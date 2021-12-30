“Terörist ithamı” kumpasının perde arkası

Resmî mercilerden güvenlik soruşturması ve adlî sicil kaydı alarak İstanbul Belediyesinde çalışanlara “terör iltisaklı” isnadı üzerinden ateşlenen gerilimin perde arkası tartışılıyor.

Maksadın “terörle mücadele” olmadığı ve “tek kişilik yönetim”in siyasî rakiplerini karalamak maksadıyla ortaya attığı, İmamoğlu’nun sözü edilen çalışanlara “terörist” isnadına ilişkin “tarihe not düşüp resmen kayda geçmek” ve “kendisini bilgilendirmek” için yazdığı mektuba Cumhurbaşkanı’nın “Utanmadan ‘böyle bir şey yok’ diye bana mektup gönderiyor” tuhaf tepkisiyle açığa çıkıyor.

Ve ülkenin on altı milyonluk en büyük ilinin seçilmiş belediye başkanının Cumhurbaşkanı’na “bilgilendirici” mektup yazmasının neresi “utanılacak bir durum?” sorusu soruluyor.

Keza 11 Aralık’ta Türkiye’de toplam terörist sayısının 160 olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı’nın bir gün sonra Meclis’te “İBB’de tam 557 terörist var” çelişkisi, ciddiyetsizliği ele veriyor.

MUHALEFETİ KRİMİNALİZE ETME KOMPLOSU

Anlaşılan, “dolar kuru faizli mevduat”ın da ekonomiyi düze çıkaramayacağı, enflasyonu, dövizi, faizi aşağı çekemeyip daha da arttıracağı endişesine kapılan “tek kişilik hükûmet”, son çâre olarak başvurduğu “finansal kumpas”ın da elinde patlayacağı telâşıyla saplandığı girdapta çâr-nâçâr sürüklendiği baskın - erken seçim sath-ı mailinde şimdiden muhalefeti itibarsızlaştırma peşinde.

Nitekim “kesinlikle erken seçim yok” ahdinin de yine bir bahaneyle değişebileceği yorumları artıyor.

Anlaşılan, ekonomik krizde bütünüyle yanıltıcı propagandadan ibâret içi boş “modeller”le artık ekonominin düzelmeyeceği gerçeği “iktidar cephesi”nce de kabullenilmiş.

Bu bakımdan tıpkı “faize karşıyım” denip peşinden “dolarla limitsiz faizin dayatılması”nda oldu gibi “erken seçim yok” söyleminin de hiçbir teminatının olmadığına, verilen taahhütlerin aksine iktidardakilerde “baskın - erken seçim” kanaatinin gittikçe yaygınlaştığına dikkat çekiliyor.

Bunun içindir ki “kaybetme paniği”yle “demokratik parlamenter sistem” işbirliğindeki topyekûn muhalefeti, özellikle muhtemel “millet ittifakı” adaylarını kriminalize etme komploları kuruluyor. Devlet gücüyle millî irâdeye vesâyetçi zihniyetle müdahale tuzakları sergileniyor…

Ve “güvenlik soruşturması”ndan geçmiş ve “temiz kağıdı” almış vatandaşların sırf siyasî sâiklerle suçlanması tezâdı sırıtırken, siyasî rakiplerini “belki tutar” diye lekeleme, tükenişteki “cumhur ittifakı”nı yine hileli medyatik algı operasyonlarıyla diriltme senaryoları sahneleniyor.

“BAYAT OYUNLAR” ARTIK KÂR ETMİYOR

Yine bunun içindir ki Cumhurbaşkanı’nın “demokratik muhalefet”in cumhurbaşkanı adayı olacak rakibinin belli olmamasından tedirgin olduğu, “iktidara iliştirilmiş yandaş medya” ve maaşlı trollerle peşinen yıpratmak için bir an önce ortaya çıkması kumpasını kurduğu kaydediliyor.

Ne var ki “tek kişilik yönetim”in “belediyede terörist var” iddiasının başlı başına medyatik algı operasyonundan ibâret olduğu, gündemi saptırma hesâbına manipülasyonlara başvurulduğu; kamuoyunda siyasî rakiplerini suçlamalarla yıpratmaya yeltendiği yorumları kuvvet kazanıyor.

Bu bakımdan siyasî analizciler, bu “oyun”un fevkalâde riskli olduğunu, 800 bini aşan oy fark arttıran İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına benzer seçmen nezdinde “bu kadar da olmaz!” diye büyük infiâl uyandıracağını ve bu kumpasla “iktidar cephesi”nin âdeta ayağına kurşun sıktığını belirtiyorlar.

Nitekim iktidar partisinde bu tür isnadların ters tepeceğine dair uyarılar başladı bile.

Hülâsa, “yolun sonu”nu gören “tek kişilik yönetim” canhıraş çırpınıyor, ama boşuna, çünkü millet tezgâhın farkına varmış; bu tür “bayat oyunlar” artık kâr etmiyor…