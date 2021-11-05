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5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Nur hizmetinde meşveret ve şûrâ

Süleyman KÖSMENE
05 Kasım 2021, Cuma
Çanakkale’den Sadi Karamık: “Meşveretin farz olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Meşverete uymayanların durumu nedir?”

Meşverete Öncülük

Allah meşveret etmekten müstağnidir. Fakat insanı, meleklerle meşveret ettikten sonra yarattı. Allah’ın meşverete ihtiyacı elbette yoktu. Fakat Allah kâinata meyve olarak yaratacağı bu yeni cinsin hayatında, önemli bir karar merkezi olarak meşveretin hâkim olmasını istiyordu. 

Bunun için de emretmek yerine, ilk örneği bizzat Kendi Zat-ı Uluhiyeti verdi. Yani meşvereti emretmekten öte, bizzat Kendisi buna örneklik etti, öncülük etti, fiiliyle kılavuzluk etti: “Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Melekler: “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz Sana hamdederek daima Seni tesbih ve takdis ediyoruz.” dediler. 

Allah da: “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” dedi.” 

Allah, Âdem’e bütün esmayı öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söylüyorsanız, haydi Bana bunların isimlerini söyleyin” dedi. Melekler: “Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz Sen Âlim ve Hakîm’sin.” dediler. 1

Kur’ân’da ve Resulullah’ın (asm) Hayatında Şûrâ

Kur’ân iki âyetiyle meşvereti emrediyor. İşte âyetler:

“Ve emruhum şûrâ beynehum” (Onların işleri şûrâ iledir.) 2 “Ve şâvirhum fi’l-emr” (İş konusunda onlarla müşavere et.) 3 

Peygamber Efendimiz (asm) kendisine vahiy gelip durduğu halde, hiç ihtiyacı yokken, sırf ümmete örnek olmak için ashabıyla birçok kere meşveret etti. 

Ve meşveret sonucunda karşı görüşü uygun buldu. Meselâ Bedir Savaşı’nda ordunun karargâhını meşveret sonucunda belirledi. 

Uhud Savaşı’na katılmaya meşveret sonucunda karar verdi. Hendek Savaşı’nın şeklini meşveret sonucuna göre tesbit etti. 

Bediüzzaman’ın Hizmetinde Meşveret

Bediüzzaman bir şeyh değildir. Geriye ne bir şeyh, ne bir halife bırakmadı! İman ve Kur’ân hizmetini meşveret temelinde yürütecek biçimde Şahs-ı Manevî tesis etti ve Şahs-ı Manevîye bıraktı.    

Meselâ Bediüzzaman, talebelerinin hizmette münakaşasız meşveret etmelerini emrediyor ve “Kararınızı kabul ederim.” diyor. 4 Meşveretin şahs-ı maneviyi temsil ettiğini 5 ifade ederek, “Medar-ı niza bir mesele varsa meşveret ediniz.” 6  buyuruyor. “Siz, meşveretle ne lâzımsa yaparsınız. Fakat ihtiyatla, telâşsız, velveleye vermemek lâzım!” 7 diye emrediyor. 

Nakş-ı i’câzı göstermek tarzında bir Kur’ân yazmaya meşveretle karar veriyor. 8 Buyuruyor. “Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var.” 9 diyor.

Meşveretin her bir üyesinin “BİR” reyi olduğuna göre, bu reylerin müzakere edilerek, çoğunluğunun alınması halinde ise meşveret meydana gelmiş oluyor ki, inşallah rahmet bunun üzerine iniyor. 

Meşverette Mesuliyet Hiç Yoktur

İman ve Kur’ân hizmetinde meşveret, şahs-ı manevinin içtihadı hükmündedir. Ve farz’dır. Malûm, içtihatta isabet eden iki sevap alır; isabet etmeyen içtihat etmesinin karşılığı olarak bir sevap alır. Meşveret eden ise isabet etmese bile, hem içtihat sevabı, hem meşveret sevabı olmak üzere iki sevap alır. İsabet etmesi durumunda ise üç sevap alır. 

Meşveretin karşısında kendi enaniyetimiz vardır ki, bu tam bir faciadır. Çünkü bu hizmet ene’lerin değil, nahnü’lerin üzerine bina olunmuştur. Nahnü’lerin tesanüdü, nahnü’lerin uhuvveti, nahnü’lerin ihlâsı, nahnü’lerin hizmeti üzerine inşallah rahmet yağar. 

Ene’lerin hareketi ise ebter kalmaya mahkûmdur. 

Münferit hareketlerimizde, yani meşveretsiz işlerimizde yanlış yapma riskimiz çok yüksektir. Buna bağlı olarak mesuliyet de çok yüksektir. 

Fakat meşverette yanlış yapma riskimiz çok düşüktür. Mesuliyet ise hiç yoktur! 

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi: 30, 31. 2- Şûrâ Sûresi: 38. 3- Al-i İmran Sûresi: 155. 4- Şuâlar, s. 289, 423. 5- Kastamonu Lâhikası, s. 95. 6- Kastamonu Lâhikası, s. 181. 7- Emirdağ Lâhikası, s. 125. 8- Mektubat, s. 394; Barla Lâhikası, s. 166. 9- Emirdağ Lâhikası, s. 260.

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