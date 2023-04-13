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13 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sahadan notlar

Süleyman KÖSMENE
13 Nisan 2023, Perşembe
Mülk O’nundur

Biz insanlar, fildişi kulelerimizde yaşarız. Kulelerimizden sahaya indiğimizde gerçekle yüzleşiriz ve gerçeği o zaman anlarız. Kur’ân, yeryüzünde gezip dolaşmamızı ve bizden önceki kavimlere yapılanları görmemizi isterken1,biz bu meseleye de turizm açısından bakarız. 

Görevli olarak bir hafta süreyle Adıyaman’da kaldık. Şehre girerken dilimizden dökülen ilk cümleler: “Lehü’l-mülk ve Lehü’l-hamd ve hüve ala külli şey’in Kadir” oldu. Yani, “Mülk O’nun, Hamd O’na aittir ve O her şeye kadirdir.”  

6 Şubat’ta, bölge illeri Maraş Pazarcık merkezli bir afet yaşadı. İçinde Adıyaman’ın da bulunduğu 10 il bu afetten etkilendi. Ciddi yıkımlar yaşandı. On binlerce insan öldü. 

İşin jeolojik sebepleri, bina, yer ve insan kusurları, yapılan yardımların yeterli olup olmayışı gibi bilgiler bir yana; bu felakette bölge halkının acısını paylaşmalı, yanında yer almalıydık. Afad, Kızılay, Ahbap, sivil kuruluşlar, yardım vakıf ve dernekleri, özel ve tüzel kişiler kendilerine düşeni yapmışlar, yapmaya çalışıyorlar. Duacıyız. 

Allah Evinizin Işıltısını Söndürmesin 

Biz işin manevî boyutuyla ilgilendik, çadırkent çocuklarıyla dersler yaptık, değerler eğitimi vermeye çalıştık. Bu görevle bölgede bulunduk. 

Çocuklar ışıl ışıldı. Kitapçıklarımız, broşürlerimiz, dergilerimiz vardı. Onları dağıttık. Balonlar, şekerler dağıttık. Çocuklarla oyunlar oynadık, dersler yaptık, birlikte ilahiler söyledik. 

Yanımızda bir miktar zekât parası vardı; onları elden dağıttık. Zekât paralarını mümkün olduğu kadar çok çadıra paylaştırmaya çalıştık. “Çam sakızı çoban armağanı” kabilinden. İnsanların, “Allah razı olsun. Allah evinizin ışıltısını söndürmesin!” şeklindeki duaları hala kulaklarımızda çınlıyor. 

Sokakta halka “Deprem Bize Ne Diyor?” adlı broşürümüzü dağıttık. Broşürü alanların broşürdeki mesajları haklı gördüğüne, “bu kadar çalar çırparsan olacağı budur!” dediklerine şahit olduk. “Deprem öldürmez, bina öldürür” gerçeğini bir kez daha gördük. Çünkü sağlam veya az hasarlı bir binanın hemen yanında, bir başka bina yığılıp kalmış. Yeni binalarda da böyle yıkılmalar olmuş.  

Adıyaman’ın dağlık ve taşlık kısmında iki bin yıllık Comagene Krallığının (Perre Antik Kenti) kalıntılarını gördük. İki bin sene önce insanlar evlerini dağlık ve taşlık kesimlere yapmışlar, tarım arazilerine ise bağ bahçe yapmışlar. 

Biz şimdi bu modern çağda, Adıyaman’ın taşlık tepelerini boş bırakmışız; şehri alabildiğine tarım arazilerine kurmuşuz. Binaların sağlamlığını düşünmemişiz.  Eh ne diyelim? Beni Mustalik gazvesi sonunda Hazret-i Aişe (ra)yi orduya yetiştiren Safvan Bin Muattıl’ın kabr-i şerifini ziyaretimiz ise, bu yolculuğumuzun sürprizlerindendi.  

Meselenin Pozitif Yönü

Meseleye pozitif yönden bakarsak: İnsanımızda tevhit inancının ve tevekkül ahlâkının ruhlarında hazmedilmiş olarak bulunduğuna şahit olduk. O kadar yıkıma ve acıya rağmen hiç kimsede bundan Allah’a isyan etme ve Allah’tan şikâyet etme gibi bir münasebetsiz davranış görmedik. Bilakis daha fazla Allah’a sarılganlık, dua, yardımlaşma, paylaşma, kardeşlik, uhuvvet, tesanüt, birbirinin derdini anlama, bu süreci sabırla ve Allah’a dayanarak atlatma türü güzel davranışlar gördük. 

Bir Müslüman topluma yakışan da budur. Verilen mesajdan ders almaktır. Birbirinin üzerine yürüyüp, yağmalayıp gasp etmek değil; birbirinin elinden tutmak, birbirinin yarasına merhem olmaya ve acısını paylaşmaya çalışmaktır. 

Ezber farklı, saha farklı oluyor çoğu zaman. Biz burada sahanın ezberle hemen hemen örtüştüğünü gördük ve bundan onur duyduk. Allah’a hamd ettik.

Allah memleketimizi ve bütün İslam beldelerini böyle semavî afetlerden muhafaza eylesin. Ölenleri şehitlik rütbesi ile taltif buyursun. Âmin.

Dipnot: 1- Âl-i İmran Suresi: 137, En’âm Suresi: 11; Yusuf Suresi: 109; Nahl Suresi: 136; Hac Suresi: 46; Neml Suresi: 69; Ankebut Suresi: 20 vd.

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