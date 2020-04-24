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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Ramazan’a girerken

Süleyman KÖSMENE
24 Nisan 2020, Cuma

RAMAZAN’A ULAŞTIK ELHAMDÜLİLLAH

Bu gün 1 Ramazan 1441. Bu sene Ramazan ayına koronavirusun gölgesinde ulaştık. Rabbim hayırlara vesile eylesin.

Ramazan ayı İslâm’ın iki emrinin, iki şartının üst üste geçtiği, bu sebeple de bereketli ve rahmet dolu, bu sebeple de yapılan en küçük hayrın bile Allah’ın rızasına mazhar günlerdir.

Namaz varken orucun da emredildiği, namazı kılarken orucu da eda ettiğimiz, duâların daha bir müstecap olduğu, tövbelerin daha bir içten yapıldığı, günahların daha bir rahmetle bağışlandığı bir mübarek ayın kucağındayız, elhamdülillah!

Peygamber Efendimiz’in (asm), “Bizi Ramazana ulaştır!” duâsının bir kez daha kabul gördüğüne şahit olduk ve binler elhamdülillah şehr-i Ramazan’a ulaştık.

Rabbim bütün beşere mübarek kılsın. Âmin.

ORUÇ BİZE NE KAZANDIRIR?   

Öncelikle, Allah’ın emrine itaat etmiş oluruz.

Bununla beraber, birçok kazanımları da var.

1) Ramazanda oruç tutmakla, Cenab-ı Hakk’ın terbiye edicilik sıfatını tanır ve bizi Allah’ın büyük bir rahmetle terbiye altına aldığını fark ederiz.

2) Oruçla tok açın halini, zengin fakirin halini, üst sınıf alt sınıfın halini anlar. Herkes birbirine yardımcı olmaya ve el uzatmaya hazır bir mâneviyât kazanır. Büyüklerin küçüklere, zenginlerin fakirlere eğilmesi ve el uzatması neticesinde, topluma barış gelir, insanlar arasındaki uçurumlar ortadan kalkar.

3) Oruçla insan kendi iç dünyasında huzur ve saadete kavuşur.

4) Oruçla günahlardan arınır ve ruh terbiyesine ulaşırız.

5) Oruçla Allah’ın nimetlerine umûmî, manalı, kapsamlı ve farklı bir üslûpla fiilî bir şekilde şükretmiş oluruz.

6) Oruçla her zaman faydalandığımız günübirlik lezzetleri terk ederek, Kur’ân’ın indirildiği ay olan Ramazanda Kur’ân’ı indiren yüksek irâdeye, Kur’ân’ın indiriliş sürecine ve bizzat Kur’ân’a, mânevî bir bayram sevinci içerisinde saygı duyarız. Kalpler Kur’ân’ı daha iyi anlar.

7) İnsan dünyaya, âhiret ticareti yapmak ve âhiret hesabına azık toplamak için gelmiştir. Ramazan ayı, ahiret ticareti için çok verimli bir zemindir.

8) Oruçla insan sağlık ve sıhhatine yönelik adımlar atmış olur. Mide istirahata çekilir, hazım kolaylaşır.

9) Oruçla insan sabra alışır.

10) Oruçla nefis Rab değil, âciz bir kul olduğunu anlar, firavunluğu bırakır. Kulluktan razı olur. Rab olarak kendini değil, sadece Rabbi’ni bilir.

ORUCUN ULAŞTIRDIĞI ŞEREF

Bediüzzaman’ın ifadesiyle, Cenab-ı Hak yeryüzünü sofra-i nimet olarak yaratmış ve bütün nimet türlerini o sofraya dizmiştir. Bütün canlıları merhametle, şefkatle, eksiksiz biçimde nimetlendiriyor. Oysa insan çoğu zaman nimetlerin bu eşsiz dizilişini görmemekte, Allah’ın eşsiz bir şefkatle nimetlendirdiğinin farkında olmamakta ve Allah’ın kadir ve kıymetini kavrayamamaktadır.

Ramazan-ı Şerifte ise mü’minler, emir dinlemeye hazır muntazam bir ordu hükmüne geçmektedir. Öyle ki, bütün insanlar, Kâinat Sultanının sofrasına, ziyafetine ve rahmetine dâvetlidirler.

Bu dâvete icabet eden mü’minler akşama yakın saatlerde, davete icâbetin bir gereği olarak sofra başlarına geçmişlerdir. Önlerine mükellef bir sofra açılmıştır. İçinde her şey itina ile bir bir dizilmiştir.

Fakat akşam ezanı okunmadan, emir gelmeden hiç kimse elini sofraya uzatmıyor. Herkeste sessiz bir itaat, sessiz bir boyun eğiş, sessiz bir emir bekleyişi vardır! Herkes Kâinat Sahibi’nin “Buyurunuz!” emrini bekliyor gibi bir ibadet tavrı içindedir. Böylece, Allah’ın görkemli, haşmetli, şefkatli, çok geniş ve çok kapsamlı rahmet eserlerine karşı mü’min, kapsamlı, geniş ve muntazam bir ibadet disiplini içinde cevap veriyor, mukabele ediyor. Allah’ın yüksek şefkat ve sonsuz merhamet sahibi olduğunu fark ediyor. 1

İnsan bu yüksek şerefe ancak oruçla ulaşıyor. Ramazan ayınızı tebrik ederim.

GÜNÜN DUÂSI

Allah’ım! Hatamı yüzüme vurmadan orucumu kabul et! Kusuruma aldırmadan namazımı makbul kıl! Duâlarımın müstecap olmasını dilerim. Dilimin kifayetsizliğine bakmadan duâlarımı ‘bikabulin hasenin’ sırrıyla makbul eyle! Âmin.

Dipnot:

1- Mektûbât, s. 387, 388.

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