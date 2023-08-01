Trabzon’dan İsmet Çalık: “Tesanüt nasıl sağlanır? Nasıl devam ettirilir? Nasıl bozulur?”

Tek Sihirli Formül

Tesanüdü sağlamanın, devam ettirmenin ve bozmamanın tek sihirli formülü vardır: Kendi ene’nden, kendi beninden, kendi sevabından, kendini beğenmekten, hatta kendi izzetinden, kendi şerefinden, kendi itibarından vazgeçmek!

Nakşilerin bir düsturu vardır, Üstad da zikrediyor: “Der tarik-i Nakş-i bendi lazım amed çar terk!

Terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hestî terk-i terk!”1

Muhteşem bir düsturdur. Dünyayı terk edeceksin. Ahireti terk edeceksin. Kendi nefsini terk edeceksin. Terk ettiğini de terk edeceksin!

Bediüzzaman bu sözü şöyle tefsir ediyor: “Kendine, vücuduna ve enâniyetine dayansan, yıldızböceği gibi olursun.”2

Tesanüdü Sağlamak İçin

Tesanüdü sağlamanın yol haritası İhlas Risalesinde dört düsturda açıklanmıştır:

Birinci Düstur; amelimizde rıza-i İlahî olmalıdır. Esas maksat Cenab-ı Hakkın rızası olursa tesanüt sağlanır, devam eder ve bozulmaz. Başka rızalar devreye girerse sağlanmaz.

Ancak başka rızalar devreye, tereyağından kıl çeker gibi girer. Suret-i hak görüntüsüyle girer. Fark edemezsiniz.

Üstad hazretlerinin İhlas Risalesine bu mesele ile başlaması ibret vericidir. Nitekim hiç kimse kendisinin başka maksatta olduğunu söylemez. Hiç kimse ayranım ekşidir demez. Hatta herkes, kendisinin sadece Allah’ın rızasını aradığını söyler. Ama tenha yerlerde yanlışı sayar döker. Yanlışa taraf olanları yanlışçı olarak zikreder.

Tesanüt, böylece, en doğruyu ararken bozulur. Çünkü aslında yanlışa taraf olan yoktur. İletişim eksikliği ve bunun üzerine bina edilen “yanlış-yapıldı” algısı vardır.

Bu algının kırılması için rıza-i İlahî’ye dönmek gerekir. Rıza-i İlahî’ye dönmek için de tekrar tesanüt gerekir. Mesele tesanüt içinde bir meşveretle çözülür.

Ve bir yanlıştan tesanütle çıkılır.

Tenkit Etmemek

İkinci Düstur, “bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir.”3

Burada, kardeşlerin yanlışı olmaz demek istenmiyor. Kardeşlerin yanlışına ‘yanlış’ demekten uzak durun da denmiyor. Nitekim kardeşler de beşerdirler. Melek değildirler. Elbette yanlış yapacaklardır. Yanlış yaptıklarında kardeşleri tarafından uyarılma hakları da vardır. Ve bu uyarıyı dinlemek de kardeşlerin onun üzerindeki haklarıdır. “Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse, ondan darılmak değil, belki memnun olmak lazım gelir.”4 Diyen de Üstadımızdır.

Ancak burada yapmaktan kaçınılması gereken şey, yanlışı serrişte ederek damar haline getirmektir. Yüzü yırtmaktır. Yanlışı alenîleştirmektir. Kardeşi, kendini anlatma fırsatı verilmeyen bir yerde kınamak ve ayıplamaktır. Gıybetini yapmaktır. Böylece yanlış bilginin yaygınlaşmasını, klik oluşmasını ve zihinlerde pekişmesini sağlamaktır. Faziletfuruşluk başka bir derttir. Burada kendi faziletini kabul ediyorsun, ama yanlışını söyleyip durduğun kardeşinin o noktada fazileti olmadığını söylüyorsun. Oysa bu da aslında iyilik değildir.

İyilik, yanlışı yaygınlaştırmadan, doğrudan kardeşe, nazikçe ve kibarca, kırmadan ve incitmeden yanlışını söylemek olmalıdır. “Esselamü aleyküm kör kadı!” tarzında söylemekten kaçınmaktır.

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 31 2- Sözler, s. 243

3- Lem’alar, s. 275 4- Mektubat, s. 79