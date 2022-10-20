Musibet ve günah ilişkisi

Ayşe Hanım: “Musibet günahların sonucu deniyor ya bu insanı dünyada bilerek rencide etmek değil midir? Günahkâr olduğun için musibet geldi demek, insanı günahların ithamlarına maruz bırakmak değil midir?”

Az Sabır, Çok Müjde!

Hep musibetin götürdüklerini konuşur ve ağlarız. Ve aslında musibete de, kendimize de haksızlık ederiz. Musibetlerin getirdiği acıdan daha fazla, getirdiği müjdeler vardır. Müjdelerini konuşursak Allah’ın bize hep rahmet ettiğini de fark etmiş oluruz.

Hasta olan veya musibete düşmüş birisine tabii ki, “sen günahkârsın; bu yüzden musibete uğradın!” demek doğru değildir. Herkes kendisine bakmalı! Kimse kimsenin başına gelenleri yorumlamaya ve bu yorumlarını yaymaya yetkili değildir. Bu olmaz!

Ancak musibete düşen birinin, kendi kendini tartarken hatalarını görmesi ve tövbe etmesi elbette Allah ile ilişkilerini düzeltecektir. Mesela burnu kanayan birisi bile, bundan bir manevî sorumluluk vurgusu alması yanlış olmaz. Ama bunu kendisi yapmalı, başkası yapmamalı.

Musibetin getirdiklerini bir teslim etsek ve götürdükleriyle getirdiklerini bir muvazene etsek göreceğiz ki, musibetin getirdikleri götürdüklerinden daha çoktur, müjdesi ıstırabından daha fazladır.

Allah buyurdu ki: “Mü’min kullarımdan birine bir belâ ve hastalık verdiğimde Bana hamd eder ve verdiğim belâ ve hastalığa isyan etmeyip sabır gösterirse, yatağından kalktığında annesinden doğduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak kalkar. Allah hafaza meleklerine şöyle buyurur: “Ben bu kulumu yatağa esir ettim. Ve ona belâ verdim. O halde ondan önce sıhhatteyken kendisine yazmış olduğunuz sevapları yazmaya devam edin.”1

Yükümüzün Hafiflemesi İyidir!

Musibetler söz dili ile değil, hal dili ile konuşurlar. Hal dili yalan ve hile nedir bilmez! Her zaman çıplak hakikati ifade eder. Bu açıdan hal dili korkutur, ürkütür, kırar, incitir; ama doğruları söyler!

Musibet, bize üç müjdeyi birden verir:

1-Musibet cinayetimizin, yani günahımızın neticesidir.2

Bundan ürkmemek lazım. Bu iyidir. Affedilmeyen günahlarımız yarın mahşerde sırtımızın yükü olacaktır. Ama küçük musibetlerle affedilen ve silinen büyük günahlarımız, mahşerde bizi rahatlatacak, yüzümüzü ak edecektir.

2-Musibet sabır yönüyle imtihanımızdır. Sabretmek elbette kolay değildir. Ama dişimizi sıkarsak ve Allah’tan afiyet istersek, Allah hem musibeti bizden kaldıracak, hem de bize afiyet verecektir. Netice musibetler bizi Allah’ın rızasına götürür.

Rahmetin Müjdecileri

3-Musibetin üçüncü müjdesi mükâfatın mukaddimesi, yani rahmetin müjdecileri olmasıdır. Çünkü her musibette Allah’a dayanma ihtiyacımızı musibetin ağırlığına göre azami derecede hissederiz. Bu bizi Allah’a teslim olmaya ve tevekkül etmeye götürür. Allah’a teslim olan, her ne şekilde olursa olsun rahmet müjdesine inşallah ulaşır.3

Dolayısıyla her musibet, bu üç mesajı ve üç müjdeyi birden taşır.

Bir musibet geldiğinde, söz konusu musibetle ilgili olarak bu üç mesajdan yalnızca birini okuyup diğerlerini açıkta bırakmak olmaz. Her musibette üç mesajı ve üç müjdeyi birden okumalıyız.

Yoksa, sizin de ifade ettiğiniz gibi çok rencide olur ve üzülürüz. Kendimize zulmetmiş, Allah’ın rahmetini de itham etmiş oluruz.

Bu da bizi daha çok acıtır, daha çok incitir ve yakar.

Dipnotlar:

1- Câmiü’s-Sağîr, 3/1274

2- Bediüzzaman, Sünuhat, s. 47

3- Bediüzzaman, Lem’alar, 25. Lem’a, Hastalar Risalesi