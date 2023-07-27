"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Tesanüdün bozulması hizmete zarar verir mi?

Süleyman KÖSMENE
27 Temmuz 2023, Perşembe
Trabzon’dan İsmet Çalık: “Tesanütün bozulmasının hizmete ne gibi zararları vardır?”

Bir İnce Tel Gibi

Tesanüdün bozulması hizmete zarar verdiği gibi, şahısları salih amel bakımından da hezimete uğratır. Tesanüt olmadan iman hizmeti yapılmaz değil; ama hasar alır, bidat çok karışır. Tek şahıs, ehl-i zındıkanın eline düşer.  

Tesanütsüz yapılan hizmet bir ince tele benzer. Düşmanlar o teli her tarafa istedikleri gibi bükebilirler. İnce tel direnç gösteremez. Teslim olur ve boyun eğer. İnce tellerden oluşmuş bir halat ise bir şahs-ı manevi oluşturur ki, değme güçler tarafından eğilmez ve bükülmez.1

Çağımızda şahs-ı manevi ehemmiyetlidir. Bu zamanda fevkalade hâkim cereyanlar hemen her hususta etkindirler.2 Tek şahıs ne kadar güçlü olursa olsun, isterse yüz dahi derecesinde olsun, mütesanit bir cemaaate dayanmadıkça, siyaseti bile etkileyen o hâkim cereyanlar karşısında güçsüz kalır, mağlup olur. 

Bediüzzaman, bu nedenle şahs-ı maneviyi Üstad olarak niteliyor. Fihritste’yi bir şahs-ı manevî oluşturarak hazırlayan talebeleri için: “Tam ve daimî bir Üstad buldunuz. O manevî Üstad, bu aciz kardeşinizden çok yüksektir. Daha bana ihtiyaç bırakmıyor.”33 Diyor.

Bu zamanın cemaat zamanı olduğunu her vesileyle ifade eden Bediüzzaman, ehemmiyetin ve kıymetin şahs-ı manevide olduğunu, bu zamanda şahs-ı manevî olmazsa tek şahsın iman hizmetinin büyüklüğü ve ağırlığı altında ezileceğini belirtir.4  

Bu hikmetle bu zamanda hazret-i Mehdi’nin de bir “cemiyet-i nuraniye” sisteminde hizmet edeceğini ve Süfyan komitesini bu sistemle dağıtacağını haber veriyor.5

Hizmet Kodu

Bu zamanın hizmet kodu: “Mütesanid bir Şahs-ı Manevî”dir. Makam bundadır. Velayet bundadır.6

Şahs-ı maneviden ayrılan bu zamanda yüksek derecelere ulaşamaz. Çünkü, büyük bir havuzdan ayrılmıştır. Büyük bir feyzi ıskalayıp geçmiştir. Adeta hızla yükselen bir füzeden inip, yerde zor yürüyen bir dabbeye razı olmuştur. Yahut başı arşa değen şahs-ı manevînin makamını terk edip, başı dünyanın semasını bile geçemeyen dar bir sandalyeye mahkûm olmuştur.  

Bu sırrı Bediüzzaman şöyle açıklıyor: “Risale-i Nur şakirtlerinin iştirâk-i âmâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca, her birisinin kazandığı miktar, her bir kardeşlerine aynı miktar defter-i âmâline geçmesi, o düsturun ve rahmet-i İlahiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlasla girenlerin kazançları pek azim ve küllîdir. Her biri, binler hisse alır. İnşallah, emval-i dünyeviyenin iştiraki gibi inkısam ve tecezzi etmeden, her birisine, aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lâmba, binler aynaların her birisine aynı lâmba inkısam etmeden girmesi gibidir.”7

Bu zamanda günahlar da azgınlaşmıştır. Bir dil, bin yerden gelen günahlara mukabele edemez.  Bu sebepledir ki, “halis tesanüd sırrıyla her bir halis, hakikî şakirt, bir dille değil, belki kardeşleri adedince dillerle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara, binler dille mukabele eder. Bazı melâikenin kırk bin dille zikrettikleri gibi, halis, hakikî, müttakî bir şakirt dahi kırk bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstehak ve inşaallah ehl-i saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takvâ ve içtinab-ı kebâir derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahip olur. Elbette, bu büyük kazancı kaçırmamak için, takvâda, ihlasta, sadakatte çalışmak gerektir.”8

Dipnotlar:      

1- ESDE, Münazarat, s. 169

2- Kastamonu Lahikası, s. 94

3- Kastamonu Lahikası, s. 39

4- Kastamonu Lahikası, s. 28

5- Mektubat, s. 519

6- Lem’alar, s. 276

7- Kastamonu Lahikası, s. 98

8- Kastamonu Lahikası, s. 100

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Florida’da okyanus kaynıyor

    Erişim engellemede her yıl yeni rekor

    Suriye’ye insani yardım durdu

    Memurun alacağı var

    İsrafı halk değil, hükümet yapıyor

    “Onurla yaşatacak maaş” kanunu çıksın

    Sağlıkçılar: Yoksulluk sınırının üstünde ücret istiyoruz

    BM: Kur'an yakmak hukuk ihlalidir

    'BM’nin Kutsal Kitaplara şiddeti hukuk ihlali olarak tanıyan kararını memnuniyetle karşılıyoruz'

    Nijer'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu

    Yüksek sıcaklıklar psikolojimizi bozuyor

    KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Beykoz'da 2 farklı bölgede yangın çıktı - Valilikten ve İBB İtfaiye'den açıklama

    Antalya - Kemer'deki yangın devam ediyor

    10 yılda dünya genelinde 2,5 milyon kişi boğuldu

    'Kur’an’a yapılan ''aşağılık'' saldırıların ve saygısızlığın tekrarlanmaması için çalışıyoruz'

    Beşiktaş, Konferans Ligi için Tirana karşısında

    İsrail'de tansiyon yükselmeye devam ediyor

    Fenerbahçe, Zimbru ile karşılaşacak - Maç kadrosunda 3 yeni isim yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında Lozan
    Mikail YAPRAK

    Yuşa Tepesi’nde etrafa bakmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölüme de çare olan meyveler
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Hasan ve Hüseyin’in Emevîler ile mücadelesi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Porsiyonları küçültelim” ki, sağlıklı kalalım!
    Cevher İLHAN

    İktidarın umursamazlığına karşı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Dünya kanalizasyon işçileri günü
    Cenk ÇALIK

    Kahramanlık penceresinden şefkate bakmak…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.