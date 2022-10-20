"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Musibet ve günah ilişkisi

Süleyman KÖSMENE
20 Ekim 2022, Perşembe
Ayşe Hanım: “Musibet günahların sonucu deniyor ya bu insanı dünyada bilerek rencide etmek değil midir? Günahkâr olduğun için musibet geldi demek, insanı günahların ithamlarına maruz bırakmak değil midir?”

Az Sabır, Çok Müjde!

Hep musibetin götürdüklerini konuşur ve ağlarız. Ve aslında musibete de, kendimize de haksızlık ederiz. Musibetlerin getirdiği acıdan daha fazla, getirdiği müjdeler vardır. Müjdelerini konuşursak Allah’ın bize hep rahmet ettiğini de fark etmiş oluruz.

Hasta olan veya musibete düşmüş birisine tabii ki, “sen günahkârsın; bu yüzden musibete uğradın!” demek doğru değildir. Herkes kendisine bakmalı! Kimse kimsenin başına gelenleri yorumlamaya ve bu yorumlarını yaymaya yetkili değildir. Bu olmaz!

Ancak musibete düşen birinin, kendi kendini tartarken hatalarını görmesi ve tövbe etmesi elbette Allah ile ilişkilerini düzeltecektir. Mesela burnu kanayan birisi bile, bundan bir manevî sorumluluk vurgusu alması yanlış olmaz. Ama bunu kendisi yapmalı, başkası yapmamalı.

Musibetin getirdiklerini bir teslim etsek ve götürdükleriyle getirdiklerini bir muvazene etsek göreceğiz ki, musibetin getirdikleri götürdüklerinden daha çoktur, müjdesi ıstırabından daha fazladır.   

Allah buyurdu ki: “Mü’min kullarımdan birine bir belâ ve hastalık verdiğimde Bana hamd eder ve verdiğim belâ ve hastalığa isyan etmeyip sabır gösterirse, yatağından kalktığında annesinden doğduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak kalkar. Allah hafaza meleklerine şöyle buyurur: “Ben bu kulumu yatağa esir ettim. Ve ona belâ verdim. O halde ondan önce sıhhatteyken kendisine yazmış olduğunuz sevapları yazmaya devam edin.”1

Yükümüzün Hafiflemesi İyidir!

Musibetler söz dili ile değil, hal dili ile konuşurlar. Hal dili yalan ve hile nedir bilmez! Her zaman çıplak hakikati ifade eder. Bu açıdan hal dili korkutur, ürkütür, kırar, incitir; ama doğruları söyler!

Musibet, bize üç müjdeyi birden verir:  

1-Musibet cinayetimizin, yani günahımızın neticesidir.2 

Bundan ürkmemek lazım. Bu iyidir. Affedilmeyen günahlarımız yarın mahşerde sırtımızın yükü olacaktır. Ama küçük musibetlerle affedilen ve silinen büyük günahlarımız, mahşerde bizi rahatlatacak, yüzümüzü ak edecektir.

2-Musibet sabır yönüyle imtihanımızdır. Sabretmek elbette kolay değildir. Ama dişimizi sıkarsak ve Allah’tan afiyet istersek, Allah hem musibeti bizden kaldıracak, hem de bize afiyet verecektir. Netice musibetler bizi Allah’ın rızasına götürür.  

Rahmetin Müjdecileri

3-Musibetin üçüncü müjdesi mükâfatın mukaddimesi, yani rahmetin müjdecileri olmasıdır. Çünkü her musibette Allah’a dayanma ihtiyacımızı musibetin ağırlığına göre azami derecede hissederiz. Bu bizi Allah’a teslim olmaya ve tevekkül etmeye götürür. Allah’a teslim olan, her ne şekilde olursa olsun rahmet müjdesine inşallah ulaşır.3

Dolayısıyla her musibet, bu üç mesajı ve üç müjdeyi birden taşır.  

Bir musibet geldiğinde, söz konusu musibetle ilgili olarak bu üç mesajdan yalnızca birini okuyup diğerlerini açıkta bırakmak olmaz. Her musibette üç mesajı ve üç müjdeyi birden okumalıyız. 

Yoksa, sizin de ifade ettiğiniz gibi çok rencide olur ve üzülürüz. Kendimize zulmetmiş, Allah’ın rahmetini de itham etmiş oluruz. 

Bu da bizi daha çok acıtır, daha çok incitir ve yakar. 

Dipnotlar:

1- Câmiü’s-Sağîr, 3/1274

2- Bediüzzaman, Sünuhat, s. 47

3- Bediüzzaman, Lem’alar, 25. Lem’a, Hastalar Risalesi

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ghebreyesus: Kovid-19 "küresel acil durum" olarak nitelendirilmeye devam edecek

    Trafik kazasında yaralanan Polis Hızır Bekir Baybörü şehit oldu

    Dünkü istibdat meraklıları gibi siz de gideceksiniz

    Eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı

    Genç işsizlik ülkemizin en büyük meselesidir

    Amasra'daki maden kazası TBMM tarafından araştırılacak

    Galatasaray, Kastamonuspor'u 7-0 yendi

    Borçlanma da boşanma da artıyor

    Eczacı mitingi 27 Kasım’da

    AİHM’den 168 ihlal kararı daha

    Bıçak kemiğe dayandı

    Gaz kokusuna rağmen çalıştırıldılar

    Sansür kanunu AYM’de

    Çocuğunun doğum gününü göremedi

    Ankara Fuarı’na bekliyoruz

    İnternet özgürlüğü gerilemeye devam etti

    Okul masrafı için mutfaktan kıstılar

    Millet İttifakı önde

    Bakan Nebati’den itiraf: Sosyal güvenlik ihtiyacı arttı

    Rusya: Ukrayna'da "zor kararlar" alabiliriz

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    RTÜK’ün tarafsızlık karnesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Resmî ideolojiden hep aynı tuzaklar
    Cevher İLHAN

    Kaderin istismarı…
    Süleyman KÖSMENE

    Musibet ve günah ilişkisi
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberler tez gelsin
    Mikail YAPRAK

    Helâk olmayan ümmet ve iman cereyanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Soma’dan Amasra’ya tedbir(sizlik)ler zinciri
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman, “vekilleri” aradan çıkarmış
    Genel

    Dünkü istibdat meraklıları gibi siz de gideceksiniz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.