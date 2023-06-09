Çağlar Bey: “Namaz mı önemlidir, iş mi?”

Müsbet Adımlar

Elbette Allah’ın farz bir emri olarak beş vakit namaz, diğer iş ve çalışmalarımızdan önemlidir. Bununla birlikte, namazı emreden Allah (cc), tembelliği de helâl görmez. Birçok ayette namaz açıktan emrediliyor. Bir salih amel olan çalışıp helalinden ve alın teri ile kazanmayı da, aynı ayetlerde, imandan sonra ilk sırada görürüz.

Bazı iş yerlerinde patronların namaz kılmayı işi gevşetme sebebi sayarak izin vermekte tereddüt ettikleri şikayetleri geliyor.

Böyle bir durumla karşılaştığımızda pes etmemeli, müspet manada iş sahibi ile iletişimimizi sürdürmeliyiz. İş sahibinin kafasında önceden oluşmuş yanlış imaj ve kaygı varsa öncelikle onu gidermeye çalışmalıyız. Namazın kesinlikle işi gevşeten bir unsur olmayıp, işte verimi ve kaliteyi artıran bir emir olduğunu, Allah’a karşı görevinde dikkat gösteren bir kulun, işinde daha verimli olacağını… Vs. uygun bir lisanla anlatmalı. Sabırlı olarak bir yandan işverenin iş kaygısı giderilmeli, diğer yandan namaz üzerindeki sebatımız müspet adımlarla ifade etmeli.

Bu müspet yaklaşımlar problemi inşallah çözecektir.

Namaz mı Nafaka mı?

Beşinci Söz’de Bediüzzaman Hazretleri bir seferberlik örneği üzerinde namaz ve nafakayı kazanma mukayesesi yapıyor. Şöyle ki: Bir taburda, seferberlik zamanında biri vazifesine bağlı, talime önem veren, diğeri ise nefsine ve keyfine düşkün iki asker beraber bulunuyor. Vazifesine bağlı asker talim ve cihad kurallarına dikkat ediyor, erzak ve tayinatını düşünmüyor. Biliyor ki, onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek devletin vazifesidir. Onun asıl vazifesi ise, talim ve cihaddır. Fakat bazen erzak ve cihazat işlerinde işler; kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona erzak için işlediği sırada, “Ne yapıyorsun?” diye sorulsa, “Devletin angaryasını çekiyorum!” diyecek; “Nafakam için çalışıyorum!” demeyecektir. Çünkü asıl işi talim ve cihad iken, devlete ait işi yapmaktadır.

Diğer keyfine düşkün asker ise talim, cihada dikkat etmezdi. “O devlet işidir; bana ne!” derdi. Daima nafakasını düşünüp, onun peşinde dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi.

Bir gün, talime dikkat eden arkadaşı ona: “Birâder, asıl vazifen tâlim ve harp taktiğini öğrenmektir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Devlete itimat et. Korkma, devlet seni aç bırakmaz. O, devletin vazifesidir. Hem sen âciz ve fakirsin, her yerde kendini beslettiremezsin. Hem cihad ve seferberlik zamanıdır. Hem sana, talimi ve cihadı bıraktığın için “asidir” derler, ceza verirler.” Dedi.

Bizim Vazifemiz

Bediüzzaman Hazretleri, peşimizde iki vazife olduğunu söyler: Biri devletin vazifesidir, bâzan biz onun angaryasını çekeriz ki, bizi beslemektir; diğeri bizim vazifemizdir, devlet bize araç gereç sağlar ki, tâlim ve harptir.”1

Sözün bu bölümünde Bediüzzaman misalden hakikate geçiyor:

O iki neferden, biri farz emirleri bilen ve yerine getiren, günahları terk edendir. Diğeri Allah’ı itham edercesine, sanki acından ölecekmiş gibi, geçim derdine düşen, haram helal demeden kazanandır. Talim ve talimat, başta namaz gibi farz ibadetlerdir. Harp ise nefis ve şeytanla yaptığımız savaştır.

O iki vazifeden birisi hayatı verip beslemektir ki, Cenab-ı Allah’a aittir. Diğeri hayatı verene dua ve ibadet etmektir. Emin olmalıdır ki: “hayatı kim vermiş, yapmış ise; rızıkla o hayatı besleyen ve idâme eden de odur. Ondan başka olmaz!”2

Anlaşılıyor ki, namaz bizim vazifemiz; rızkımızı vermek ise Cenab-ı Allah’ın vazifesidir. Öyleyse namaz konusunda bir sıkıntı olduğunda sabırlı olarak ve pes etmeyerek namazı kılmaya özen göstermeliyiz. İnşallah, Allah bir kolaylık sağlayacaktır.

Dipnotlar:

1- Sözler: 43

2- Sözler: 43