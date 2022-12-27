Risâle-i Nur’a göre kurtuluş çaremiz

Ali Bey: “Beyanat ve Tenvirler’e göre siyasî ve sosyal sıkıntılardan nasıl kurtuluruz?”

Bu Zamanın İmamı Risale-i Nur’dur

Çok iddialı görülecek belki ama bu zamanda çare Risale-i Nur’dadır. Başka yerde çare arayanlar çare bulamayacaklar, en sonunda Risale-i Nur’un kapısını çalacaklar ve çareyi Risale-i Nur’da bulacaklardır. Çünkü bu zamanın imamı Risale-i Nur’dur.

Sözlerim kehanet değil, mübalağa değil, mücazefe değil, hayalat değil; haakikattir.

Çünkü görünen köy kılavuz istemez.

Beyanat ve Tenvirler Neyi Haykırıyor!

İddiamızı delillendirmeye ve temellendirmeye çalışalım: Risale-i Nur’dan “Beyanat ve Tenvirler” adlı risale, bütün sosyal ve siyasal hadiselerimize hâkimdir, vakıftır; çözüm sunuyor.

“Birinci Bölüm”, hürriyete ve meşrutiyete ayrılmış.

Bediüzzaman bu bölümde hürriyeti imanın ana direği sayıyor. Öyle ki, makbul bir iman için hürriyet şarttır. Yani imanda zorlama makbul değildir, caiz de değildir.

Yani hürriyet imandandır. Bediüzzaman meşrutiyeti de “meşveret sistemi” olarak tanımlıyor.

Ve bu sistemi anayasal parlamenter sistemin ruhu ve özü sayıyor.

Bediüzzaman insanlığa hürriyeti getirenin Kur’ân olduğunu ve Kur’ân’ın devlet yönetiminde meşvereti emrettiğini bu bölümde adeta haykırıyor!

Rey-i Vahit Bir Fecaattir!

Bu birinci bölüme göre, meşveretin zıttı rey-i vahittir. Rey-i vahit bazen tek adamın, bazen tek zümrenin görüş ve kanaatlerinin bütüne hâkim kılınmasıdır. Oysa bu durum, şeriatın ruhuna aykırıdır.

Çünkü tek adam, görüşlerinde isabetsiz olabilir. Ama meşveret bütünü yansıttığından yanılmaz, isabetsiz olmaz! Kur’ân bu nedenle rey-i vahidi değil, meşvereti emrediyor.1

Öte yandan bir kişinin kendi görüş ve kanaatlerini hâkim kılma teşebbüsü istibdadın ta kendisidir. İstibdat ise bir semm-i katildir. Yani öldürücü bir zehirdir.2 Şeriatın ruhuna aykırıdır.3

Meşveretin hakim olduğu bir yönetim sisteminde kuvvet değil, hak üstündür!

Bu sistem cehaletle değil; ilimle, marifetle, bilgiyle ve hikmetle yaşar. Bu sistemin dili kin, nefret, husumet, adavet ve düşmanlık değil; sevgi, merhamet ve muhabbettir. Bu sistemde şahsın aklı değil; meşveretin ortak aklı ile vücut bulmuş kanun esas alınır. Bu sistem bir adamın millete hâkim olması değil, milletin kendi yönetimine hâkim olmasıdır.4

Ülkemiz eğer meşvereti esas alan bir hürriyet anlayışını hâkim kılabilirse, bu âlem-i İslam’ın da hürriyetine sebep olacaktır.5

Akıl İşlevsiz Kılınmamalı

Bizim Beyanat ve Tenvirler’e göre temel problemimiz, ilk dört halifenin otuz yıllık dönemi hariç olmak üzere, o gün bu gündür farklı kılıklarda tezahür eden rey-i vahide boyun eğme ve aklımızı işlevsiz kılma hastalığıdır.

Çok akıl bir akla nasıl mahkûm oluyor; doğrusu anlamak mümkün değildir! Adı ister saltanat olsun, ister halifelik, ister cumhuriyet, isterse cemaat olsun –kurumu ve adı ne olursa olsun-; rey-i vahide mahkûm edildiği anda derman olmaktan çıkıyor, kendisi dert oluyor!

Fıkıhta rey-i vahit yok, “icma-i ümmet” vardır ve icma-i ümmet dört mezhebe göre de dinî hükümlerin önemli bir delilidir. Siyasetin ve cemaatin rey-i vahide mahkûm edilmesini Beyanat ve Tenvirler kabul etmiyor.

Risale-i Nur siyasî ve sosyal problemlerimizde çareyi, ortak aklın hâkim olduğu meclis sisteminde görüyor.

Dipnotlar:

1- Âl-i İmran Suresi: 159; Şûra Suresi: 38

2- Beyanat ve Tenvirler, s. 36

3- Beyanat ve Tenvirler, s. 48

4- Beyanat ve Tenvirler, s. 39

5- Beyanat ve Tenvirler, s. 42