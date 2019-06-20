Nefsin hatasını beden hücreleri çeker mi?

CEHENNEMDE ACIYI KİM ÇEKER?

Ayşegül Hanım: “Beden hücreleri vazifelerini eksiksiz yapıyorlar. Nefs-i emmarenin hataları için neden ceza görecekler?”

Beden hücreleri kendilerinde tecelli eden esma hesabına vazifelerini eksiksiz yapıyorlar. Çünkü başka seçenekleri yok. Nefs-i emmare ise vazifesini çok aksatıyor, zevkine çok düşüyor ve günahlara çok dalıyor. Çünkü nefs-i emmare çok seçenekli bir dünyada hayatının imtihanını veriyor.

Bedenimizde ve ruhumuzda sahip olduğumuz mameleki bir aile sayalım. Veya bir komisyon kabul edelim. Bediüzzaman Hazretleri Altıncı Sözde “daire-i hayatın içindeki mâmelekin ve o mâmelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zâhirî ve bâtınî hasseleri” birer makine veya alet ya da çiftlik sayıyor. 1

Öte yandan Bediüzzaman namazla ilgili beş ikazın İkinci İkazında kalbi, ruhu ve lâtife-i Rabbaniye olan vicdanı nefisle arkadaş (yani aynı komisyonun üyeleri) sayıyor. 2

Buradan çıkaracağımız husus şudur: Aynı makinenin çarkları veya aynı komisyonun üyeleri bulunan cismimiz, hücrelerimiz, ruhumuz, kalbimiz, nefsimiz, gözümüz, dilimiz, aklımız, hayalimiz, vicdanımız hep birlikte büyük bir kulluk imtihanı içindeler. Bu imtihanda savaşan taraflar var.

Bu savaşta hedef: Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hâkim kılmak. 3

Yani kalbimizle nefsimiz kıyasıya savaşıyor. Bazen ipi kalbimiz göğüslüyor. Bazen nefsimiz kalbimizi tuş ediyor. Bu savaş ölünceye kadar devam edecek.

Bu savaşta nefsimiz diğer arkadaşlarını ifsat etmekte, yoldan çıkarmakta, onları peşinden sürüklemekte tek başına çalışıyor. Ama nefsin etkili bir silâh olduğunu kabul etmeliyiz.

Diğer yandan Allah’ın yardımı, inayeti, afvı, mağfireti, rahmeti, merhameti, hidayeti de nefsimizin kırıp döktüğü yol arkadaşlarını himaye edecek, onları günah bataklığından kurtaracak şekilde üzerimizde.

Hücrelerimizin bir suçu yok elbette. Ama hücrelerimizin bir kaybı da yok. Cehenneme de atılsa sürekli yenilenen bir profile sahipler. Bedenimizin acısını ve ıztırabını ise, nefis ve kalp de dâhil bütün kulluk heyeti üyelerinden müteşekkil canımız, yani ruhumuz çekecektir.

KEM SÖZE DİKKAT!

Hüseyin Bey: “Yaklaşık ifadeli sözler tam tutmayınca yalan olur mu? Meselâ saat 2 diyor hâlbuki 2’ye 3 vardır veya 3 geçiyordur. Telefon koltuğun üzerinde diyorum, masanın üzerinde çıkıyor. Bu durumda bu sözüm yalan çıkınca o kişi ile helâlleşmem gerekiyor mu?”

Prensip olarak doğruluktan ve sadâkatten bir milim bile olsun ayrılmamak gerekir.

Peygamber Efendimiz (asm): “Hud Sûresi beni ihtiyarlattı” 4 buyururken, bu sûredeki bir âyeti nazara veriyordu. Âyet: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” 5 Âyetidir. 6

Fakat sözlerimizdeki galattan ve lağvden de rahmet-i İlâhiye inşallah bizi bağışlıyor.

Kur’ân buyuruyor ki: “Allah sizi, yeminlerinizdeki ‘rastgele sözlerinizden, boş sözlerden (lağv) dolayı sorumlu tutmaz; fakat sizi kalplerinizin kazandıklarından dolayı sorumlu tutar.” 7

Bununla beraber, sözlerimizde yalan olmaması için azamî gayret göstermek fazilettir. Kem sözlerden kaçınmaya azamî gayret etmeliyiz. Sürç-ü lisan ettiğimizde tövbe etmek fazilettir. Sürç-ü lisanımızdan başkası zarar görmüşse onunla helâlleşmek de fazilettir.

ERGENLİK ÇAĞINA GELMEDEN GÜNAH YAZILMAZ

Beyhan Gündüz Tabak: “Bir çocuğa kaç yaşına kadar günah yazılmaz?”

Çocuklar günahsız doğarlar. Bebeklikten itibaren ergenlik çağına kadar günah yazılmaz. Ancak sevap yazılır. Sevap kendisine yazıldığı gibi, anne-babasına ve sebep olanlara da yazılır. Ergenlik çağı geldikten sonra ise hem sevap, hem günah yazılır.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 31.

2- Sözler, s. 244.

3- Lem’alar, s. 145.

4- Tirmizî, Tefsîru Sûre 56:

6; Hâkim, el-Müstedrek, 2:343.

5- Hud Sûresi: 112.

6- Lem’alar, s. 65; Şuâlar, s. 595; Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 69.

7- Bakara Sûresi: 225.