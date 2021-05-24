Neden siyasetli cemaatlere alâka duymuyorsun?

Salih Bey: “Bediüzzaman neden siyasetli bir cemaat kurmamıştır? Siyasetin parlak başarısından güç alsaydı Risale-i Nurlar daha fazla neşrolmaz mıydı?”

Sırr-ı İhlâs Men Ediyor

Bediüzzaman siyasetli bir cemaat kurmamıştır ve siyasetli bir cemaatin kuvvetine dayanmamıştır. Çünkü mesele dairenin genişlemesi veya güçlenmesi değildir.

Genişleseydi bile, böyle siyasetli cereyanlarda sırr-ı ihlâs korunmazdı. Risale-i Nur güce, kuvvete ve cereyana değil, inayet ve Tevfik-i İlâhiyeye dayanmıştır. Risale-i Nur semavîdir, yerin ışıklarından medet almaz!

Bakın Beyanat ve Tenvirler’de Bediüzzaman’a ne soruyorlar: “Neden, ne dâhilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa siyasetli cemaatlere hiçbir alâka peyda etmiyorsun? Ve Risale-i Nur ve şakirdlerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men ediyorsun? Hâlbuki eğer temas etsen ve alâkadar olsan, birden binler adam Risale-i Nur dairesine girip, parlak hakikatlerini neşredeceklerdi. Hem bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın?”

Bediüzzaman cevap veriyor: “Mesleğimizin esası olan “ihlâs” bizi men ediyor… Hakaik-ı îmaniye ve hizmet-i Nuriye-i kudsiye, kâinatta hiçbir şeye alet olamaz. Rıza-yı İlâhîden başka bir gayesi olamaz. Hâlbuki şimdiki cereyanların tarafgirane çarpışmaları hengâmında bu sırr-ı ihlâsı muhafaza etmek, dinini dünyaya alet etmemek müşkülleşmiş. En iyi çare, cereyanların kuvveti yerine, inayet ve tevfik-i İlâhiyeye dayanmaktır.” 1

Vazife-i Nuriyeye Zarar

Bediüzzaman, talebelerinin siyasetle tarafgirane meşgul olmalarından razı değildir. Diyor ki: “Risale-i Nur’un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan, şimdiki siyasete karşı ne fikirdedir, diye Boğazlar hakkında boşboğazlığı münasebetiyle bir-iki şey sordum. Baktım, alâkadarane ve bilerek cevap verdi. Kalben, yazık dedim. Bu, vazife-i Nuriyede zararı olacak. Sonra şiddetle ikaz ettim.” 2

Bediüzzaman, talebesini dünyaya vermek istemiyor. Nur Talebesinin dünya siyaseti ile tarafgirane ilgilenmesini affedemiyor. Şiddetle ikaz ediyor. Tokada medar görüyor.

İttihad-ı İslâm Siyasetine Ne Demeli?

Evet, Risale-i Nur ittihad-ı İslâm’ı istiyor ve savunuyor. Fakat bunun için siyasî atraksiyonlara Risale-i Nur’un alet edilmesini de istemiyor. Beyanat ve Tenvirler’de şöyle bir mizan görüyorsunuz ve parmağınızı ısırıyorsunuz: O dönemde bazı Nur nüshaları Mekke’ye götürülmek istenmiş, fakat hududdan çevrilir diye vazgeçilmişti.

Bediüzzaman bunu şöyle yorumluyor:

“Çok da isabet olmuş. Çünkü benim ve Nur şakirdlerinin namına şimdi bu mecmuaları göndermek, her halde inkişafa başlayan İslâm birlik fikri ve ittihad-ı İslâm siyaseti, Risale-i Nur’u kendine bir kuvvet, bir alet yapmaya çalışacaktı ve bizleri siyaset-i İslâmiyeye bakmaya mecbur edecekti. Hâlbuki Risale-i Nur’un mesleğindeki sırr-ı ihlâs; iman, Kur’ân hakikatlerinden başka hiçbir şeye alet, tabi olmadığı…” 3

Oysa Bediüzzaman, “Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslâm’dır.” 4 diyordu ya! Demek, ittihad-ı İslâm için erken bir siyasî harekete ihtiyaç yoktur. Eğer birileri böyle bir siyaset-i İslâmiye güderse, Risale-i Nur buna da alet olmamalıdır.

Risale-i Nur Müslümanların kalbinde iman meyvesinin olgunlaşmasına hizmet etmelidir. Meyve eğer olgunlaşırsa, İttihad-ı İslâm bir lütf-u İlâhî olarak gelecektir.

Dâhilde siyaseti topuz gören ve reddeden Bediüzzaman, âlem-i İslâm nezdinde farz bir vazife saydığı ittihad-ı İslâm için de siyaseti topuz görüyor!

Hakikat, aynı hakikat! Net ve berraktır! Siyaset dışarı! Nur içeri!

Dipnotlar:

1- Nursî Said, Beyanat ve Tenvirler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2000, s. 105, 106; Emirdağ Lâhikası I, s. 37.

2- Nursî Said, Beyanat ve Tenvirler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2000, s. 108; Emirdağ Lâhikası, I/42.

3- Emirdağ Lâhikası-I, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2006, s. 442; Beyanat ve Tenvirler, s. 115.

4- Hutbe-i Şamiye, s. 94.