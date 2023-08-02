Tesanüt nasıl sağlanır?-2

Trabzon’dan İsmet ÇALIK: “Tesanüt nasıl sağlanır? Nasıl devam ettirilir? Nasıl bozulur?”

Güç, Para Değil; İhlas

İhlas Risalesi’ni okumaya devam edelim: İhlasın Üçüncü Düsturunda deniyor ki: “Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlâstadır.”1

Burada Bediüzzaman “adam çoğaltın” demiyor. Ama “İhlaslı olun!” diyor. İhlaslı insanlar hizmet için bir araya geldiklerinde tesanüt sağlanır. Ama bir araya gelenlerde ihlas sıkıntısı varsa, onlar orada iğreti dururlar. Başka cazip şeyler gördüklerinde kayıp gidebilirler. Maddî meseleler, menfaat birliği, siyasî tarafgirlik veya görüş beraberliği pekâlâ böyle insanları bir araya getiren faktörler olabiliyor.

Bu meseleleri öne alıp, hizmetin insicamını ikinci sıraya aldığınız zaman, sizi orada tutan ana kolon kırılmış oluyor. Bu kırık kolon sizi orada zaten taşımıyor. Adamın parası, gücü, düşüncesi altın da olsa ne sizin işinize ne hizmete yaramıyor.

Ama ihlas böyle değil. İhlas varsa siz, önce hizmeti önceliyorsunuz. Gerisi ayrıntı oluyor. Ayrıntı sizin için ehemmiyet taşımıyor. Güç varsa da yoksa da, para olsa da olmasa da, siz bulduğunuz imkânla, bulduğunuz hizmet adamlarıyla hizmetinizi yapıyorsunuz. Belki az parayla veya az kişiyle çok hizmet yapabiliyorsunuz. Başkalarının çok para ile az hizmet yapması artık değersizleşiyor.

Burada şu ayeti hatırlamamak mümkün mü: “Allah’ın izniyle nice az topluluk, nice çok topluluğa üstün gelmiştir.”2

İşte bu az topluluğu orada tutan güç, ihlas ve ihlasın getirdiği tesanütten başka bir şey değildir.

Tefani Sırrı

Dördüncü Düsturda Üstad hazretleri, “Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmeyi”3 emrediyor. Ve bu bölümde Bediüzzaman akıllara ziyan bir şifre söylüyor: “Tefani sırrı” yahut “Fenafil-ihvan”.

Tefani sırrını yaşamak, söylemesi kadar kolay değildir. Bu satırları okuyup geçmekle de bu sırrı yaşamış olmayız. Üzerinde durup düşünmek ve tefekkür etmekle bu sırrı işletmek ve önce kendimize tatbik etmek gerekiyor. Şu soruyu kendimize sormalıyız: “Ben kardeşlerim için kendimden geçebilir miyim? Kendi hissiyat-ı nefsaniyemi unutup, kardeşlerimin meziyat ve hissiyatıyla yaşayabilir miyim?”

Bu soruya evet demek kolay değildir, tamam. Ama eğer “hayır” demiyorsak, bizde problem yok demektir. Biz tesanüt için ufak tefek hatalarla gerekeni yapabiliyoruz demektir.

Çünkü tesanüt için kendi “ben’ini” unutman, kendi “ben’indeki hislerini, duygularını, hazlarını, menfaatlerini, gerekirse düşüncelerini neredeyse yok sayman gerekiyor. Bu yok saymak, gerektiğinde düşüncelerini seslendirmekten kaçınmak demek değildir. Ama gerektiğinde ve tesanüt lehine bir tasarrufla, çok savunduğun ve hatta maslahatı onda gördüğün halde, düşüncelerini ikinci sıraya almak demektir. Birinci sırada ihlas olmalıdır.

Kendi benini unutacağın adres de burasıdır. Zor sokak burasıdır. Tesanüdü bu noktada bozarız. “Benim dediğim olacak!” inadı, “Maslahat benim dediğimdedir” ısrarı, “Hizmet benim dediğim şekilde yürür” iddiası burada sıkıntı meydana getirir. Tesanüt burada kaybolur.

İsim miyiz, Harf miyiz?

Kendimizi, bir ismi tamamlayan harf olarak gördüğümüz dakikada benlik davası biter; “biz olma” şuuru devreye girer. Kendimizi “biz” olarak hissettiğimiz an, ne makam, ne unvan, ne isim, ne resim şahsî hiçbir kaygımız kalmaz.

Benlik handikabını aşabildiğimiz ölçüde, kendimizi “biz” havuzuna atmamız, “biz” havuzunda erimemiz, “biz” havuzunda kendimizden geçmemiz zor olmaz. Tam ihlâsa muvaffak olmanın en kolay ve en sağlıklı yolu da, işte bu “biz” havuzunu kavramaktan geçer. Çünkü burada bütün şeref “biz”e aittir, bütün şân havuzdaki herkesindir, bütün kıymet bütün fertlerindir, bütün başarı içinde eridiğin sosyal yapınındır!

Dolayısıyla biz olma davası benlikten geçince başlar. “Biz” olunca tesanüt, kendiliğinden gelir.

Dipnotlar: 1- Lem’alar, s. 277., 2- Bakara Suresi: 249., 3- Lem2alar, s. 278