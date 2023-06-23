Namaz bizi bırakmaz!

Talip Bey: “Namazın ruhumuzda canlılığını nasıl koruyabiliriz? Nefsimiz namazdan çabuk usanıyor.”

İmtihanın Tatlı Belası

Başımızın tatlı belâsı şeytan ve nefsimiz değil mi? Her zaman her hayırlı işimizde bizi vazgeçirmeye yeminli gibidir. Neredeyse vazgeçirmeden vazgeçmez.

Bu aslında imtihanın bir tatlı belası. Bize kazandıran bela! Olmazsa imtihan da değer bulmuyor. Namazda usançlık vermek nefsimizin ve şeytanımızın işidir. Bizim işimiz ise, her şeye rağmen namazı korumaktır.

Biz kendi işimizi bırakıp onların işine kilitlenirsek ibadetten haz alamayız. Usançlık peşinden gelmeye başlar. Oysa biz nefsimizin bu desisesini nefsimizin varlık sebebi bilmeliyiz ve mümkünse normal karşılamalıyız.

Nefsimiz ve şeytanımız da bilmeli ki, biz ibadeti bırakmayacağız! Çünkü biz Allah’ın kuluyuz ve ibadet Allah’ın emridir! Esasen, ibadet yapmaya başladığımızda bir süre sonra içimizdeki depresyonun sönmeye başladığını göreceğiz; namazın bizi manen beslediğini fark etmeye başlayacağız.

Biz namazı bırakmazsak, namazın bizi bırakmadığını ve bizi manen zenginleştirdiğini görmeye başlayacağız.

Beş İkazı Okuyalım

Bediüzzaman Hazretleri (ra) Yirmi Birinci Söz’de namazdan usançlık duyan birisine verdiği cevapta, beş ikaz içerisinde namazın ehemmiyetini anlatır.1 Bu ikazlara Hazret-i Üstad (ra); “Ey nefis!” diyerek başlar. Demek, içimizde, ibadete itiraz eden bir nefis taşıyoruz; bu bir! Bunu tespit edelim ki, bu itirazın kalbimizden geldiğini zannederek ümitsizliğe düşmeyelim! Yani bu itiraz, başlangıçta yüzeyseldir, ehemmiyetsizdir, şeytanın attığı bir oktan ibarettir, geçicidir; ama ehemmiyet verirsek, gerçek zannedersek, üzerinde durursak, teslim olursak; Allah muhafaza önce ibadetimizi elimizden alır; sonra imanımıza ilişmeye başlar!

Bu ikazlardan birincisi; nefsin ömrü ebedî zannetmesine dayanarak verdiği itiraza cevaptır. Nefis anlar ki, ömür azdır ve faydasız gidiyor; ömrün hiç olmazsa yirmi dörtten birisini ebedî hayatın saadeti için sarf etmek lâzımdır. Bu da beş vakit namazla mümkündür!

İkinci İkaz; ekmeğin, suyun, havanın nasıl temel ihtiyaçlarımızdan olduğunu inkâr etmiyorsak ve bunları her gün kullandığımız halde usanç duymuyorsak; namazın da, kalbimizin gıdası ve ruhumuzun manevî hayat kaynağı oluşu, “vazgeçilmezliğinin” içimizdeki imzasıdır.

Namaz Bütün Ömrümüzü Semeredar Yapar

Üçüncü İkaz; “sabırsızlık” sıfatı ile başı dertte olan nefsimize verilen bir derstir ki, günde yirmi dört saatten bir saatini namaz gibi bir ibadete sarf etmeye sabretmesi için nefsimiz ikna edilir.

Dördüncü İkaz; namazın dünyada kalbimize manevî gıda; kabirde ışık; Mahşerde Cehennemden kurtuluşumuzun senedi ve beratı; Sırat Köprüsünde ise bizzat kendi cismanî varlığımıza Nur ve Burak olduğundan bahseder ve nefsimizin itiraz kapılarını sımsıkı kapatır.

Beşinci ikaz ise; namaz kılmamak için dünya meşgalelerini bahane göstermek isteyen nefsimize karşı, kalbimiz için mühim bir siper teşkil eder. Ve namazını kılan bir müminin, diğer mubah dünyevî amellerinin nasıl ibadet değeri kazandığı; dolayısıyla namazın bütün ömrümüzü bir ibadet ahengi içinde geçirmemize ne denli dayanak teşkil ettiği anlatılır. Az veya çok; ne biliyorsak; bildiğimiz kadarıyla namazı eda etmemizin, namaz hakikatinin nurundan istifademizi muhakkak temin edeceği izah edilir.

Dipnotlar:

1- Sözler, 21. Söz