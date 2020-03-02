Müceddit beklentisi mi?

SÜNNET KUR’ÂN’IN TEFSİRİDİR

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’ân Araştırmaları Merkezi (KURAMER) Bilim Kurulu üyesi sayın Prof. Mustafa Çağrıcı’nın “Müceddit beklentisi” adlı son yazısını taaccüple okudum. Kanaat sahibi bir İlahiyatçı olarak, ümmetin her asırda müceddit beklentisini müstehzi bir üslûpla ele alması yazıya yakışmamış.

Doğrusu Çağrıcı’nın “Kur’ân Müslümanlığı” tezini savunanlara arka çıkarcasına hadisleri, sünneti, ravileri ve geçmiş asır mücedditlerini tezyif etmesini doğru bulmuyorum.

1- Söz konusu yazı İslâm’ın temellerine güvenmekten maalesef yoksundur. Temellerin Kur’ân’dan ibaret olmadığını, Kur’ân’ın en isabetli tefsiri olan sünnetin de ümmetçe temellerden sayıldığını Çağrıcı Hoca bilir. Ama nedense Çağrıcı Hoca da sünnetin iki yüz sene sonra yazıldığını ve bu sebeple güvenilmeyeceğini iddia edenlerin korosuna takılmış görünüyor.

Açık ifade edeyim: Sünnetin iki yüz sene sonra yazıldığı iddiasına takılıp ilk iki yüz yılın muhaddisine, müçtehidine, âlimine sahtekâr diyen zihniyet problemlidir. Bu zihniyet ne ümmetin problemlerini görebilir, ne çözüm üretebilir, ne tecdit yapabilir. Sadece -Çağrıcı Hocayı tenzih ediyorum- problem ve fesat kaynağı olur.

HADİS KÜRSÜLERİ NE İŞ YAPAR?

2- Bu gün İslâm ümmeti sosyal, siyasî, içtimaî, iktisadî, askerî, ahlâkî, itikadî, imanî, İslamî yığınla problemle kavrulurken, ilk iki yüz yıl eleştirisine takılıp kalan ve ümmetin hiçbir problemine hiçbir çözüm üretmeyen İlahiyatçıları esefle izliyorum. Bu İlahiyat fakültelerinde hadis kürsüleri yok mudur? Hadis ve sünnet konusunda söz ve eleştiri hakkı onların değil midir? Neden onlar konuşmazlar? Sessiz kalmakla bu işin sorumluluğundan kurtulabilecekler mi?

Kamuoyunda hadis ve sünnet konusunda bir hayli bilgi kirliliği vardır. Hadis kürsüleri konuşmalı, “Kur’ân bize yeter”cileri de dalâletten kurtarmalıdırlar.

Yeri gelmişken, takdir edilecek bir çalışmayı burada anmadan geçmeyeyim: İbn-i Haldun Üniversitesince Tirmizi araştırma birimi kurulduğunu ve üniversitenin, Muhaddis Tirmizinin hadislerinin tahlilli bir çalışması için yatırım yaptığını yakın zamanda basından takip ettim. Örnek bir çalışmadır. Bu çalışmanın onlarcası İlahiyat Fakültelerince yapılmalıdır. Hadisleri toplumun hafızası sayan saygıdeğer rektör sayın Prof. Dr. Recep Şentürk’ü, hadislerin anlaşılmasına verdiği emek dolayısıyla tebrik ederim.

YİĞİDİ ÖLDÜR, HAKKINI YEME

3- Çağrıcı Hoca yazısında tecdit ile Mücedditlik mefhumlarını ayırmak istemiş, tecditi önemserken, mücedditlik mefhumunu ötelemiş ve gelenekselciliğe terk edivermiş. Yazısı bu sebeple muğlaklaşmış. Oysa, tecdit ile mücedditlik, hocanın da ifade ettiği gibi aynı kökten gelmiştir ve aynı manadadır.

Mücedditler masal kahramanı değildirler. Ve evet, mebusturlar. Ama onların mebusluğu peygamberlerinki gibi değildir. Peygamberler de mebus olmakla beraber zelle tabir edilen küçük hatalardan beri olamıyorlar. Mücedditler ise, elbette layüs’el değildirler, hatadan masum değildirler. Hata da edebilirler.

Ama bulundukları asırda ümmetin problemlerine yüzlerce çözüm üretmişler, İslâm’ı fesattan, bid’attan, batıl efkârdan, dalaletten korumuşlardır. Yiğidi öldür, hakkını yeme! Bir hataları varsa, yüz hasenatları olmuştur. Hasenatlarını görmeyip bir hataya takılıp kalmak ve bunun üzerinden mücedditlik mefhumunu ötelemek hakkı teslim değildir. Ve mücedditliği çocuklarımızdan bekleyerek, işi çora çocuğa bırakmak istihzadan başka bir şey olamaz!

SÜNNETE YENİ YORUMLAR

4- Hocamız İmam Şafii, İmam-ı Rabbanî ve İmam Suyutî üzerinden mücedditlik kurumundan ümidini kesmiş gözüküyor. Her üçünü de yenilik yapmayan, koyu muhafazakârlığın etkili temsilcisi, eski sünnetleri tekrar yerine oturtma ve böylece geleneği koruma amacında olan kişiler görüyor ve “yeni sünnetler ihdası”na karşı mücadele etmeleri nedeniyle de küçümsüyor. 1

Bu yaklaşım sıkıntılıdır. Yeni sünnetler ihdası dediğinizde yolunuz ulemaissu’ya çıkar. Bunun yerine, yeni çözümler arayışı diyebilirsiniz. Fakat ümmetin dertlerine çözüm ararken sünneti dışlarsanız kısır kalırsınız. Çözüm de bulamazsınız.

Yapmanız gereken şey, Bediüzzaman’ın yaptığı aynı şeydir: Sünnete, eskilerin fark etmediği yeni yorumlar getirmek ve sünnetin üzerindeki bin yıllık külleri silkelemektir!

Dipnot:

1- Karar Gazetesi, 26.02.2020, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Müceddit beklentisi adlı yazı. Bunun nasıl yapıldığını görmek için İlahiyatçıların, lütfedip Risale-i Nurlar’ın kapağını açmaları gerekiyor.