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31 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Siyaseti dine dost ve alet yapmak

Süleyman KÖSMENE
31 Ocak 2023, Salı
Ali Bey: “Bediüzzaman hazretleri ‘vazifemiz siyaseti dine alet ve dost yapmaktır’ diyor. Bu sözü açar mısınız?”

Siyasette Muktesit Meslek  

Nesep itibariyle Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’in (ra) evladı bulunan Bediüzzaman’ın elinde manevî olarak, Hazret-i Hasan’dan miras kalan (ra) hilafet-i maneviye ve Hazret-i Hüseyin’den (ra) intikal eden hürriyet-i şer’iye davası bulunmaktadır. Bu emanetlerin bir gereği olarak, 1900’lü yılların başında Osmanlı ahrar hareketini hürriyet-i şeriye adına destekleyen Bediüzzaman, Türkiye’nin çok partili sisteme geçtiği 1950’den sonra “demokrasi” adıyla bu davayı tekrar gündemine alıyor, bu çerçevede Demokrat Parti’yi destekliyor.1 

Bediüzzaman, müspet bir seçmen duruşu sergileyerek, Demokrat Parti’yi açıkça desteklediği halde, partinin iç işlerine ve programına karışmıyor, devlet işlerine müdahale etmiyor; fakat her sorumlu seçmen gibi bazen yol gösteriyor, bazen uyarıyor, bazen takdir ediyor.  

Bediüzzaman bu tavrını, “vazifemiz siyaseti dine alet ve dost yapmaktır.”2 Diyerek bir meslek haline getiriyor.     

Önemli Çizgi

Nur talebelerinin bu meslek üzerine gitmeleri gerekiyor. Siyasette muktesit meslek çizgisine kanaat etmeleri gerekiyor. Bu çizgiyi aşmaları halinde, ülkenin başına ne çoraplar örüleceğini öngörecek ferasette olmaları gerekiyor. Çünkü bu mesleğe kanaat etmemek, ülkemizi faciaya sürükleyen eller için bulunmaz fırsat oluşturuyor. 

Bu çerçevede devlet ve devleti yönetenler ne çizgide olurlarsa olsunlar, nur talebelerinin siyasetçilerle veya devletle olan mesafelerini asla bozmamaları gerekiyor. Devletten veya siyasetçilerden hizmet için bile olsa yardım almamaları gerekiyor. Ta ki devlet ve siyaset onların hizmetteki insicamlarını bozmasın, iç işlerine karışmasın. İkinci Mektub’un önemli bir tatbik sahası burasıdır.3

Bu meslek çizgisini korumak şartıyla, kavga kürek içine girmeden, -ne tür bir itham görürlerse görsünler- destekledikleri siyasi çizgiyi kamuoyuyla paylaşmaktan imtina etmemeleri gerekiyor.      

Din ve Siyaset

Din ve siyaseti birbirine karıştırmak yanlıştır. Çünkü dindar olanların ahlakını yozlaştırır, dini bilmeyenleri ise dinin aleyhine geçirir. Dini siyaset gibi algılamanın veya siyaseti din gibi algılamanın, dini de siyaseti de deforme edeceği unutulmamalıdır.

Dindar kişiler siyaset yapamazlar mı, yaparlar. Ama dini araç olarak kullanmak vahametine düşmeden…  

Muktesit meslek siyasette düşman üretmez. Herkesi insan ortak paydasında birleştirir. Her vatandaşa söz söyleme hakkı tanır. Eleştiriye ve denetime açıktır. Hizmet üretir. Ülke insanının himmetini kırmaz, bilakis pervaz ettirir. Siyaseti dine dost ve alet yapar. 

Bediüzzaman’ın siyasetten beklediği budur. 

Dipnotlar:       

1- Tarihçe-i Hayat, s. 567; Emirdağ Lahikası-II, s. 386, 392; Beyanat ve Tenvirler, s. 211, 232; 

2- Emirdağ Lahikası-II, s. 264; Beyanat ve Tenvirler, s. 134

3- Mektubat, s. 25

4- Tarihçe-i Hayat, s. 516; Emirdağ Lahikası, s. 241

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