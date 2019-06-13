Sinek düşmanlığı mı, Said Nursî düşmanlığı mı?

Ergin Boz: “Bir gazetede çıkan, ‘Sinekler Said Nursî’ye göre çok yararlılar. Ya bilim ne diyor?’ Başlıklı şu yazıya cevap verir misiniz?”

İflah Olmaz Husumet

Türkiye’de müzmin Said Nursî düşmanları var. İflâh olmaz bir husûmeti sürdürürler. Haydi, başkaları neyse… Kendisine dindar kisvesini yakıştıran bir güruhun Said Nursî düşmanlığını anlayan varsa beri gelsin.

Yazar ve gazete ismi vermeyeceğim. Deşifre etmek istemem. Tövbe kapısı açık. Fakat hakkın hatırı namına cevap vermezsem, hak gücenecek!

Yazarın eleştirdiği yazı gazetemizin 3 Eylül 2018 tarihli nüshasında çıkmış. Ahmet Cemil Çökren’e ait ‘Sinek Düşmanlığını Bırak’ başlıklı yazı. Yazar, bu yazı üzerinden sinek düşmanlığına, oradan da Said Nursî düşmanlığına atlamış.

Yayını üzerinden 9 ay geçmiş bir yazının, 9 ay sonra nasıl görüldüğü merak konusu! Belli ki, Yeni Asya gazetesini düşmanlık üretmek ve çamur atmak için, eski nüshaları da dâhil didik didik okuyup takibe alanlar var!

Çamur atıcılara tavsiyemiz: Yazının tarihi çok geçmeden atın da, bağlamını bulmakta zorlanmayalım. Bu bir servis de olsa, tarihi çok geçmesin. Eğer servis edenler uyumuyorsa…

Sinekten Ne İstediniz?

Allah’ın sineklerinden ne istediniz ki, nefretinizi onlara kustunuz? Onlara pislik-sever dediniz, iğrenç dediniz! Onları gıybet ettiniz! Yarın Mahkeme-i Kübra’da sizden dâvâcı olurlarsa verecek cevabınız var mı?

Şu âyetleri de okumadınız mı?

“Allah bir sivrisineği, hatta daha ötesini örnek vermekten hayâ etmez.” 1

“Sizin Allah’tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar.” 2

Ya şu hadis-i şerife ne diyeceksiniz?

“Sizden birinizin yemek kabına sinek düşecek olursa, onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır.” 3

Buna zayıf mı diyeceksiniz? İmam Buharî’den, İmam Ebu Davud’dan, İmam İbn-i Mace’den, İmam Nesaî’den utanmadan.

Bakalım Bilim Ne Diyor?

Güya bilimsel gerçeklerle vurmaya çalışmışsınız! Bakalım bilimsel gerçekler ne diyor?

Sinek vücudunun bazı bölümlerinde hastalık sebebi patojenlerin, yani mikropların bulunduğunda şüphe yok. Bunu gezdikleri yerlerden alıyorlar.

Peki, vücudunun diğer bölümlerinde ne var? Bilim bunu söylemiyor mu?

Sineğin vücudunun diğer bölümlerinde sağdan soldan aldığı zehri ve patojenik unsurları antibiyotik haline getiren salgılar vardır. Bir ayağında zehir varsa, diğer ayağında panzehir vardır. Sineğin vücudu tam bir mikrobiyoloji laboratuvarı gibidir. Zehirli ve semli maddeleri antibiyotik haline getirir. Avustralya’da bulunan Macquarie University Biyoloji Bilimleri bölümünde sineklerin çürük et, çürük meyve ve lağım dâhil her türlü pisliğe dayanıklı olduğu teorisinden yola çıkan bir grup araştırmacı, sinek bedeninin antibakteriyal yapısını keşf ettiler. Melbourne Mikrobiyoloji Konferansında Ms. Jonanne Clark, çalışmalarının yeni antibiyotiklerin bulunması için yapılan küresel çalışmaların bir parçası olduğunu söyledi. 4

Suudi Arabistan’da Qassim University Medikal Mikrobiyoloji Bölümü’nde yapılan bir deney ve sonuçları ise şöyledir: Steril su dolu kab’a sinek düşürülmüştür. Sinek batırılmadan sudan örnek alınmış ve Coynebacterium Dephtheroid (Difteri Basili) tipi Patojenik (mikrop üreten) bakteriyel çoğalma görülmüştür.

Ardından sinek suya tamamen batırılmış ve yeniden örnek alınmıştır. Bu defa bakteriyel çoğalmanın tamamen kaybolduğu ve Actinomyces (Aktinomiçes) adlı kendisinden antibiyotik elde edilen yeni bir faydalı bakterinin çoğaldığı görülmüştür.

Said Nursî de bunu müşahede etmiş ve demiş ki: “İnsanın gözüne görünmeyen, hastalıkların mikroplarını ve madde-i semmiyeyi temizlemekle, sinekler muvazzaftırlar. Değil mikropların nakileleri, bilâkis, muzır mikropları mass, yani emmek ve yemekle o mikropları imha, o madde-i semmiyeyi istihaleye uğratırlar, çok sâri hastalıkların önünü alırlar.” 5

Gelin siz, sinek düşmanlığını bırakın!

Sinekle ilişkilendirdiğiniz Said Nursî düşmanlığını da bırakın!

Siz derdinizi hayvanseverlere bile anlatamazsınız dostum!

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi: 26. 2- Hac Sûresi: 73. 3- Buhârî, Tıbb 58, Bed’ü’l-Halk 14; Ebû Dâvud, Et’ime 49, (3844); İbnu Mâce, Tıb 31, (3504, 3505); Nesâî, Fera’ 11 (7, 178).] 4- http://www.abc.net.au/science/articles/2002/10/01/689400.htm. 5-Lem’alar, s. 611