Şefaat-i Resul’e (asm) ulaştıran yol

Osman Yüksel Bey: “11. Lem’a 4. Nükte’de beyan edilen üç mühim büyük cenaze ile Sünnet-i Seniyye’ye ittiba’ın ehemmiyetini açıklar mısınız?”

Şefaat-i Resul’ü (asm) Kazanmak İçin

Dördüncü Nükte’de Bediüzzaman, sünnetin ölümü de, fenayı da, zevali de, yuttuğunu, yani hükümsüz kıldığını vurgulamıştır. Demek istemiştir ki, sünnet varsa ölüm yoktur. Sünnet varsa, fena beka bulur. Sünnet varsa, firkat vuslatla neticelenir. Sünnet varsa, dünyanın fani oluşu bize ne gam verir, ne keder! Ölüm bizi ne üzer, ne ağlatır! Sünnet varsa, bu hayat, saadet-i ebediyeye gider.

Dördüncü Nükte’ye “ölüm haktır” hükmü damgasını vurmuştur. Fani hayatı sona erdiren, baki hayatın kapısı ölümdür. Fani hayatta yaşadığımız Sünnet-i Seniyyenin meyveye durduğu, bize ebedî neticeler kazandırdığı hayat, ebedî hayattır.

Sünnet-i Seniyye ana caddedir. Sünnet-i Seniyye fani hayatta başımıza açılan türlü türlü imtihanları kolay kılan, bize rahmeti, rıza-yı Baki’yi ve şefaat-i Resul’ü (asm) kazandıran temel İlâhî yoldur.

Ölüm İçinde Ölüm

Bediüzzaman burada bir ruhanî tecrübe paylaşıyor. Kendisinin bir cenaze olduğunu ve üç büyük mühim cenazenin başında durduğunu görüyor.

Birisi: Üstad Hazretleri kendini yaşamış ve ölmüş canlıların tamamının manevî cenazesi başında bir mezar taşı hükmünde görüyor. Burada, her canlının öleceğini vurguluyor.

İkincisi: Mezar taşı bu asrın yüzüdür. Mezaristan, küre-i arzdır. Cenaze, bütün canlılardır. Bediüzzaman burada kendini, bu asrın mezar taşında bir nokta hükmünde görüyor.

Üçüncüsü: Burada ise cenaze bütün kâinattır. Kâinat kıyamet vaktinde ölecektir. İnsan da ölecektir. Ölümü, vaki olmuş bilmelidir. Bu durumda, bütün mevcudat, bütün sevdiklerimle birlikte benim vefatımla beraber bana arkalarını dönüp gidecekler ve beni yalnız bırakacaklar. Bu, dayanılmaz bir acıdır.

Öte yandan ölümden sonraki zaman hadsiz bir deniz gibidir. Bu hadsiz denize ruhum tek başına atılacaktır. Bu da diğer bir derin acıdır.

Ben böyle acılar içinde kıvranırken, iman ve Kur’ân imdadıma yetişiyor. “Eğer senden yüz çevirirlerse, de ki: Allah bana yeter!”1

“Sen İrşadına Devam Et!”

Âyetin açık manası ehl-i dalâletin arka çevirip inanmamaları halinde, Resulullah Efendimiz’e (asm) hitap ederken, işarî manası Üstad Hazretleri’ne teselli kaynağı oluyor.

Manen diyor ki: “Ey insanın reisi ve mürşidi! Eğer bütün mevcudat seni bırakıp fena yolunda ademe giderlerse, eğer bütün canlılar seni terk edip ölüme koşarlarsa, eğer insanlar seni bırakıp mezaristana göçerlerse… Ve işin daha fenası eğer gaflet ve dalâlet ehli seni dinlemeyip imansızlık karanlığına düşerlerse, sen merak etme!

Sen, de ki: “Cenab-ı Hak bana kâfidir. Madem O var, her şey var. Mezaristana gidenlere bedel, başka vazife alacakları gönderir. Dalâlete düşenler yerine, tarik-i hakkı takip edecek muti kullarını gönderir.”2

Üstad Hazretleri bu nüktede, sünnet yolunu iman ve Kur’ân yolu olarak geniş alıyor. Malum Zat-ı Nuranisi, iman ve Kur’ân hizmetinin hadimi sıfatıyla veraset-i nübüvvet sırrıyla, velâyet-i kübra mertebesiyle akrebiyet-i İlâhiye keyfiyetiyle cadde-i kübra-i Kur’âniye yolunu açmıştır.

Dipnotlar:

1 Tevbe Sûresi: 129

2 Lem’alar, s. 129, 130