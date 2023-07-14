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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Peygamberimizin (asm) naaş-ı mübareği

Süleyman KÖSMENE
14 Temmuz 2023, Cuma
Durmuş Kara: Resulullah’ın naaşı nasıl kaldırıldı? Cenaze namazını 17 kişi kıldı diyorlar?”

Refik-i A’lâ’ya

Çok silik sözler piyasada dolaşıyor. Onlara beş para değer vermemeliyiz.

Her insan gibi Peygamber Efendimiz de (asm) dar-ı bekaya irtihal buyurmuştur. Hazret-i Cebrâil (as) o son gelişinde Hazret-i Azrâil (as) ile birlikte geldi. Hazret-i Cebrâil (as) mübârek saadet kapısından içeri girdi ve Azrâil Aleyhisselâm’ın kapıda beklediğini, içeri girmek için izin istediğini haber verdi. Peygamber Efendimiz (asm) izin verince Hazret-i Azrâil (as) içeri girdi, selâm verdi ve Allah’ın emrini bildirdi. 

Hazret-i Peygamber (asm) Cebrâil’in yüzüne baktı. Cebrâil (as): “Yâ Resûlallah! Yüceler âlemi seni beklemektedir.” buyurdu. 

Bunun üzerine Hazret-i Peygamber (asm): “Yâ Azrâil! Gel, görevini yerine getir!” buyurdu.

Hazret-i Azrâil (as) da Hazret-i Muhammed’in (asm) mübârek rûhunu alarak refik-i a’lâ’ya, yüceler yücesine ulaştırdı. 

Hazret-i Muhammed (asm)’in vefâtı Mü’minleri ve Mü’minlerin annelerini şaşırtmıştı. Yüce rûhun uçup gittiğini görünce akılları başlarından gitti; feryâd ve figan etmeye başladılar. Mescid-i şerifte bulunan ashab-ı kiram büyük bir telaş ve üzüntüye kapıldı. Hazret-i Ali (ra) olduğu yerde donup kalmıştı. Hazret-i Osman (ra)’ın sanki dili tutulmuştu, konuşamıyordu.  

İnnâ Lillah Ve İnnâ İleyhi Râciûn

Hazret-i Ali (ra) ağlayarak dışarıya çıktı. Hazret-i Ömer (ra) dedi ki: 

“Ağlama! Münâfıklar Hazret-i Peygamber’i (asm) öldü sanırlar. Hazret-i Peygamber (asm) ölmemiştir. Allah Teâlâ’nın huzuruna varmıştır. Yine gelecektir. Nasıl ki Hazret-i Mûsâ (as) kendi kavmi arasından Hak Teâlâ’ya müracaat için gitmişti. Birkaç gün kaldı, yine geldi. O da yine gelecektir.”

Hazret-i Ömer (ra) daha sonra, bu dehşetli hâlin uzun sürdüğünü görünce kendisi de dehşete kapıldı, aklı başından gitti, birden kılıcına davrandı. Ayağa fırladı ve bağırdı:

“Her kim Hazret-i Peygamber öldü derse, boynunu vururum!”   

Bu sırada Hazret-i Ebû Bekir (ra), Hazret-i Peygamber’in (asm) hâne-i saadetine girdi. Hazret-i Âişe (ra) ağlıyordu. Peygamber Efendimiz (asm) yatmış ve ridâsı mübârek vücudu üzerine örtülmüştü. Ridâsını yüzünden açtı. Vefât etmiş olduğunu anladı. “İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn. Ölümün de, hayatın kadar güzel yâ Resûlallah!” dedi. Yüzünü tekrar örtüp dışarı çıktı. Hazret-i Ömer’in (ra) çılgınca bağırdığını işitti. Dedi ki:

“Ey Ömer! Öyle deme! Allah Teâlâ Peygamber Efendimiz (asm) hakkında buyurdu ki: ‘Muhakkak sen öleceksin, muhakkak onlar da ölecekler.”1

Hazret-i Ebû Bekir (ra) öyle heybetli idi ki, Hazret-i Ömer (ra) sarsıldı, dizleri titremeğe başladı; sonra kendine geldi ve dedi ki:

“Öyle sandım ki, bu âyeti hiç işitmemişim!”

Namaz Hane-i Saadette Kılındı

Peygamber Efendimiz’in (asm) cenaze namazını neden sadece 17 kişi kılmış olsun ki? Bunu iddia eden tarihi hadiseleri bilmiyor ve Hazret-i Peygamber’e (asm) de, ashab-ı kirama da iftira ediyor. Peygamber Efendimiz’in (asm) cenaze namazını tüm Sahabeler kılmışlardır. 

Fakat O’nun (asm) cenaze namazının bazı hususiyetleri vardı:

1-Peygamberler ölünce naaşları taşınmaz ve öldükleri yere defnedilirler. 

2-Peygamberler diri hallerinde de, ölü hallerinde de imamdırlar. Ümmetleri onlara tabi olurlar. 

Peygamber Efendimiz (asm) dar-ı bekaya irtihal buyurunca mübarek naaşı ve cenaze işleriyle bizzat Hazret-i Ali (ra) ilgilendi. Mübarek naaşı hane-i saadetten çıkarılmadı. Hazret-i Ali (ra) dedi ki: “Peygamberimiz (asm) diri iken olduğu gibi, ölü iken de imamımızdır. Bu yüzden Müslümanlar O’nun (asm) hane-i saadetine gruplar halinde girsinler ve cenaze namazını kılsınlar.” 

Peygamber Efendimiz’in (asm) cenaze namazını ilk kılanlar Hazret-i Ali (ra) ve Haşimoğulları oldu. Sonra Ensar-Muhacir bütün sahabeler sıra ile kıldılar. Hane-i saadet 15-20 kişiden fazla almayınca, haliyle 15’er 20’şer kişilik gruplar halinde kılındı.2 

Dipnotlar:

1- Zümer Sûresi, 39/30

2- el-İrşad, c.1, s.187

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