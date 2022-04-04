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4 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Su’dan, hava’dan nur’dan şahitler

Süleyman KÖSMENE
04 Nisan 2022, Pazartesi
Gaziantep’ten Yücel Alpaslan: “17. Lem’a Onuncu Notada bahsi geçen Marifetullah’ın Şahitleri bahsini örneklendirerek anlatmanız mümkün müdür?”

Allah’ı Eserleriyle Tanırız

Allah’ın varlığı ve mahiyeti kâinat cinsinden ve mahiyetinden değildir. O’nun Zatı tektir, benzersizdir. İsimleri ve sıfatları kemaldedir; her türlü noksanlıklardan, eksikliklerden ve kusurlardan berîdir, münezzehtir. Varlığının mahiyeti Kendine mahsustur, hiçbir mahiyete benzemez, hiçbir şey O’na denk değildir. 

 Biz, eserleriyle ve isim ve sıfatlarıyla Cenâb-ı Hakk’ı tanımaya çalışırız. Ama O bizim için yine meçhuldür. O meçhul bir mevcuttur.1 O’nu gerçekten kavradığımızı iddia edemeyiz. Bu bizim beşerî gücümüzün kaldıracağı bir yük değildir. Nitekim Kur’ân, “Gözler O’nu idrak edemez. O gözleri görür.”2 buyurmaktadır. 

Bedîüzzaman Hazretleri, Onuncu Nota’da Cenâb-ı Hakk’ın marifet nuruna yetişmenin, bakmanın ve âyet ve şahitlerin aynalarında cilvelerini görmenin altın prensiplerini verir. Buna göre insan gaflet veren sebeplerden mümkün mertebe sıyrılmalı, kalbini Allah’ın feyzine açmalı ve bu vaziyetini muhafaza etmelidir. Mümkün mertebe hem öğrenmeye, hem de öğrendiğini yaşamaya gayret etmelidir. Yoksa insan, üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir marifet nurunu, tereddüt ve tenkitle karşılaması halinde kaçırabileceği gibi; her bir nuru yakalamak için elini uzatması halinde yine bu nurları kaçıracaktır. Çünkü marifet nurlarını sahiplenmek mümkün değildir. Onlar Cenâb-ı Hakk’a aittirler.  

Üç Nevi Şahit

Mârifetullahın şahitleri ve burhanları üç çeşittir: 

1- Bir kısmı su gibidir. Görünebilir ve hissedilebilir. Bu kısmı idrak etmek için hayallerden ve evhamlardan sıyrılarak, bütünüyle ve bütün hulûs-u kalple O’na yönelmek gerektir. Bu kısım parmaklarla yakalanmaz, tutulmaz, tenkit edilmez. Tenkit parmakları uzatılsa, su gibi akar ve kaybolur. Çünkü o hayat kaynağı olan marifet nurları, parmakları mekân tutmaz. Onların mekânı evhamlardan safi, şüphelerden ve tereddütlerden uzak ve günah kirlerinden arınmış kalptir. 

 2- Marifet nurlarından ikinci kısmı hava gibidir. Hissedilebilir; fakat görünmez ve tutulmaz. Bu rahmet nesimine karşı insan ruhuyla teveccüh etmeli, kendini ona mukabil tutmalıdır. Ruhuyla teneffüs etmeli, tenkit elini uzatmamalıdır. Tereddüt eliyle bakması veya tenkit ile el atması halinde, bu kısım rahmet nesimi buna râzı olmaz, yürür, gider. Eli mesken saymaz. 

3- Üçüncü kısım ise nur gibidir. Görünür, fakat hissedilmez ve tutulmaz. Bu kısım rahmet nesimine karşı insan kalbinin gözüyle ve ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tutmalı, gözünü ona tevcih etmeli ve onun kendi kendine gelmesini beklemelidir. Çünkü nur el ile tutulmaz, parmaklarla avlanmaz. Nur ancak basiret nuru ile avlanabilir. Eğer hırs dolu ve maddeden ibaret olan eli uzatsan ve maddî mizanlarla tartmaya kalksan, sönmese de gizlenir. Çünkü nur maddede hapse razı olmadığı gibi, kayda da girmez. Maddenin izini kendi üstünde görmek istemez.3   

Kalp Tam Teslim Olmalı

Bu hususlar, mücerret meselelerdir. Şu kadar söylenebilir ki, meselâ, Peygamber Efendimiz’in (asm) “İmanınızı Lâ ilâhe illallah ile tazeleyiniz” emri gereğince çok sık tekrarlamamız gereken kelime-i tevhidde… Veya çok tekrarlarla okunan Kur’ân âyetlerinde… Veya zikirlerde… Ya da günün beş vaktinde aynı zikir ve tekbirlerle tekrar tekrar kılınan namazlarda, namazların ardından otuz üçer adet çekilen tesbih, tekbir ve tehlillerde… Yüksek feyzi bulunan metinlerde, Cevşenü’l-Kebir’de ve Risâle-i Nur metinlerinde… 

Böyle manevî marifet nurlarını akıl, kalp, ruh, sır, nefis ve sair lâtife ve hislerle; kimi zaman bunların biriyle veya bir kısmıyla, kimi zaman da hepsiyle duymak ve hissetmek ve böylece imanın ilmelyakin, aynelyakin ve hakkalyakin mertebelerinde yükselmek mümkündür. 

Allah’a yönelirken ve Allah’ı bilmeye çalışırken kalp tam teslim olmalı; şüphe, tereddüt ve tenkit gibi yersiz endişeler taşımamalıdır. 

Dipnotlar:

1 Mesnevî-i Nûriye, s. 146

2 En’am Sûresi, 103

3 Mesnevî-i Nûriye, s. 184

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