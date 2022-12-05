"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Siyasi otoritenin dini otorite haline gelmesi

Süleyman KÖSMENE
05 Aralık 2022, Pazartesi
Necati Avcı: “Siyasi otoritenin dini otorite haline gelmesi doğru bir gelişme midir?”

Otorite Kime Denir?

Bilge, şaşmaz, yanılmaz, aldatmaz, sözü hüccet, davranışları örnek kişilere otorite denebilir belki. Ama bu da doğruyu ifade etmekten uzaktır. 

Dinde otorite esasen sadece peygamberler ve imamlardır. Peygamberler zaten masumdurlar. Günah işlemezler. Yanlış yapmazlar. Otorite oldukları vahiyce de te’yid edilmiştir. İmamlara gelince… Onlar da kendilerini otorite kabul etmezler. Bediüzzaman bu nedenle defalarca diyor: “Said yoktur. Said’in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir. Hakikat-i imaniyedir.”1  

Bu sözüyle Bediüzzaman, kendisine bakılsa aynen hakikatin görüneceğini, kendi zatının hakikate perde olmadığını, şeffaf cam gibi aynen hakikate ayinedar olduğunu ifade ve ilan ediyor. Bediüzzaman, dinden ders alan bir kişinin de aynen böyle şeffaf olması lazım geldiğini söylemiş oluyor.  

Biz şimdi biraz dini bilenlere dini otorite, biraz siyaset yapanlara siyasî otorite diyecek olursak, memleket, işte bugün göründüğü gibi yangın yerine döner!

Demokrasi Elzem

İşte demokrasi bize bu nedenle elzemdir. Demokrasiye gavur icadı falan demeyin. Bu da algıdır! Demokraside ortak akıl vardır. Ortak akıl Allah’ın emridir. “Onlar işlerini istişare ile yaparlar”2 diyen bir ayetimiz var! İmanımız da tamdır elhamdülillah!

Ama uygulamamız yoktur. Kaptırmışız bir otoriteye! İşlerimizi bırakmışız otoriteye! Otoriteye uymak Allah’ın emridir diye de bir şey uydurmuşuz. Biz konuşmuyoruz, çünkü otorite var! Otorite bizim için konuşuyor! Otoritenin beşerî hırsını Allah’ın emri sayıyoruz. Ne acınacak haldeyiz!

Fakat ne var ki bu, bugünün problemi değildir. Bu işin kökeni taa Hazret-i Hüseyin’in (ra) Kerbela’da şehit edildiği zaman kadar gider. O günde Yezid otorite peşindeydi. Devletin dirliği düzeni diye otoritesini kuvvetleştirmek için Hazret-i Hüseyin (ra) ile savaştı ve o hazreti şehit etti. Hazret-i Hüseyin’i (ra) dinlemeden ve anlamadan…  Kendi aklını putlaştırarak…  

Oysa Hazret-i Hüseyin (ra) kıyamete kadar gelecek İslam ümmetine “ortak akıl” gibi bir “Kur’ân emrini” miras bırakmak istiyordu; ama otoriteye takıldı, olmadı. “hürriyet-i şer’iye kılıncını çekti, başına havâle eyledi. Fakat, ne çare ki, istibdâdın kuvveti olan cehil ve vahşet, cevânib-i âlemde zeynâb gibi Yezid’in istibdâdına kuvvet verdi.”3

İlam’ı Anlamak

Biz İslam ümmeti olarak maalesef dinimizi bu noktada anlamamışız! Ne çekiyorsak,işte bu cahil ve vahşî istibdaddan çekiyoruz. Otoriteden de değil! 

Aslında otoritede istibdat yoktur. Otoritede edep, saygı ve nezahet vardır! Bizde otoriteye istibdat, cehalet ve vahşet zehri karışmış! O nedenle bizim otoritemiz dine aykırı gidiyor. İstibdat, cehalet ve vahşet dinden değil, hayvanlıktandır çünkü.

Bu nedenle de iflah olmuyoruz!

Elbette ki, siyasî otoritenin dinî otorite haline gelmesi tam bir facia olduğu gibi; dinî otoritenin siyasî otorite hâline gelmesi de tam bir faciadır! Haktan sapmadır. 

Allah memleketimizi böyle istibdat, cehalet ve vahşet zehri karışmış otoritelerden korusun! Âmin. 

Dipnotlar:

1- Emirdağ Lahikası, s. 412

2- Şura Suresi: 38

3- Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 167

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve zenginlik için hürriyet şart

    İsrail Devleti ile normalleşmenizin nedeni nedir?

    Dövizdeki artış yayınevlerini de vurdu

    Babacan: Amacımız Türkiye’yi de kazanmak

    İslamofobi yüksek seviyede

    Aykaç’a istifa çağrısı

    İngiltere'de "Strep A" enfeksiyonu nedeniyle 6 çocuk öldü

    Endonezya'da Semeru Yanardağı sebebiyle alarm seviyesi en yüksek düzeyde!

    'Bahmut ve Soledar'daki durum en sıcak, en acı verici'

    Milletten neyi saklıyorsunuz?

    Genç Yorum Dergisi’nin Aralık 2022 sayısı çıktı: ‘Acı’lar da bir imtihan

    Arjantin, çeyrek finale yükseldi

    Liyakate bağlı bir sistem inşa edilecek

    Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria’daki yargısız infazları şiddetle kınıyoruz

    Filistin’de en kanlı yıl

    DSÖ: Dünyanın % 90’ının Covid’e bağışıklığı var

    Normalleşme buharlaştı

    Ekonomiye, hukuka dair görüşlerimiz ortak

    37 üründen 29’unda fiyat artışı

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Kıyamet öncesi tuhaf zamanlar...
    Şükrü BULUT

    Muhalefetin hedefi iktidardan öte, demokrasidir…
    Yeni Asya'dan Size

    “Yeni Asya hep istikamet üzereymiş”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hediye Ballıkaya

    En yakın arkadaşımız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diplomasi amatörlük kaldırmaz, ustalık ister
    Mehmet KARA

    “Revize edilmeli” mi?
    Risale-i Nur'dan

    Beşeriyetin hakikî saadeti Kur’ân’a ittiba ile mümkün
    Genel

    Demokrasi ve zenginlik için hürriyet şart

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.