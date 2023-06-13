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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Risale-i Nur müfredat çalışmaları

Süleyman KÖSMENE
13 Haziran 2023, Salı 00:10
Elimizi Çabuk Tutalım

Umumi Meşveret Eğitim Komisyonumuz (UMEK), müfredat çalışmalarına devam ediyor. Risale-i Nur metinlerinden gençlere ve öğrencilere taptaze ürünler hazırlıyor, gençlerin ve öğrencilerin kanatlarını pervaz edecek metinler sunuyor.

Kim demiş Risale-i Nurlar anlaşılmıyor ve güncel değil diye?

Bakın nasıl anlaşıyormuş, o ağır denilen kelimeler içinde nice özgül ağırlığı yüksek hazineler saklıyormuş? O ulaşılamayan derinlikler içinde çok güncel dertlerimize nasıl çok sıcak ve çok güncel çareler sunuyormuş? Her okuyucusunu nasıl sımsıcak şefkatiyle sarıyormuş? Her gencin her inanç problemine sunduğu ter ü taze hakikatlerle nasıl bir fikir zenginliği taşıyormuş! 

Bütün bunlar Risale-i Nur’u işledikçe ve içine girdikçe ve içindeki hazinelerin kapağını öğrenciler ve gençler için kaldırdıkça anlaşılacaktır!  

Üstad Hazretleri bu işi Nur Talebelerine tevdi etmiştir: “Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşr ve talim ile… ve Risale-i Nur’u tanzim ve tertip ve tefsir ile devam edecek.”1 

Bediüzzaman, talebelerine ağır bir yük bırakıyor. Risalelerin insanlara hızla ulaştırılması ve bilhassa genç nesillere hızla aktarılması. Bu konuda olabildiğince hızlı davranılması. Atı alan Üsküdar’ı geçmeden…   

Bütün Nurculardan bunu istiyor Bediüzzaman. Çünkü hayat hızla ölüme koşarken, imansızlık insanları ve toplumları kavuruyor. İmansızlığın kavurduğu bir toplumda yetişen gençlerin itikat durumunu düşünmek bile insanın gözünü karartıyor! 

Öyleyse gelin hep birlikte elimizi çabuk tutalım. 

UMEK Görevde

UMEK, bu ağır vazifenin verdiği ağır yükü omuzunda hissederek harekete geçti. Gençlerimize ve her kademedeki öğrencilerimize Risale-i Nur’dan taptaze ürünler ortaya çıkarmak için kolları sıvadı. Yaklaşık yüz civarında akademisyen, öğretmen, vakıf, üniversite öğrencisi ile birlikte bir çalışma başlattı. Risale-i Nur’dan o zekâ tarlaları olan öğrencilere muhtelif dersler üretmek için, Temmuz ayının 28’inde Barla Yeni Asya Tesislerinde beş günlük bir çalıştay oluşturacak. Bu çalıştayda, önceden hazırlanıp gönderilen ve halen de gönderilmekte olan taslak metinleri aktif derslere çevirecek. 

Muhtelif kademelerde dersler şeklinde hazırlanacak ders paketleri, daha sonra Risale-i Eğitim Merkezinin web sitesinde yayınlanarak hizmete sunulacak. İsteyen her müdebbir ve öğretmen oradan ders indirerek istifade edebilecek. 

Ancak Barla’da kıvamını bulan bu çalışmalar, Barla’da bitmeyecek. Çünkü Risale-i Nurlar erişilmez derinliği olan bir umman. UMEK sorumluluğunda, bu okyanustan faydalanarak gençler için ders üretme ve üretimi bitmiş derslerin web sitesine yükleme çabaları devam edecek. Hayat devam ettikçe bu hizmet de inşallah devam edecek.

İllerimize de İş Düşüyor

Başarılı akademisyenler, öğretmenler, vakıflar, öğrenciler ve Risale-i Nur’dan tefeyyüz edenler görevde. Allah başarılarını artırsın. Âmin.

Ancak bu işin verimli biçimde yürütülmesi için illerimize de iş düşüyor. İllerimizin kendi bölgelerinden katılan katılımcılara bütçe sağlaması, yol ve sair masraflarını karşılaması gerekiyor. Yoksa bu işi sırf katılımcının sırtına bırakırsak verimli yürümez. Hizmet aksar. Bundan da hepimiz sorumlu oluruz. 

Ayrıca hatırlatalım: İllerimizin, kendi mahallinden gideceklere, gidiş geliş masrafını karşılayacak şekilde bütçe sağlaması Yönetim Kurulumuzun da tavsiyesidir.  

Müfredat heyetini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 

Dipnotlar:

1- Barla Lahikası, s. 419

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Yorumlar

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  • İ. Seyda

    13.6.2023 13:36:36

    Hasretle bitmesini bekliyoruz. Bu çalışmalarda görev alan, Müfredat heyetini ve emeği geçenleri tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

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