, siyasetin de, diplomasinin de dehasıdır!

Ekseriyeti Dinin Aleyhine Geçiriyorsan

Bediüzzaman’a soruyorlar: “Dinsizliği görmüyor musun, meydan alıyor? Din namına meydana çıkmak lazım.”

Bediüzzaman diyor ki: “Evet, lazımdır. Fakat kat’î bir şart ile ki, muharrik, aşk-ı İslâmiyet ve hamiyet-i diniye olmalı. Eğer muharrik veya müreccih, siyasetçilik veya tarafgirlik ise, tehlikelidir. Birincisi hata da etse, belki ma’fuvdur. İkincisi isabet de etse, mes’uldür.”

Yine diyorlar ki: “Nasıl anlarız?”

Bediüzzaman cevabında şu ölçüyü veriyor: Eğer fasık destekçini, dindar muhalifine tercih ediyorsan, din namına değil, siyaset namına meydandasın demektir!

Yine eğer dini kendi tekelinde göstererek, zaaflarınla dine zarar veriyorsan ve ekseriyeti dinin aleyhine geçiriyorsan siyasi tarafgirlik yapıyorsun demektir.

Bediüzzaman bu meseleyi şöyle örneklendiriyor: İki adam kavga ediyorlar. Birisi düşeceği sırada elindeki Kur’ân’ı koruması için diğer güçlü olana uzatırsa, hareketi Kur’ân sevgisinden kaynaklanıyor demektir. Yok, uzatmayıp Kur’ân’ı kendine siper ederse, kendisiyle beraber Kur’ân’ı yere düşürmüş olur ki, Kur’an’ı nefsine alet ediyor demektir.2

Din Umumun Mukaddes Malıdır

Dinin umumun mukaddes malı olduğunu ifade eden Bediüzzaman, dinin dâhilde menfi şekilde kullanılamayacağını kaydediyor. Siyasetçi dine ve dinin mukaddes değerlerine elbette hizmet edebilir, etmelidir de. Fakat bu hizmetini siyasi malzeme yapamaz, yapmamalı. Çünkü bu durumda dini ucbunuza, riyanıza, ikbalinize, çıkarınıza alet etmiş, dini kendinizle beraber yere düşürmüş, dini dâhilde menfi tarzda kullanmış olursunuz.

Nihayet Bediüzzaman soruyor ve cevaplıyor:

“Acaba şimdiki menfî siyasetçilerin fetvalarından istifade edecek kimdir, bilir misin? Bence İslam’ın en şedit hasmıdır ki, hançerini İslam’ın ciğerine saplamıştır.”3

Netice itibariyle, dini siyaset kavganıza alet yaptığınızda, İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz. Bu da, dine cinayet olur.

Dipnotlar:

1- Beyanat ve Tenvirler, s. 116., 2- Beyanat ve Tenvirler, s. 119., 3- Beyanat ve Tenvirler, s. 119.