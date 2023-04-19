Tahdis-i nimet olsun; ama gurur olmasın!

Nuri Bey: “Tahdis-i nimetin tanımını ve gururdan ayıran yönlerini açıklar mısınız?”

Tahdis, Şükran ve Küfran

Tahdis-i nimet: Nimetin nereden ve kimden geldiğini gizlemekten sakınmak, nimeti vereni ve göndereni unutmamak, nimetin Cenab-ı Allah’tan geldiğini ketmetmeyip ilân etmek, Cenab-ı Allah’ın lütfu olan nimeti kendi eseri gibi görmekten ve göstermekten kaçınmak gibi manalara gelir.

Şükran-ı nimet vardır: Nimeti verene teşekkür etmek, Cenab-ı Allah’a şükretmek, Cenab-ı Mün’im-i Hakikiyi bilmek, Cenab-ı Hakk’ın sayısız benzersiz nimetler verdiğini ikrar etmek ve yalnız Cenab-ı Hakk’a minnettar olmak demektir.

Tahdis-i nimet, şükran-ı nimeti de içinde barındırıyor. Yani nimetleri verenin Cenab-ı Allah olduğunu bilmek, bildirmek, söylemek ve ilân etmek demek olan tahdis-i nimet, aynı zamanda nimeti verene teşekkür etmek demektir. Bir nevi şükürdür. Küfran-ı nimet ise, şükran-ı nimetin tam zıddıdır. Cenab-ı Allah’ın nimet verici olduğunu gizlemek, örtmek ve yalanlamak demektir.

Riyakârlıktan Kaçınmak

Tahdis-i nimet bir Kur’ân emridir. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz’e (asm): “Bununla beraber Rabbinin nimetini tahdis et! (söyle).”1 Buyurmuştur. Bu âyette tahdis edilmesi emredilen nimet Kur’ân yahut peygamberlik’tir.

Hazret-i Hüseyin (ra) der ki: “Bir hayır işlediğin zaman, başkalarının bunu örnek almasını istersen, bunu insanlara söyle. Tâ ki hayırda yarışsınlar. Fakat riyakârlıktan kaçın.”

Şükran-ı nimette gurur ve riya tehlikesi yoktur. Oysa tahdis-i nimet şekil itibariyle riyakârlığa ve gurura yakın bir konumdadır. Çünkü şükrü ve şükranı içinde hissedebilirsin.

Bunu insanlara söylemen gerekmiyor. Fakat tahdis bu nimeti başkalarına söylemeni gerektiriyor. Bunu söylemekte ise gurur ve fahr tehlikesi vardır.

Fakat Kur’ân “söyle!” diyor. Bu durumda Allah’ın nimetine mazhar olanları şükürden başka iki zor bir görev daha bekler:

1- Bunu insanlara söylemek. Ama gurura ve fahre girmemek.

2- Eğer gurur ve fahr olacaksa veya söylemekle o nimeti temelluk etmekten, yani nimeti kendine ait kılmaktan, yani nimeti vereni unutmaktan korkarsa, söylememeyi tercih etmek.

Güzelliği Teslim Etmek

Bir nimet verilmişse tahdis edilmeli, nimetin ve nimeti verenin büyüklüğü söylenmeli; fakat gurura düşmekten şiddetle kaçınmalıdır. Eğer tevazu gösteriyorum diye tahdis etmekten kaçınılırsa, bu defa da küfran-ı nimete düşmek tehlikesi vardır. Yani Allah’ın verdiği bir nimetin büyüklüğü söylenmeli, fakat temelluk edilmemeli, onu mülkiyetine geçirircesine sahiplenmemelidir. “Mün’im-i Hakiki’nin eser-i in’amı.”2 Olduğuna gölge düşürülmemelidir.

Meselâ gurur verici güzel bir elbiseyi biri sana giydirse ve o elbiseyi giyince güzelleşsen; sana “Maşallah! Çok güzelsin! Çok güzelleştin!” deseler, senin böyle bir durumda üç halin ortaya çıkar:

1- Tevazu gösteriyorum diye bu güzelliği inkâr etmek. Yani “Hâşâ! Ben neyim, ben bir hiçim! Nerede güzellik?” demek. Oysa bu tevazu olmaz, küfran-ı nimet olur. Çünkü elbise sende bir güzellik meydana getirmiştir. Bunu inkâr etmek, nimetin güzelliğini inkâr etmek demek olur.

2- Gururlanmak ve övünmek. Yani, “Evet, ben çok güzelim, benim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini gösteriniz!” demek. Buna da hakkın yoktur.

3- Gururdan ve fahrden sakınmak şartıyla tahdis-i nimet etmek. Yani: “Evet, ben güzelleştim. Fakat güzellik elbisenindir, dolayısıyla onu bana giydirenindir, benim değildir.” demek.

Bu üçüncüsünde elbisenin ve elbiseyi sana giydirenin güzelliğini teslim ediyorsun. Fakat bu güzelliğin sana ait olmadığını söylüyorsun. İşte Kur’ân’ın kabulü olan tahdis-i nimet budur. Bu aynı zamanda şükran-ı nimet de demektir.

Üstad Hazretleri tahdis-i nimeti bu şekilde açıkladıktan sonra şöyle haykırıyor:

“Ben de, sesim yetişse bütün küre-i arza bağırarak derim ki: Sözler güzeldirler, hakikattirler. Fakat benim değildirler; Kur’ân-ı Kerîm’in hakaikından telemmu etmiş şuâlardır.”3

Dipnotlar:

1 Duhâ Sûresi, 11

2 Mektubat, s. 436

3 Mektubat, s. 437