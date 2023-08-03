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3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Nurun zekâ tarlaları tarih yazıyor

Süleyman KÖSMENE
03 Ağustos 2023, Perşembe
Üreten Çalıştay

Bediüzzaman Nur Talebelerini Risale-i Nur için şerh ve izah yapmakla vazifelendiriyor: “Vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve, inşallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile… ve Risale-i Nur’u tanzim ve tertip ve tefsir ve tashih ile devam edecek.” (Barla Lahiası, s. 419)

Bu tavzife kulak tıkayabilir miyiz? Yok sayabilir miyiz? Haşa!

28 Temmuz’dan itibaren beş gün süreyle, Risale-i Nur irfanının müfredat haline gelmesi için canhıraş bir çalıştayda görevli olarak Barla’da bulundum; Üstadın sekiz sene, içinde yaşadığı ve davasının temelini attığı nurlu memlekette. Eli nurlu, yüzü nurlu gençlerin, akademisyenlerin, öğretmenlerin, vakıfların, öğrencilerin içinde. Tek kelimeyle onur duydum. Allah razı olsun. 

Düşünen, fikir yürüten, üreten, ürün veren bir gençlik! Beş gün süreyle çalışan bu gençlerin yüzünden huzur, sevinç, sürur, onur, sevgi, muhabbet eksik olmadı. Risale-i Nur’dan fikir ve ders üretmenin heyecanı ve sinerjisi beş gün süreyle yüzlerde yankılandı.    

Gözlerde Risale-i Nur’un büyük emanet olduğu, insanlığa büyük daveti bulunduğu, bu davetin gençlerden başlayıp tüm insanlığa duyurulması gerektiği sorumluluğu hakim. İnsanlığın bu davetten mahrum kalması tam bir facia! 

Hiç mübalağa etmiyorum. Siyaset, ekonomi, piyasa vs derken bu davet sanki yokmuş gibi kalıyor. Oysa buna hakkımız yok. Risale-i Nur’u olayların akışına hapsetmeye hakkımız yok. Risale-i Nur’u bütün insanlığa çok açık ve net biçimde ibraz ettirmemiz lazım! 

Bu çalıştay bu sorumlulukla masa başına geçti. Ve elhamdülillah, nur’un zekâ tarlaları tarih yazdı.

Hedef Kitlemiz

Çağın insafsız çarkları, çapsız felsefesi ve kör cereyanları arasında çocuklarımızı, gençlerimizi ve bütünüyle güzel insanımızı ezdirmemiz doğru olur mu? Bu çalıştayın hedef kitlesi başta kendi çocuklarımız, diğer çocuklar, bütün gençler ve nihayetinde bütün insanlık. 

Bu çalıştay, Risale-i Nur’u öğrencilere, gençlere, insanlara mutlaka ulaştırmayı hedef alan müfredatlar hazırlıyor. Bu müfredatlara, nurculuk tarihinde milat denebilir. Bundan böyle hiç kimse, elinde bu müfredat olduktan sonra, çocuklara, gençlere ve insanlara ulaşamıyorum diyemeyecek. Çünkü bu derslerin yöntem ve teknikleri, teknolojisi, materyalleri, öğrenme ve öğretme süreci, işlenişi, metinleri buna göre tasarlandı. 

İlerleyen zamanlarda Risale-i Nur’un bütün metinlerinin bu perspektifle ele alınması hedefte. Ancak bu, uzun soluklu devasa bir çalışma gerektiriyor. Bu uzun soluklu çalışmayı bu gençler gösterecek inşallah. Bu beş günlük oturumlar, bunun ilk modeli. Çalışmalar giderek artacak ve zenginleşecek. Buna illerimizin şimdiden bütçe ayırması ve başarılı gençlerini yönlendirmesi gerekiyor. 

Taksimulamal Prensibiyle

Bu çalışmada Risale-i Nur’un her yerinden istifade edildi, her yerinden istifade edilmesi planlandı. Esasen bizim umumi derslerimiz de bu temel prensiple yapılıyor. Zübeyir ağabeyin ders yaparken Risale-i Nur’u Risale-i Nur ile açıklama usulü zaten öteden beri en temel ders yapma tekniğimizdir. Çalışmalarımız bu teknikte ders yapmayı kolaylaştıracak, ders yapan eğitimciye kolayca metin ve yöntem sunacak.

Bu çalıştayda direktifi, her zaman olduğu gibi Üstad Hazretlerinden aldık. Üstad Hazretleri Fihriste Risalesini tanzim ederken. “Fihristeyi, taksimü’l-â’mâl tarzında mütesanid heyetinizin şahs-ı manevisine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve daimi bir üstad buldunuz.” (Kastamonu Lahikası, s. 39) demişti. 

Evet, tam ve daimî Üstad iş başındadır şimdi elhamdülillah.

Bu çalışmaları UMEK tertip ediyor; gönüllü akademisyenlerle, öğretmenlerle, öğrencilerle, vakıflarla yapılıyor. Bu ilk oturumda iki yüz seksen konu ders blokları halinde hazırlandı. Ders blokları pedagojik yöntemlerle zenginleştirildi. Ders blokları REM sitesinde inşallah kullanıma hazır şekilde yayınlanacak.

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