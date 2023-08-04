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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Şimdi üretim zamanı...

Süleyman KÖSMENE
04 Ağustos 2023, Cuma
Bir Kahramanlık Örneği

Risale-i Nur neşir hayatına geçtiği günden beri çok badirelere uğrayıp geldi. Hapse atıldı, yargılandı, itildi, örselendi, anlaşılmadı, iftiralara kurban edildi.

Bu süreçler kolay atlatılmadı. Nur Talebeleri bu süreçleri sadece müspet adımlarla, iftiralara müspet cevaplar vererek atlatmaya çalıştı. Dedikodulara pirim vermedi. Suçlamalara kulağını tıkadı. Kesilen cezalara eyvallah dedi. Ama müspet hareketten ayrılmadı. Menfi hareketlere girmedi. Kimseyi kırmaya, dökmeye, kavgaya, anarşiye, teröre meydan vermedi. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir inşallah. Atılan çamurlar tutmayacaktır, iftiralar geri tepecektir. Bu durum, nurculuğun yüz akıdır. 

Bu süreçte Risale-i Nur’a ulaşanlar genelde bin bir zorlukla, kendi gayretleriyle, okuyarak, birlikte müzakere ederek, anlatarak, takrir ederek, derslere giderek ve ders dinleyerek Risale-i Nur’u öğrenmeye çalıştılar. Fakat bunca menfi tutuma karşı Risale-i Nur dersinde sebat etmek, aslında, tam bir kahramanlık örneğiydi.  

Çünkü Risale-i Nur okuyanlardan hikmet ve marifet dersi almak yerine, onları suçlu göstermek ve her defasında toplumun gözünden düşürmeye çalışmak feleğin tersliğine işaret olsa da, bu menhus süreç nurcuları hikmet kitaplarından koparmadı. Bilakis daha bir sevgiyle ve aşkla bağladı. Risale-i Nur’u neşir çalışmaları sürüp geldi. Türkiye sınırlarını aştı. Dünyaya mal oldu. Dünyada şimdi Risale-i Nur dersleri yapılmayan ülke hemen hemen yok gibidir.

Bizde Bir Sıkıntı Var

Ancak iş burada bitmiş değil. Risale-i Nur’un mesajları henüz çok taze. Çok isabetli. Çok verimli. Çok genç. Çok ihtiyaç. Çok sosyal. Çok cihanşümul. Ve ilginçtir; metinler çok da anlaşılmış değil.

Üstad hazretlerinin Nur talebelerine şerh ve izah vazifesi vermesi demek boşuna değil!

Aslında anlaşılmış olmamak meselesini masaya yatırmamız lazım: Risale-i Nur neden anlaşılmıyor? Dil meselesi yüzünden mi? Hayır! Bin kere hayır! İngilizler dört yüz sene önce yaşamış Sheakspiri anlamakta sıkıntı çekmezler. Sadeleştirme ihtiyacı da duymazlar. Üstünkörü de bakmazlar. Örseleyip incitmezler de.

Bizde bir sıkıntı var. Bizim zekâmızda mı, algımızda mı, önyargımızda mı sıkıntı var? Bilmiyorum. Sıkıntı olmasa dünyaya mal olmuş bir eser, Türkiye’de hala anlaşılmayı bekler durumda olmazdı.  

Biz Risale-i Nur’u anlamıyoruz değil aslında; anlıyoruz. Çok iyi anlıyoruz. Ama sıkıntı bizim algımızda, önyargımızda ve saplantılarımızda. Bu tespiti bir yapalım.

İşimiz Şerh ve İzah

Dolayısıyla bizim işimiz şerh ve izah! Ölümüne şerh ve izah! Üstadımın şu ifadesini bakar mısınız: “Vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve, inşallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile… ve Risale-i Nur’u tanzim ve tertip ve tefsir ve tashih ile devam edecek.” (Barla Lahiası, s. 419)

Barla’da toplanan yüz civarında genç, öğrenci, öğretmen, vakıf ve akademisyenin, çölde susuz kalmış kişinin suya duyduğu hasret gibi canhıraş çalışmalarını görünce… Risale-i Nur’un altın sayfalarından nice ürünler ve dersler çıkardıklarına muttali olunca… O sevgi ve kardeşlik dilinin nasıl çalıştığına şahit olunca… Gençlerimize ezberi değil; yaparak, yaşayarak öğrenmeyi, hazmetmeyi ve özümsemeyi önemseyen metinler hazırladıklarına tanık olunca içimden dedim ki: 

Şimdi üretim zamanı! Haydi Bismillah!

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