Tesanüdün bozulması hizmete zarar verir mi?

Trabzon’dan İsmet Çalık: “Tesanütün bozulmasının hizmete ne gibi zararları vardır?”

Bir İnce Tel Gibi

Tesanüdün bozulması hizmete zarar verdiği gibi, şahısları salih amel bakımından da hezimete uğratır. Tesanüt olmadan iman hizmeti yapılmaz değil; ama hasar alır, bidat çok karışır. Tek şahıs, ehl-i zındıkanın eline düşer.

Tesanütsüz yapılan hizmet bir ince tele benzer. Düşmanlar o teli her tarafa istedikleri gibi bükebilirler. İnce tel direnç gösteremez. Teslim olur ve boyun eğer. İnce tellerden oluşmuş bir halat ise bir şahs-ı manevi oluşturur ki, değme güçler tarafından eğilmez ve bükülmez.1

Çağımızda şahs-ı manevi ehemmiyetlidir. Bu zamanda fevkalade hâkim cereyanlar hemen her hususta etkindirler.2 Tek şahıs ne kadar güçlü olursa olsun, isterse yüz dahi derecesinde olsun, mütesanit bir cemaaate dayanmadıkça, siyaseti bile etkileyen o hâkim cereyanlar karşısında güçsüz kalır, mağlup olur.

Bediüzzaman, bu nedenle şahs-ı maneviyi Üstad olarak niteliyor. Fihritste’yi bir şahs-ı manevî oluşturarak hazırlayan talebeleri için: “Tam ve daimî bir Üstad buldunuz. O manevî Üstad, bu aciz kardeşinizden çok yüksektir. Daha bana ihtiyaç bırakmıyor.”33 Diyor.

Bu zamanın cemaat zamanı olduğunu her vesileyle ifade eden Bediüzzaman, ehemmiyetin ve kıymetin şahs-ı manevide olduğunu, bu zamanda şahs-ı manevî olmazsa tek şahsın iman hizmetinin büyüklüğü ve ağırlığı altında ezileceğini belirtir.4

Bu hikmetle bu zamanda hazret-i Mehdi’nin de bir “cemiyet-i nuraniye” sisteminde hizmet edeceğini ve Süfyan komitesini bu sistemle dağıtacağını haber veriyor.5

Hizmet Kodu

Bu zamanın hizmet kodu: “Mütesanid bir Şahs-ı Manevî”dir. Makam bundadır. Velayet bundadır.6

Şahs-ı maneviden ayrılan bu zamanda yüksek derecelere ulaşamaz. Çünkü, büyük bir havuzdan ayrılmıştır. Büyük bir feyzi ıskalayıp geçmiştir. Adeta hızla yükselen bir füzeden inip, yerde zor yürüyen bir dabbeye razı olmuştur. Yahut başı arşa değen şahs-ı manevînin makamını terk edip, başı dünyanın semasını bile geçemeyen dar bir sandalyeye mahkûm olmuştur.

Bu sırrı Bediüzzaman şöyle açıklıyor: “Risale-i Nur şakirtlerinin iştirâk-i âmâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca, her birisinin kazandığı miktar, her bir kardeşlerine aynı miktar defter-i âmâline geçmesi, o düsturun ve rahmet-i İlahiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlasla girenlerin kazançları pek azim ve küllîdir. Her biri, binler hisse alır. İnşallah, emval-i dünyeviyenin iştiraki gibi inkısam ve tecezzi etmeden, her birisine, aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lâmba, binler aynaların her birisine aynı lâmba inkısam etmeden girmesi gibidir.”7

Bu zamanda günahlar da azgınlaşmıştır. Bir dil, bin yerden gelen günahlara mukabele edemez. Bu sebepledir ki, “halis tesanüd sırrıyla her bir halis, hakikî şakirt, bir dille değil, belki kardeşleri adedince dillerle ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara, binler dille mukabele eder. Bazı melâikenin kırk bin dille zikrettikleri gibi, halis, hakikî, müttakî bir şakirt dahi kırk bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstehak ve inşaallah ehl-i saadet olur. Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takvâ ve içtinab-ı kebâir derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahip olur. Elbette, bu büyük kazancı kaçırmamak için, takvâda, ihlasta, sadakatte çalışmak gerektir.”8

