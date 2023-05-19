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19 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Tembelliğin altyapısı nelerdir?

Süleyman KÖSMENE
19 Mayıs 2023, Cuma
Yusuf Bey: “Bediüzzaman’a göre Müslüman’ın gücünü kıran ve tembelliğe götüren sebepler nelerdir?”

En Şiddetli Düşman Ümitsizlik

Bediüzzaman, Kur’ân’ın istikbalde söz sahibi olmaya hakkı bulunduğunu ve dünyanın bunu bir ortak payda olarak kabul etmeye doğru gittiğini bundan bir asır önce, herkesin ümitsizlik girdabında boğulduğu günlerde görmüş ve bunu, “İstikbal yalnız ve yalnız İslâmiyet’in olacak!”1 sözleriyle müjdelemiş, sebeplerini de açıklamıştır.

Ancak bunun için, Müslüman’a vazgeçilmez görevler düşmektedir.

Bediüzzaman’a göre tembellik bir zindandır ve Müslüman asla atalete ve tembelliğe düşmemelidirler. Çünkü sürekli bir faaliyet ve hareket olan hayat, tembelliğe asla izin vermez. Hayat bir faaliyet ve hareketten ibarettir. Bu faaliyetin ve hareketin bineği, şevk ve dinamizmdir. Fakat Müslüman’ın himmeti şevke binip hayat meydanına çıktığı vakit, önce karşısına en şiddetli düşmanı olan ümitsizlik çıkar. 

Ümitsizlik korkunç bir düşmandır ve Müslüman’ın belini kırar. Oysa Kur’ân, “Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz!”2 buyurmaktadır.        

Allah’a Dayanan Kendi İşiyle Meşgul Olur

Müslüman’ın hakka hizmetinin önünü kesen bir diğer hastalığı da “üstünlük meyli”dir. Bu meyil haksız ve çirkin bir rekabeti netice verir, himmetin ve gayretin başına vurup atından düşürtür. Oysa Müslüman “Allah için” yaşamalıdır. Allah için yaşayan kimselerde, birbirine karşı üstünlük meyline yer yoktur.

Allah nezdinde gerçek üstünlük takva iledir. Takvaya tevazu ile ulaşılır.   

Bizi tembellik zindanına düşüren bir diğer sebep de, acelecilik ve sabırsızlıktır. Sabır, zincirleme sebepler olarak nitelenebilen basamaklardır. Basamaklar tek tek çıkılmalı; atlanmamalıdır. Sabır her sıkıntının ve zorluğun anahtarıdır. İbadet, itaat ve hayırlı işler üzerindeki sabır, kişiyi mahbubiyet makamına yükseltir. Yani zorluklarda hizmetini terk etmeyen, çalışmasını ihmal etmeyen ve sabreden Müslüman, “Allah sabredenleri sever.”3 âyetlerinin işaretiyle başarıyı yakalar.  

Başkasının tembelliğini kendisine mazeret kabul etmek ve bunu kendi tembelliğine sebep saymak da atalet getirir.  

Yalnız Allah’a dayanan, başkasının tembelliği ile değil, kendi yapması gerekenlerle meşgul olur ve başarılı olur.

İnsan İçin Çalıştığı Kadar Vardır 

Müslüman’ın karşısına çıkan bir diğer gaddar düşman da havaleciliktir.  

Ve rahat yaşama meyli, Müslüman’ın çalışma şevkini kıran bir diğer sebeptir. Rahatına düşkün olmak bütün meşakkat ve sıkıntıların anasıdır. Oysa sıkıntıda ve meşakkatte büyük rahat vardır. Çünkü insanın rahatı, yalnız çalışmakta ve mücadele etmektedir. Cenâb-ı Hakk’ın, “İnsan ancak çalıştığı kadar vardır”4 âyeti unutulmamalıdır.

Asrın bütün vahametini bizzat görmesine ve yaşamasına rağmen, istikbale ait ümidini asla kaybetmeyen Üstad Hazretleri, “Acele ettim, kışta geldim. Sizler Cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz.”5 diyerek, geleceğin bahar çiçekleriyle bezenmiş olduğunu müjdeler.

Yalnız bunun için, yukarıda bir bölümünü özetlemeye çalıştığımız çalışma ve hizmet prensiplerinin ihmal edilmemesini de önemle ister.

Dipnotlar:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, H. Şamiye, s. 238

2- Zümer Suresi, 53

3- Âl-i İmran Suresi: 3; Maide Suresi: 5

4- Necm Suresi: 39

5- Münazarat, s. 193

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