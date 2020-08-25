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25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

“Sadâkat” kolay meslek değildir

Süleyman KÖSMENE
25 Ağustos 2020, Salı
Gemlik’ten okuyucumuz: “Risalelerde geçen sadâkat kelimesinden ne anlamalıyız?”

Söz-Öz Bütünlüğü

Sadâkat, en yalın ifadeyle akıl ile kalp, inanç ile ahlâk, iman ile amel, iç ile dış, söz ile öz, söylem ile davranış bütünlüğüdür. Esasen Müslümanlık, bu bütünlüğün adıdır. İslâm, bu bütünlüğün bozulmuş haline münafıklık der. Yani özü sözü bir olmayan, içi başka dışı başka olan, iman ile ameli örtüşmeyen, davranışı sözlerini yalanlayan insan esasen münafıklık sıfatını takınmış demektir.

Fakat bu tür insan iki sınıftır:

1- Gerçek münafık olanlar. Bunlar esasen kâfirdirler. Fakat inanıyor gözüktüklerinden kâfirliğin “münafık” sınıfına girerler.

2- Müslüman olmakla beraber, söz-öz bütünlüğünü sağlayamayanlar.

Bu ikinci sınıfa girmek Allah muhafaza insanı çok başka yerlere götürür.

 Bu bir özeleştiri olsun. Müslümanlığın en zor ve en hakikatli yanının, işte, bu iç dış bütünlüğünü sağlamak olsa gerektir. İçeride “nefis” gibi bir canavarımız var ki, dış âlemdeki görüntümüzü içeride paçavraya çeviriyor. Bu canavarın zorbalığındandır ki, Kur’ân, bizden “dinde ihlâs” istiyor.1

Ceberut Devirleri

Müslümanlık bizden ihlâs, sadâkat ve vefa istiyor. Bunlar, dünyanın yaşanması en zor değerleridir. İhlâs dinde samimî olmayı, sadâkat dinî emirleri hiçbir emre değişmemeyi, vefa ise inancını terk etmemeyi ifade eder.

Esasen Peygamberler de bu zor değerlerden imtihana tabi tutulmuşlardır. İnsanlık tarihinde bu zor değerlerin yaşanmasının ateşten köz ve kor olduğu beş adet ceberut devri gelmiştir ki, o dönemlerde gelen Peygamberden Cenab-ı Hak misak-ı galiz almıştır. “Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Sen’den, Nûh’tan, İbrahim’den, Mûsâ’dan ve Meryem oğlu İsa’dan. Evet, biz, onlardan misak-ı galiz (sapa sağlam bir söz) almıştık.” 2

Sadakat Yemini

Üstad Hazretleri’nin de has talebelerinden sadâkat yemini aldığı anlatılır. Sadâkat yemini almak, sadâkatsizlikle itham etmek demek değildir. Bilâkis sadâkat yemini, talebenin “has” kalmasını istemek, şiddetli rüzgârlara karşı “yerinde sebat etmesine” dikkat çekmektir. Nitekim sadâkatte kalmanın sevabı ve mertebesi çok yüksektir. Bu mertebeyi eften püften rüzgârlar ve cereyanlar için kaybetmek tam bir bahtsızlık olur. Üstad Hazretleri bu yüksek mertebeye şöyle dikkat çekiyor:

“Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkâr şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil, fiyat olarak o şakirtlerden tam ve halis bir sadâkat ve daimî ve sarsılmaz bir sebat ister.” 3

Dikkat çekilen husus, sebatın, ihlâsın, sadâkatin ve istikamette kalmanın çok büyük bir kâr ve mertebe kazandırdığı hususudur. Bu hususu gözden kaçırmamak lâzım!

Sadâkatsizlik gösteren dinden çıkmış olmaz. Fakat çok büyük tehlikelere maruz kalır. Bu tehlikelerden ve zararlı cereyanların oyunundan, hilesinden, hud’asından, tuzağından kendini kurtaramaz. Dünyadan geçtim; ahiretini de sıkıntıya sokar.

Sadakat Zor Meslektir

Sadâkat zor meslektir. “Benim aklım bana yeter” diye düşündüren cerbezeci akıl insanı yoldan çıkarır. Sen “meşveret kararı” dersin; o “ama” der ve yoluna devam eder. “Ama”nın ötesi uçuruma çıkar.

Mustafa Sungur Ağabey bu zor mesleğe şöyle dikkat çekiyor: “Risale-i Nur’u bin kişi duyar, yüz kişi okur, on kişi anlar, bir kişi istikamette kalır.” Bu oranla yaklaşık binde bir kişi sadâkatini ölünceye kadar muhafaza eder. Oran çok çetin!

Derslere gelip ders yapmak, inşallah sevap kazandırır. Fakat bu, tek başına ihlâsın ve sadâkatin ölçüsü olmaz! Çünkü ihlâsın ve sadâkatin başka soruları da vardır ve bu sorulardan da sınıfı geçmek gerekir.

İhlâsta, sadâkatte ve istikamette kalmak için birbirimize duâya ihtiyacımız vardır.

Dipnotlar:

1- Beyyine Sûresi: 5. 2- Ahzab Sûresi: 7. 

3- Kastamonu Lâhikası, s. 163.

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