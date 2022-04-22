"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Son on günün feyiz ve bereketi

Süleyman KÖSMENE
22 Nisan 2022, Cuma 00:03

Bir Mabetten İçeri Girdiğimizde

Ramazan’ın son on gününe girdik elhamdülillah. Feyiz ve bereketi yüksek günlere girdik.   

Ramazan ayında son on güne mahsus önemli bir hassasiyet itikâf niyetidir. Bir mabedin kapısından içeriye adım atarken kalbimizden şu niyet geçmeli: “Niyet ettim Allah rızası için, şu mabetten çıkıncaya kadar itikâf yapmaya.”   

Böyle bir niyeti Ramazan Bayramı gününe kadar her mabede girişte yapabiliriz. Bu şekilde mabetten çıktığımızda, inşallah itikâf da yapmış olarak çıkarız. 

İtikâf bir beldedeki bütün Müslümanlar üzerine sünnet-i kifayedir. Bazıları yaptığında diğer Müslümanlar üzerinden bu görev kalkar. Ama yapan herkes sevap kazanır. Cenab-ı Hakkın şu emri gereği yapılıyor: “Mescitlerde îtikâfa girdiğiniz zaman….”1

Kadınlar evlerinin bir odasında belirli sürelerle itikâf yapabilirler.

Gecelerin Feyizleri

Ramazan gecelerinde kâh cemaatle mabetlerde, kâh yalnız veya aile efradımızla yine cemaatle evde kıldığımız teravih namazları, bu gecelere mahsus nur ve feyizden azamî istifade etmemizin yollarındandır. Teravih namazlarının sünnet-i müekkede oluşu, kılamayanlara ceza olmadığının, kılanlar için ise feyiz ve nur yüklü olduğunun habercisidir. 

Bilhassa itikâf gecelerinde kıldığımız teravih namazları ile inşallah bu gecelerin nuranî feyizlerinden de istifade etmiş oluruz.  

Teravih namazı, Bediüzzaman’ın ifadesiyle uhrevi hâsılat için gayet münbit bir zemin olan Ramazan ayında resm-i geçit yapan ubudiyet-i beşeriye2 bayramının bir neşesidir. Orucun değil, Ramazan ayının sünnetidir. Dolayısıyla bu namaz, oruç tutsun tutmasın her Müslüman için sünnet-i müekkede hükmündedir.

Teravih namazını çok yavaş kıldırarak cemaati yormak ve sıkmak uygun olmadığı gibi, tadil-i erkâna riayet etmeyecek derecede çok acele de kıldırmamalıdır. İkisinin ortası bir yol izlenmeli ve tadil-i erkâna riayet edilmelidir.  

Resûlullah (asm) Ramazan’da teravih kılmayı teşvik eder ve ‘Her kim, Ramazan’da îman ederek ve mükâfatını Cenab-ı Allah’tan bekleyerek ibadete kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır.” Buyururdu.3

Âlem-i Mahşerde Yüz Akımız 

Bu ayın bir diğer nurlu ibadeti de fitrelerimizdir. Fitrelerimizle sevindirdiğimiz gönüller inşallah bizim âlem-i mahşerde yüz akımız olacaktır. 

Fitre rızık üzerine dönüyor. Yani Fatır-ı Hakîm fitreyi rızık olarak tayin etmiş, bir kısım fakirlerin rızkını fitre emri altında karşılamayı Müslüman’a emretmiştir.    

Halkın yediği ne ise o cinsten fitre verilir. Halk buğday yiyorsa buğday cinsinden, arpa yiyorsa arpa cinsinden verilir. Bunlara ilaveten halkın makbulü olması halinde, fitre alan kişilerin ihtiyaçları çerçevesinde, kuru üzüm ve hurmadan da fitre verilir. Şüphesiz bunların değeri para olarak da verilir. Fitre alan kişi parasını rızkı için dilediği gibi harcar.  

Eğer bulunduğumuz yerde, açlık problemi yoksa, fitreyi, en yakından başlayarak, açlık problemi yaşayan başka İslam memleketlerine kaydırmakta bir sakınca yoktur. 

Bediüzzaman, “Böyle zamanda tereffühte izn-i Şer’î bizi muhtar bırakmaz”4 diyor. Başka türlü yardımımız dokunmuyor. Fitrelerimizi organize edip dünyanın her tarafındaki yardıma muhtaç annelere, bebeklere, muztar ailelere, mültecilere, mağdurlara, mazlumlara ulaştıran dernek ve vakıflarımız varsa, inşallah onlar aracılığıyla göndermek çok makbule geçecektir.   

Allah kabul etsin. 

Dipnotlar:

1- Bakara Suresi: 187., 2- Mektubat: s. 682., 3- Müslim, 759., 4- Sözler, s. 809.

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatandaşa göre yolsuzluk arttı

    Mesele çalışma şartları

    6’lı masa 24 Nisan’a hazır

    Çiftçi sayısı hızla azalıyor

    British Library’de iftar buluşması

    Endülüs’te iftar

    Provokatöre suç duyurusu

    Musk, Twitter'ı almak için hazır

    ABD: Donbas bölgesinde Rusya'nın tabur sayısı 85'e yükseldi

    Kinder'in bazı ürünleri için toplatma kararı alındı

    Bu millet nasıl yaşayacak?

    Şevval umresi 2 ayrı turla yapılacak

    Hadi ordan

    Güvende rekor düşüş

    Menekşe Deresi alarm veriyor

    Mescid-i Aksa’ya yine baskın

    AYM seçim kanunu itirazını kabul etti

    ‘Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim’

    Arap bakanlardan "Mescid-i Aksa'daki olaylara müdahale edilsin" çağrısı

    Kiev'de barikatlar kalkıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail hep aynı, peki ya Türkiye?
    Ahmet BATTAL

    Eli delik devleti büyüten AKP
    Osman ZENGİN

    Almanyalı Mustafa Ağabey
    Genel

    Vatandaşa göre yolsuzluk arttı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Son on günün feyiz ve bereketi
    Ali FERŞADOĞLU

    HNC’in kapısından çekilmeliyiz!
    Faruk ÇAKIR

    Yanlış teşhisle tedavi olur mu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Suriye sığınmacılar meselesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.