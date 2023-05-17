Nefsinin esiri oldunsa ne yapmalısın?

İsim vermeyen okuyucumuz: “Nefsimin esiri oldum. Kendime güvenim kalmadı. Bu durumdan kurtulabilir miyim?”

Bu Zorlukta Müjdeler Var

En girift ve en ıslah olmaz duygular gençlikte yaşanır. Bu çağ, ibadet açısından sorumluluğa atılan adımla başlar. Önemli müjdelerin de ma’kes bulduğu bir süreçtir aynı zamanda.

Bir gencin, kendini keşfetmeye başladığı bir yaşta ilâhî teklifle muhatap olması ve bunu dikkate alması Allah’ın razı olduğu bir durumdur. Böyle gençlere müjdeler peş peşe sıralanmıştır.

Gençlerimizin, nefislerine yenik düşmelerinden bahsetmeleri tam bir olgunluktur. Bu, cihadın güzelidir. Çünkü bu idrâk ve îtiraf, kendini tanımanın bir işâretidir. Kendini tanıyan, iç âlemini keşfeden ve akıl, kalp ve hissiyatlarıyla, itidal ve istikâmetini koruyan bir genç, gençliğin afetlerine karşı hazırlıklı olur. Hiç olmazsa ümidini kaybetmez, hissiyata teslim olmaz, Allah’a sığınmayı terk etmez.

Gençlerin En Hayırlısı

Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Yedi sınıf insan vardır ki, Allah’tan başka hiçbir yardımcının bulunmadığı bir günde, Allah onları arşının gölgesinde barındıracaktır: 1-Âdil Yönetici, 2-Allah’a ibâdet zevkiyle yetişen genç, 3-Kalbi mâbedlerde atan adam, 4-Birbirini sırf Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan iki fert, 5-Güzel bir kadın çağırdığında, “Ben Allah’tan korkarım!” diyen adam, 6-Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse, 7-Tenha ve gizli yerlerde Allah’ı zikreden ve göz yaşları döken kimse.”1

Demek, bir genç, iffetiyle, ibadetlere bağlılığı ile, haramlardan sakınmasıyla ve gizli yerlerde Allah için göz yaşı dökmesiyle, bu yedi sınıfın her üçüne veya dördüne birden girebilir. Ne muhteşem müjdesidir bu.

Bir başka hadîste yine Peygamber Efendimiz (sav) ibâdette, taatte, haramlardan sakınmakta ve hissiyâtını tanımak ve aldanmamakta ihtiyarlara benzeyen gençleri, “gençlerin en hayırlısı” ifadesiyle övmüştür.2

Gençlik Damarı

Gençliğe açılan böylesine bir ilâhî kucağın hikmetini îzah eden Bedîüzzaman (ra), gençlik damarının akıldan ziyâde hissiyâtı dinlediğini, his ve hevesin ise kör olduğunu, âkıbeti görmediğini; bir gram hâzır lezzeti, ilerideki tonlarca lezzete tercih edeceğini kaydeder.3

Zîrâ; hissiyât insana bütün ağırlığı ile yüklenebilir; kalbe ve akla karşı hâkim konumda bulunabilir; insanın hâkimiyetini elinden alabilir, gözünü karartabilir; aklını başından çıkartabilir. Hissiyât cephesinden gelecek bütün bu taarruzlar imtihan sırrı içerisindedir ve olağan taarruzlardır.

Hattâ hissiyâtın bu taarruzları yalnız gençlikte değil; hayatın her çağında gelir ve insanı zayıf bir damarından yakalar. Bazı zaman şehvet şeklinde gelir bu; bazen mal, mülk ve servet düşkünlüğü tarzında insanın yakasına yapışır. Bazen gurur ve riyâ görüntüsü içindedir; bâzen ucb veya umutsuzluk; bazen sefâhet düşkünlüğü; bazen haset, bazen kin...vs. muhtelif çağlarda, muhtelif şekillerde hep karşımızda, hep hayırlı amel veya adımlarımızın karşısında, âdetâ hayrı söndürmek ve salih amelimizi öldürmek için karşımızda hep hissiyâtımız vardır.

Ölene kadar bu böyle devam eder.

Hissiyatın bu ardı arkası kesilmeyen taarruzlarına karşı dirayetli olmanın çaresi, Risale-i Nur dersleridir. Bu derslerle hissiyâtımızı tanıyabilir, taarruzlarına karşı uyanık bulunabiliriz.

Ancak bu savaşın, ömrün sonuna kadar kesilmediğini, nefsî mücâhedenin sevaplı devamlılığı için nefs-i emmâre ölse bile, nefs-i emmârenin cihazlarının damarlara ve duygulara devredildiğini ve mücâhedenin devam ettiğini4 bilirsek, mücâhede esnasında kendimizi itham etmez, ümitsizliğe kapılmayız.

Dipnotlar:

1- R. Sâlihîn, 375., 2- Kenz’ul-Ummâl, 15/776., 3- Sözler, S. 135., 4- Şuâlar, S. 293.