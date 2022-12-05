Necati Avcı: “Siyasi otoritenin dini otorite haline gelmesi doğru bir gelişme midir?”

Otorite Kime Denir?

Bilge, şaşmaz, yanılmaz, aldatmaz, sözü hüccet, davranışları örnek kişilere otorite denebilir belki. Ama bu da doğruyu ifade etmekten uzaktır.

Dinde otorite esasen sadece peygamberler ve imamlardır. Peygamberler zaten masumdurlar. Günah işlemezler. Yanlış yapmazlar. Otorite oldukları vahiyce de te’yid edilmiştir. İmamlara gelince… Onlar da kendilerini otorite kabul etmezler. Bediüzzaman bu nedenle defalarca diyor: “Said yoktur. Said’in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir. Hakikat-i imaniyedir.”1

Bu sözüyle Bediüzzaman, kendisine bakılsa aynen hakikatin görüneceğini, kendi zatının hakikate perde olmadığını, şeffaf cam gibi aynen hakikate ayinedar olduğunu ifade ve ilan ediyor. Bediüzzaman, dinden ders alan bir kişinin de aynen böyle şeffaf olması lazım geldiğini söylemiş oluyor.

Biz şimdi biraz dini bilenlere dini otorite, biraz siyaset yapanlara siyasî otorite diyecek olursak, memleket, işte bugün göründüğü gibi yangın yerine döner!

Demokrasi Elzem

İşte demokrasi bize bu nedenle elzemdir. Demokrasiye gavur icadı falan demeyin. Bu da algıdır! Demokraside ortak akıl vardır. Ortak akıl Allah’ın emridir. “Onlar işlerini istişare ile yaparlar”2 diyen bir ayetimiz var! İmanımız da tamdır elhamdülillah!

Ama uygulamamız yoktur. Kaptırmışız bir otoriteye! İşlerimizi bırakmışız otoriteye! Otoriteye uymak Allah’ın emridir diye de bir şey uydurmuşuz. Biz konuşmuyoruz, çünkü otorite var! Otorite bizim için konuşuyor! Otoritenin beşerî hırsını Allah’ın emri sayıyoruz. Ne acınacak haldeyiz!

Fakat ne var ki bu, bugünün problemi değildir. Bu işin kökeni taa Hazret-i Hüseyin’in (ra) Kerbela’da şehit edildiği zaman kadar gider. O günde Yezid otorite peşindeydi. Devletin dirliği düzeni diye otoritesini kuvvetleştirmek için Hazret-i Hüseyin (ra) ile savaştı ve o hazreti şehit etti. Hazret-i Hüseyin’i (ra) dinlemeden ve anlamadan… Kendi aklını putlaştırarak…

Oysa Hazret-i Hüseyin (ra) kıyamete kadar gelecek İslam ümmetine “ortak akıl” gibi bir “Kur’ân emrini” miras bırakmak istiyordu; ama otoriteye takıldı, olmadı. “hürriyet-i şer’iye kılıncını çekti, başına havâle eyledi. Fakat, ne çare ki, istibdâdın kuvveti olan cehil ve vahşet, cevânib-i âlemde zeynâb gibi Yezid’in istibdâdına kuvvet verdi.”3

İlam’ı Anlamak

Biz İslam ümmeti olarak maalesef dinimizi bu noktada anlamamışız! Ne çekiyorsak,işte bu cahil ve vahşî istibdaddan çekiyoruz. Otoriteden de değil!

Aslında otoritede istibdat yoktur. Otoritede edep, saygı ve nezahet vardır! Bizde otoriteye istibdat, cehalet ve vahşet zehri karışmış! O nedenle bizim otoritemiz dine aykırı gidiyor. İstibdat, cehalet ve vahşet dinden değil, hayvanlıktandır çünkü.

Bu nedenle de iflah olmuyoruz!

Elbette ki, siyasî otoritenin dinî otorite haline gelmesi tam bir facia olduğu gibi; dinî otoritenin siyasî otorite hâline gelmesi de tam bir faciadır! Haktan sapmadır.

Allah memleketimizi böyle istibdat, cehalet ve vahşet zehri karışmış otoritelerden korusun! Âmin.

Dipnotlar:

1- Emirdağ Lahikası, s. 412

2- Şura Suresi: 38

3- Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 167