Siyaset topuzu mu, Nur mu?

Ali Bey: Bediüzzaman, “Siyaset topuzunu atarak, iki elim ile nura sarıldım.” diyor. Kısaca açar mısınız?”

Dünyayı Bin Kaostan Kurtaran Söz

Bu söz, Beyanat ve Tenvirler’in Dördüncü Bölümünün özeti mahiyetindedir. Nurdan maksat, iman hakikatleridir. Topuzdan maksat siyasettir. Bediüzzaman, imanı sarsılmış bir asırda işe nur ile başlıyor, siyaset topuzu ile başlamıyor. Bu yüzden, “Siyaset topuzunu atarak, iki elim ile nura sarıldım”1 diyor.

İnanın, yalnız şu söz, sadece ülkemizi değil, yalnız âlem-i İslam’ı değil, dünyayı bin kaostan kurtarır. Çünkü şu söz, kendisinin hilafetten ve mehdiyetten geldiğini haykırıyor.

Anlaşılıyor ki, Beyanat ve Tenvirler sadece Nurcuların değil; bütün Müslümanların ve bütün siyasilerin rehber kitabıdır. Hiç mübalağa etmiyorum: Mısır’ın, Suriye’nin, Irak’ın, Bangladeş’in, Afganistan’ın, Arabistan’ın, Somali’nin ve top yekun İslam coğrafyasının kurtuluşu Beyanat ve Tenvirler’i anlamaktan geçiyor.

Çünkü Risale-i Nur neşr-i hakaik-i imaniye alanında hilafet vazifesini yapıyor. Risale-i Nur’un “şahs-ı manevîsi, Hazret-i Hasan Radiyallahü Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir manevî veledi hükmündedir.”2

Yüzde Sekseni Topuz Tutuyor

Toplum hayatının bir yolculuk olduğunu ve bu yolun bu zamanda pis bir bataklığa girdiğini beyan eden Bediüzzaman, toplumun bu bataklıkta düşe kalka gittiğini, yüzde yirmisi bu bataklığı misk-ü anber zannederek yüzüne gözüne sürdüğünü, yüzde sekseni bu yolun bataklık olduğunu anladığını, ancak kurtuluş yolu bulamadığını ifade ediyor.

Toplumu bu bataklıktan kurtarmanın iki çaresi vardır: 1-Topuzla yüzde yirmisini ayıltmak. 2-Nur göstermek suretiyle yüzde sekseni kurtarmak. Bediüzzaman kaygıyla bildiriyor ki, yüz adamdan sekseni elinde topuz tutuyor. İnsanlara hakkıyla nur gösterilmiyor. Gösterilse de bir elinde hem nur, hem topuz olduğundan güven vermiyor ve kurtarmıyor.

Çünkü Risale-i Nur bütün siyaset cereyanlarının pek üstünde bir Kur’ân dersidir. Ve çünkü siyaset cereyanlarında hem muvafıkta, hem muhalifte bu nurların âşıkları vardır.

Bediüzzaman kendi namına ve davası namına diyor ki: “Elhamdülillah, siyasetten tecerrüt sebebiyle, Kur’an’ın elmas gibi hakikatlerini propaganda-i siyaset ittihamı altında cam parçalarının kıymetine indirmedim.”3

Bir Facia Değil midir?

Bediüzzaman’a soruyorlar: “Ne için siyasetten çekildin? Hiç yanaşmıyorsun?”

Bediüzzaman cevap veriyor: “Dokuz-on sene evveldeki Eski Said, bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim, diye beyhude yoruldu ve gördü ki; o yol meşkûk ve müşkilatlı ve bana nisbeten fuzuliyane, hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren, ya muvafık olur veya muhalif olur. Eğer muvafık olsa; madem memur ve meb’us değilim, o halde siyasetçilik bana fuzulî ve malayani bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki, beyhude karışayım.”4

Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi olan Nurcular’ın karar verme zamanı çoktan gelmiştir:

Siyaset topuzu için kavgaya değer mi? Risale-i Nur’da tavsiye edilen “muktesıt siyaset” ölçüsünü aşmak bize vebal getirmez mi? Siyasî kanaatimizde Risale-i Nur ölçüleri yok ise eğer, bu bizim için de, ülkemiz için de bir facia değil midir?

Dipnotlar:

1- Beyanat ve Tenvirler, s. 95

2- Beyanat ve Tenvirler, s. 215

3- Beyanat ve Tenvirler, s. 97

4- Beyanat ve Tenvirler, s. 98