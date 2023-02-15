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15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Sigorta ve sigortalı olmak

Süleyman KÖSMENE
15 Şubat 2023, Çarşamba
Eskişehir’den Süleyman Akkın: “Özel sigorta yaptırmak dinen meşru mudur? Örneğin kasko ve sağlık sigortası gibi. Sigorta şirketi başınıza bir hal gelmediği sürece topladığı primleri gelir hanesine kaydediyor. Sigortalıya herhangi bir ödeme yapılmıyor.”

Cevap Bekleyen Sorular

Bazı sorularımız var. Ve hala çözülmüş değil. Bu sorular açıkta beklerken, bizim bu meselede rahat yazmamız da mümkün değil. 

Sigortada müşteri pirim yatırıyor. Kurum da müşterinin hasarını ödemeyi taahhüt ediyor. Peki, şimdi sorulara hazır olun: 

1- Hasardan sigorta kurumu mes’ul müdür? Hayır!

 İslam hukukunda hiçbir kimse mesul olmadığı parayı ödemeye ve cezayı çekmeye mahkûm edilemez. Hasarda kusur kime aitse cezayı o çeker ve parayı o öder. Nitekim şöyle görüşler var: “Bu durumda tüccarın veya sigortalıların helâk olan malın bedelini sigortadan almaları helâl değildir. Çünkü bu, onu taahhüt edenin ödemesi gerekmeyen bir maldır; çünkü sigortacıya tazminat ödeme şartını koşmak batıldır.”1

Ama hasar durumunda bizim sigorta kurumumuz, kendi rızasıyla, sözleşme gereği hasarı karşılıyor. 

2- Hiçbir zararı olmayan müşteri, parasının hiç olmazsa bir miktarını geriye alabiliyor mu? Hayır. 

Oysa hasarı yoksa, sigorta kurumunu tazminat ödemeye mecbur bırakmamışsa, ödediği pirimin bir miktarını hizmet karşılığı bıraksa da, geri kalanını iade alabilmelidir. 

Ödenen aidatların tamamının sigorta şirketine kalması hak değildir. Çünkü bu durumda aracını hasarsız kullananlar cezalandırılmış, sigorta şirketi de servetine servet katmış oluyor. Sigorta şirketi, insanların en tabiî ihtiyaçlarını istismar ederek, kazancını insanların tehlikeye karşı korunma talebi üzerine kurmuş oluyor. 

Tehlike ise iki tarafın da iradesinin dışında, tamamen muhtemel bir olaydır. 

3- Sigorta kurumu müşteriden aldığı aidatları nerede ve nasıl nemalandırıyor? Nemalandırmaksızın bloke etmesi zaten yanlış olur. Faizde nemalandırması ise meşru olmaz. Meşru ticarette nemalandırmalıdır. Bu husus önemlidir.  

Fakat Ümmet İçin Umum’il-Belvadır

Vatandaşın velisi hükmünde, sosyal devlet olmanın gereği olan, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan sigortalar ve zorunlu trafik sigortası gibi muhtemel hak ihlaline karşı tedbir mahiyetinde bulunan ve devletçe uygulanan sigortalar, bir ölçüde, branş ve statü nedeniyle fetva alır. 

Fakat mecbur olmayan diğer sigortalarda durum böyle değildir. 

Ne var ki, mecbur olmayan sigortaları da mubah görenler vardır. Muhammed Necib el-Mutî şöyle diyor: “Sigorta kurumunun üyelere verdiği zarar tazminatı mubahtır. (yani, alınmasında bir sakınca yoktur.) Çünkü bir kimse birisine, “malını at; ben öderim!” dese, mal sahibi malını attığı takdirde ödemeyi taahhüt eden kimse onu ödemeye mecburdur.”2

Muhammed Necib el-Mutî gibi Mustafa al-Zerkâ, Mısır’lı âlimlerden Muhammed Abduh, Şeltut ve Dr. Muhammed el-Behiy de, sigorta şirketinin bir yardımlaşma şirketi olduğundan hareketle meşru olduğuna hükmetmişlerdir.3

Son söz olarak şu söylenebilir ki: Mubah da olsa yukarıdaki sorularımız cevaplanmış olmuyor. 

Sadece ümmet için umum’il-belva olduğu, yani herkesin malını mülkünü koruma ihtiyacı nedeniyle, buna ihtiyaç duyduğu cihetiyle mubah olduğu söylenebilir. Malın güvenliğini sağlayan daha evla bir uygulama ve fetva ortaya konuncaya kadar “mubah” fetvasıyla amel edilebilir. Doğrusunu Allah bilir. 

Dipnotlar:

1- Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ans.,C.5, S.306., 2- El-Mecmu’, C.17, S.361., 3- Halil Günenç, Gün. Mes. Fetvalar,C.1, S.148

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