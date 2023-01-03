Metin demir suyu yalan çıkaramaz!

Murat Hekim: “Fıtrat-ı asliyeye nasıl dönebiliriz?”

Ahlak Güzelliği

Fıtrat-ı asliye, kişinin aslî yaratılış halidir. Cenab-ı Allah insanı nasıl yaratmışsa, o hal üzere olmasıdır. Hiç mübalağasız bir hayat sürmesidir. “Ne ise, o” demesidir. Kendini olduğundan fazla veya olduğundan az göstermekten sakınmasıdır. Mevlana’nın ifadesiyle, “Ya olduğu gibi görünmesi veya göründüğü gibi olmasıdır.”

Yine Mevlana’ya atfedilen şu mısra ile ki, “Yüzde ısrar etme, doksan da olur! İnsan dediğinde noksan da olur! Sakın büyüklenme, elde neler var? Bir ben varım deme; yoksan da olur. Hatasız dost arayan, dosttan da olur.” Diyebilmektir.

Esasen bu söz üzere bulunmak tevazudur, Allah’ın razı olduğu, Peygamber Efendimiz’de (asm) örneğini de bulan ahlak-ı hamidedir. Tevazuda toprak olmaktır. Kendinde hiçbir şey bulmamaktır. Ucba, riyaya, kibre, büyüklenmeye, küçümsemeye asla meydan vermemektir. İnsanı insan olduğu için sevmektir.

Bu manada fıtrat-ı asliyeye dönmek, şeytanın ve nefsin her türlü evhamından, desisesinden ve vesvesesinden kurtularak, ahlak-ı hamide olarak ifadesini bulan ahlak güzelliğini yaşamak oluyor.

Hayat da, Din de Fıtrat İstiyor

Cahiliyet döneminde ümmi bir kavim olan Arapların, içlerinde din-i mübin olan İslamiyet’in doğup hakkın tecelli etmesiyle, bütün rağbet ve meyillerinin yalnız İslamiyet’e aktığını beyan eden Bediüzzaman, sair milletlerden İslamiyet’e girenler oldukça Kur’ân’ın terbiyesinde beslenen safi zihinlerinin ve aslî fıtratlarının bir derece karıştığını kaydeder. Vehb ve Ka’b gibi ehl-i kitap ulemasından gelen bilgilerin başlangıçta hikayeler tarzında olduğundan ve dinin aslını incitmediğinden dokunulmadığını ve itirazsız dinlendiğini, ama zaman geçtikçe dinin aslından zannedilerek kabul gördüğünü, dini bilgilerde şüphe ve şekke sebep olduğunu ifade eder.1 Burada fıtrat-ı asliyeyi bozan husus, sıhhatten yoksun uydurulmuş bilgilerdir. Uydurulmuş bilgiler insan fıtratına ters olduğu gibi, dinin asliyetini de bozar.

Gıda terörü diye ifadesini bulan meyve ve sebzelerde hormon ve sair madde kullanımı da meyve ve sebzelerin fıtrat-ı asliyelerini bozduğu için insana faydadan çok, zarar veriyor.

Allah’ın yaratıp sunduğu öz fıtrat insanda da, yiyecekte de, dinde de, hayatın her noktasında da esastır. Aksi yalan, kizb, hile, hurda ve hokkabazlıktır. Bu da haramdır.

Fıtratın Sözü Doğrudur

Bediüzzaman hazretleri Lemaat’ta fıtrat hakkında dikkat çekici tespitler sunar.

Anlıyoruz ki en doğru söz, fıtratın sözüdür. “Fıtratta yalan yoktur, şehadeti doğrudur” diyen Bediüzzaman, verdiği canlı misallerle fıtratın doğruluğunu delillendirir:

Mesela çekirdek… Nemalanma ve çıtlayıp büyüme meylindedir. Bu meyil onun fıtratında vardır. “Sümbüllenip meyve olacağım!” der. Doğru söyler. Mesela, yumurta… Sözlerini ta içinden söyler. “Allah’ın izni olursa ben piliç olacağım” der. Sözü doğru çıkar, piliç olur.

Mesela bir avuç su… Soğukluk zamanında demir gülleye girmesin… İçindeki genişleme niyeti ve meyli ona der ki: “Genişlen! Bana fazla yer lazım!” Bu emansız emir, metin demiri susturur. Metin demir ne kadar çalışsa da yumuşak suyu yalan çıkaramaz. Yumuşak suyun kesin doğru ve fıtrî sözü, metin demiri parçalar. Çünkü bunlar fıtrî şeriatın emirleridir.

İşte vicdan da fıtri şekilde böyle İlahî emirlerle yol alırsa, içindeki fıtrî cezbe ile iman nurunu ve Allah’ın Cemalini bulur.2

Dipnotlar:

1- Muhakemat, s. 32

2- Eski Said Dönemi Eserleri, Lemaat, s. 471

