Rahmeti eleştirmek sığ fikirlerin haddine mi düşmüş?

İsim vermeyen bir okuyucumuz: Deist bir arkadaşım ağzını bozmuş, diyor ki: “Cennette şarap ırmakları varmış. Kenarında hurilerle oturup, eğleniyorsun. Anan, baban, kardeşin, eşin cehennemde cayır cayır yanarken sen keyfine bakıyorsun. Ne mantıklı ne mantıklı...”

Sığ Asırdayız

Öyle sığ bir asırdayız ki, sığ fikirler insana gına getiriyor. Dalga geçercesine söylemler fikir diye karşınıza çıkıyor. Bunlara karşı ne denir ki?

Fakat sorunun bir de diğer yüzü var. Adam öyle dengesiz şeyler işitiyor ki, ezberi bozuluyor, din ve iman arada kayboluyor. Eskiden beri “Allah yakar” imajını zihnine öyle yerleştirmişsiniz ki, adam küçük bir sığ alan gördüğünde o alana sığınıyor ve inkâra yelteniyor. Allah’ı inkâr ediveriyor. Ya da Allah’ı inkâr edemezse, Cehennemi de, Cenneti de münkir yaklaşımıyla ağzında sakız ediyor. Salih ameli başaramıyor, günahların sonuçlarıyla dalga geçmeye kalkıyor.

Allah Nasibinizi Açsın!

Behresiz bir durum! Kör nasipsizlik! Allah nasibinizi açsın. Âmin.

Böyle histerik bir üslupla ifade edince deistimiz kendini haklı zannediyor. Ancak eğer Allah’a inanıyorsa, bu yaklaşım ona yakışan bir üslup değil. Çünkü Cennet Allah’a aittir. Cehennem Allah’a aittir. Orada söz başka kimsenin değildir. Mahşerden ötesinde artık iş ve emir Cenab-ı Allah’ındır. Bunu saygın deistimiz herhalde biliyordur.

Eğer Allah’a inanıyorsak ve Cennet ve Cehennem Allah’a ait yerlerse… Bize düşen bu alanlar için verilen doğru bilgileri toplamak ve bu bilgilerin üzerinden fikir yürütmek. Boş konuşmaktan kaçınmak

Öncelikle herkes kendi yüküyle ahirete gidiyor. Mahşerde kendi hesabını veriyor. Günahı varsa ve bağışlanmamışsa bunun bedelini kendisi ödeyecek. Ama elbette dileriz ki, Cennete giden evlatların, anne ve babaları da bağışlanmış ve Cennete alınmış olsun.

Önyargı İle Rahmet Bilinmez!

Fakat bağışlanmak da kademe kademedir. Kişi bağışlanmakla bütün günahlarından mı arınmıştır, bazı günahlarından mı arınmıştır, bilemezsiniz. Bazı günahlarından arınan birisinin, diğer bazı günahları için ateşi görmesi muhtemeldir. Ancak inşaallah tabii ki ateşten sonra Cennete dönmesi de beklenir.

Cennetteki bir evladın, anne ve babası, kardeşleri veya eşi ateşte ise, göz yaşı dökmesi pek tabii ki fıtratının gereğidir. Ve fakat bu göz yaşının Rahim olan Allah tarafından dinlenmeyeceği ön yargısı haklı değildir, en azından böyle bir ön yargı Rahim olan Allah hakkında hüsn-ü zan değildir. Allah hakkında hüsn-ü zanna memuruz.1

Sen böyle bir durumda hurilerle eğlenebileceğini, Rahim olan Allah’ın rahmetinden bir rahmet yolu varsa aramayacağını, bunun için çabalamayacağını nereden biliyorsun? Ve nasıl pervasızca Rahim olan Allah’ın rahmetini sorgulayabiliyorsun?

Halbuki böyle durumlarda, Cennete girmiş olanlara, ateşteki tanıdıkları için, sevdikleri için, aileleri için, diğer insanlardan iman sahipleri için şefaat hakkı verileceğine dair rivayetler vardır.

Dolayısıyla Rahmetten ümidimizi kesecek bir durum yoktur. Allah’a minnet duymaktan başka da bize yakışan bir tutum yoktur. Şimdilik ise hem kendimizin, hem ailemizin, hem insanlığın kurtuluşu için dua etmekten ve salih amel işlemekten başkaca yapabilecek vazifemiz yoktur.

Dipnot:

1- Sözler, s. 51