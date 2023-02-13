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13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Siyaset cereyanları sizi tefrikaya atmasın!

Süleyman KÖSMENE
13 Şubat 2023, Pazartesi
Ali Bey: “Risale-i Nur’da siyasi tefrika zararlı mıdır? Neden? Açar mısınız?”

Dairelere Dikkat!

Meyve Risalesinin Dördüncü Meselesi tam bir denge risalesidir. Siyasette boğulup, hizmetleri ihmal etmekten koruyor.  

Bediüzzaman burada, önümüze küçükten büyüğe altı daire koyuyor: Birincisi ve en küçüğü kalp ve mide dairesidir. Bu en küçük dairede herkes için her zaman ve en büyük vazife vardır: İmanını kurtarma vazifesi. 

Daireler küçükten büyüğe doğru şöyledir: Kalp ve mide dairesi, cesed ve hane dairesi,

mahalle ve şehir dairesi, vatan ve memleket dairesi, küre-i arz ve nev-i beşer dairesi, zihayat ve dünya dairesi. 

Bediüzzaman diyor ki: “Her bir dairede, her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat arasıra vazife bulunabilir. Bu kıyasla, küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasip vazifeler bulunabilir.”1

Daireler büyüdükçe vazifeler küçülüyor. Büyük dairelerden birisi siyaset dairesidir ve orada mebuslardan başka pek kimseye vazife yoktur. Ama ne yazık ki, bu daire öylesine herkesin ilgisindedir ki, tefrika bile bu daireden çıkıyor. Ömür heba oluyor.2  

“Bu zamanda siyaset, kalpleri ifsad eder ve asabî ruhları azab içinde bırakır. Selamet-i kalp ve istirahat-ı ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı.” Diyen Bediüzzaman, siyaset için tefrika çıkarmakla ilgili olarak, “Sakın, sakın!.. Dünya cereyanları; hususan siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın!”3 diyor.

Ama büyük tefrikamız işte buradan çıkıyor.       

Siyaset Topuzuna Kapılmamalı!

Oysa Risale-i Nur’un büyük iman kurtarma seferberliğine göre, “siyaset” çok küçük bir noktadır. Çünkü bir nur talebesi hangi siyasi durum olursa olsun, vazifesini yapar. Onun şu veya bu siyasi vaziyetlerin lütfuna ihtiyacı yoktur. Çünkü vazifesinin siyasetle alakası yoktur. Çünkü hiçbir siyasi emeli yoktur.   

Üstad hazretleri, “inkişafa başlayan İslam birlik fikri ve ittihad-ı İslam siyaseti”ne alet olur ve “siyaset-i İslamiyeye bakmaya mecbur eder” diye, “Risale-i Nur’un mesleğindeki sırr-ı ihlas; iman, Kur’an hakikatlerinden başka hiçbir şeye alet, tabi olmadığı…” prensibiyle, Risale-i Nur’dan bazı parçaların Mekke’ye götürülmesine bile rızası olmamıştır.4  

Oysa, Bediüzzaman ittihad-ı İslam’ı bu zamanın farz bir vazifesi sayıyordu.5  

Demek, ittihad-ı İslam için bile olsa, bir siyasi harekete destek olmaya ihtiyaç yoktur.  Çünkü ittihad-ı İslam bir manevi oluşumdur. Manevi oluşumlar belirli bir katsayıya ulaşınca dünyevi yapıları fıtri olarak tetikler.  

Dünyevi bir yapı olarak, sadece “dine hürmetkâr demokrat”6 kimlikli oluşumlara destek vermeyi Risale-i Nur bir esas bilir, meslek ve meşrebinin gereği sayar. Bunda de menfaat gözetmez. 

Bu nedenle dahilde “dine hürmetkâr demokrat” kimlikli olmayan siyaseti topuz gören ve reddeden Bediüzzaman, âlem-i İslam nezdinde farz bir vazife saydığı ittihad-ı İslam için de siyaseti topuz görüyor!    

Hakikat, net ve berraktır! 

Her zaman ve her yerde topuz dışarı… Nur içeridir!

Dipnotlar:

1- Asa-yı Musa, s. 31

2- Beyanat ve Tenvirler, s. 122; Asa-yı Musa, s. 34; Şualar, s. 316

3- Kastamonu Lahikası, s. 88-89

4- Emirdağ Lahikası-I, s. 442; Beyanat ve Tenvirler, s. 115   

5- Hutbe-i Şamiye, s. 94

6- Emirdağ Lahikası, s. 493

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