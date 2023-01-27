"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Siyaset topuzu mu, Nur mu?

Süleyman KÖSMENE
27 Ocak 2023, Cuma
Ali Bey: Bediüzzaman, “Siyaset topuzunu atarak, iki elim ile nura sarıldım.” diyor. Kısaca açar mısınız?”

Dünyayı Bin Kaostan Kurtaran Söz

Bu söz, Beyanat ve Tenvirler’in Dördüncü Bölümünün özeti mahiyetindedir. Nurdan maksat, iman hakikatleridir. Topuzdan maksat siyasettir. Bediüzzaman, imanı sarsılmış bir asırda işe nur ile başlıyor, siyaset topuzu ile başlamıyor. Bu yüzden, “Siyaset topuzunu atarak, iki elim ile nura sarıldım”1 diyor. 

İnanın, yalnız şu söz, sadece ülkemizi değil, yalnız âlem-i İslam’ı değil, dünyayı bin kaostan kurtarır. Çünkü şu söz, kendisinin hilafetten ve mehdiyetten geldiğini haykırıyor.    

Anlaşılıyor ki, Beyanat ve Tenvirler sadece Nurcuların değil; bütün Müslümanların ve bütün siyasilerin rehber kitabıdır. Hiç mübalağa etmiyorum: Mısır’ın, Suriye’nin, Irak’ın, Bangladeş’in, Afganistan’ın, Arabistan’ın, Somali’nin ve top yekun İslam coğrafyasının kurtuluşu Beyanat ve Tenvirler’i anlamaktan geçiyor. 

Çünkü Risale-i Nur neşr-i hakaik-i imaniye alanında hilafet vazifesini yapıyor. Risale-i Nur’un “şahs-ı manevîsi, Hazret-i Hasan Radiyallahü Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir manevî veledi hükmündedir.”2

Yüzde Sekseni Topuz Tutuyor

Toplum hayatının bir yolculuk olduğunu ve bu yolun bu zamanda pis bir bataklığa girdiğini beyan eden Bediüzzaman, toplumun bu bataklıkta düşe kalka gittiğini, yüzde yirmisi bu bataklığı misk-ü anber zannederek yüzüne gözüne sürdüğünü, yüzde sekseni bu yolun bataklık olduğunu anladığını, ancak kurtuluş yolu bulamadığını ifade ediyor. 

Toplumu bu bataklıktan kurtarmanın iki çaresi vardır: 1-Topuzla yüzde yirmisini ayıltmak. 2-Nur göstermek suretiyle yüzde sekseni kurtarmak. Bediüzzaman kaygıyla bildiriyor ki, yüz adamdan sekseni elinde topuz tutuyor. İnsanlara hakkıyla nur gösterilmiyor. Gösterilse de bir elinde hem nur, hem topuz olduğundan güven vermiyor ve kurtarmıyor. 

Çünkü Risale-i Nur bütün siyaset cereyanlarının pek üstünde bir Kur’ân dersidir. Ve çünkü siyaset cereyanlarında hem muvafıkta, hem muhalifte bu nurların âşıkları vardır.  

Bediüzzaman kendi namına ve davası namına diyor ki: “Elhamdülillah, siyasetten tecerrüt sebebiyle, Kur’an’ın elmas gibi hakikatlerini propaganda-i siyaset ittihamı altında cam parçalarının kıymetine indirmedim.”3  

Bir Facia Değil midir? 

Bediüzzaman’a soruyorlar: “Ne için siyasetten çekildin? Hiç yanaşmıyorsun?”

Bediüzzaman cevap veriyor: “Dokuz-on sene evveldeki Eski Said, bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim, diye beyhude yoruldu ve gördü ki; o yol meşkûk ve müşkilatlı ve bana nisbeten fuzuliyane, hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimali var. Hem siyasete giren, ya muvafık olur veya muhalif olur. Eğer muvafık olsa; madem memur ve meb’us değilim, o halde siyasetçilik bana fuzulî ve malayani bir şeydir. Bana ihtiyaç yok ki, beyhude karışayım.”4

Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi olan Nurcular’ın karar verme zamanı çoktan gelmiştir: 

Siyaset topuzu için kavgaya değer mi? Risale-i Nur’da tavsiye edilen “muktesıt siyaset” ölçüsünü aşmak bize vebal getirmez mi?  Siyasî kanaatimizde Risale-i Nur ölçüleri yok ise eğer, bu bizim için de, ülkemiz için de bir facia değil midir?

Dipnotlar: 

1- Beyanat ve Tenvirler, s. 95

2- Beyanat ve Tenvirler, s. 215

3- Beyanat ve Tenvirler, s. 97

4- Beyanat ve Tenvirler, s. 98

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tatil için gelen Fransız Anthony, Müslüman olarak “Muhammed Mehdi” ismini aldı

    Eczacılar tükenme noktasına geldi

    Süt üreticisi iyice bezdi

    Tatilde çocukların bağışıklığını koruyun

    Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’nde de kuraklık alarmı

    Meteoroloji: Yurt genelinde sıcaklık düşecek - İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya 'sel' uyarısı

    Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına seçildi

    İsveç'teki Müslümanlardan ve Yahudilerden, Kur'an'a saldırıya ortak tepki

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya bugün 55 füze fırlattı, 47’si imha edildi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

    İşgal, cinayet, katliam ve zulüm... İsrail güçleri Batı Şeria'daki 9 Filistinliyi daha öldürdü!

    Afyonkarahisar'da da su seviyesi "kritik" eşikte!

    AYM, HDP'nin başvurusunu reddetti

    Malavi'de kolera salgını alarmı: Ölenlerin sayısı 1002'ye yükseldi

    'Kur'an'a düşmanlık insanlığa düşmanlıktır' - 'Dağınıklık, İslam düşmanlarının pervasızca hareket etmesine sebep oluyor'

    Lübnan'daki liman patlamasıyla ilgili tutuklu kimse kalmadı

    Suriye'de çözüm ne yazık ki yakın değil

    Yeni Asya’nın demokrat duruşu toplumda ciddi karşılık buluyor

    Tek adam rejimiyle baş aşağı gittik

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokasyonlara en iyi cevaplar yine Avrupa’dan
    Genel

    Yeni Asya ''Fidanlık'' çıktı - ''Hür Nesillerin Gür Sesi''
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset topuzu mu, Nur mu?
    İbrahim ERSOYLU

    Gerilimli seçim süreci
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Köy yangınlarına çare yok mu?
    İbrahim Aktaşcı

    Beni bu güzel havalar mahvetti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi yol haritasını kim çizecek?
    Ahmet Cemil Çökren

    Tarık ve dirilme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.