Öldürmek değil, barışmak güzeldir

Fikret Çalışkan: “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir” ayetine göre, katil köle, maktul hür ise? Veya katil erkek, maktul kadın ise hukuk nasıl işleyecek?

Barışmak Hayırdır

Biz asr-ı ahir insanları sulhu unutmuş, cezayı ve öldürmeyi konuşur hale gelmişiz. Oysa sulh ve barışı korumak esastır. Ceza ise, barışı bozan tarafın tecavüzünü önlemek için arızî bir durumdur. Allah sulhu ve barışı sever ve tavsiye eder. Barışta hayır vardır.

Cinayetlere her zaman şeytan da karışır. Öldürülen tarafı intikam ateşi sarar. Bu ateş karşı taraftan bir kişi ile yetinmez, şeytanın da telkiniyle birkaç kişinin ölümü ile neticelenen katliama dönüşür. Bu ise tam bir vahşettir.

Oysa barışmak her zaman daha hayırlıdır. İntikam ateşini ancak barışın söndüreceğini beyan eden Bediüzzaman der ki: “Bir dakika intikam lezzetiyle bir katl, milyonlar dakika hem kalbî sıkıntı, hem hapis azabını çektirir. Ve maktülünakrabası dahi, intikam endişesiyle ve karşısında düşmanını düşünmesiyle, hayatının lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır; hem korku, hem hiddet azabını çekiyor. Bunun tek bir çaresi var: O da Kur’ân’ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslâmiyet iktizâ ve teşvik ettikleri olan, barışmak ve musâlâha etmektir.”

“Evet, hakikat ve maslahat sulhtur. Çünkü, ecel birdir, değişmez. O maktul, herhalde, ecel geldiğinden daha ziyâde kalmayacaktı; o katil ise, o kazâ-i İlâhiyeye vâsıta olmuş.”

Affın Önceliği Vardır

Nitekim bahsettiğiniz ayet de barışmayı tavsiye ediyor: “Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Fakat öldüren, kardeşinden azıcık bir affa nail olursa o zaman kısas kalkar; öldürülenin velisinin, akla ve örfe uygun olarak iyiliğe uyması, öldürenin de, öldürdüğü kişinin velisine güzellikle bir şey vermesi kalır.”

Bediüzamanaffın önemini kader ile açıklıyor: Ecel değişmez. Hiç kimse ölüm saatini hiçbir cinayetle öne alamaz. Cinayeti işleyen kimse ölüm hususunda yetkili değildir. Eğer öldürdüğü kimsenin eceli gelmeseydi, onu öldüremezdi. Bu durumda katil, sadece ve ahmakça, belki de şiddetli öfkesine veya başka bir kusuruna mahkûm olarak, İlahî kazaya vasıta olmuş ve katil olmuştur.

Dolayısıyla mesele İlahî adalete kalmıştır. İlahî adalet bu meseleyi adil biçimde çözecektir. Yeter ki öldürülen taraf İlahî adalete güvensin ve hasmını öldürerek cinayetleri seri hale getirmesin.

Derhal Adaletse…

Oysa, insan psikolojisi ölüm karşısında dengesini kaybediyor, ölüme karşı af değil, hemen ve derhal adalet istiyor. Eğer ölen kişi haksız yere ve kasten öldürülmüşse, öldürenin de derhal öldürülmesini insan psikolojisi istediği gibi, adalete uygun olan da budur. Kısas cezası da bunu hükmediyor. Bu ayette, “hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın” bir diğer ayette, “cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş” şeklinde kısas emredilir. Ama bu ayetin sonunda da, af ve bağış şiddetle tavsiye ediliyor.

“Katil köle, maktul hür ise? Veya katil erkek, maktul kadın ise” yine Kur’ân’ın ifadesiyle hukuk “cana can” kuralıyla işler.

Ama Kur’ân’ın, öldürmeyi emreden bir kitap olduğunu ileri sürmek haksızlık olur. Kur’ân affı tavsiye ediyor. Af olmadığında ise “adalet” istiyor.

Dipnotlar:

1-Nisa Suresi: 128 2- Sözler, s. 177

3- Bakara Suresi: 178 4-Maide Suresi: 45