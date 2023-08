Fehime Canatar: “Tevekkül tedbir almaya engel midir? Tevekkül nasıl olmalıdır?”

Hz. Yakub’un Tevekkülü

Bir tevekkül insanı olan Hazret-i Yakup Aleyhisselâm, Bünyamin’i oğulları ile birlikte Mısır’a gönderirken, tedbiri de, tembihi de elden bırakmadı. Oğullarına şöyle dedi:

“Oğullarım! Şehre tek kapıdan girmeyin! Ayrı ayrı kapılardan girin! Gerçi Allah’ın takdir ettiği bir şeyi ben sizden geri çeviremem! Hüküm ancak Allah’ındır! Ben O’na tevekkül ettim! Tevekkül etmek isteyenler de O’na tevekkül etsinler.”1

Ayette Hazret-i Yâkub’un (as) oğullarına yaptığı tembihler birer tedbirdir. Gerek Bünyamin’in başına bir iş gelmesini önlemek için, gerekse oğullarının nazardan zarar görmesini önlemek için Hazret-i Yâkub’un (as) elinde başka çare yoktu. Olsaydı mutlaka kullanacaktı. O halde Hazret-i Yâkub (as) kendi çapında tüm imkânlarını kullandıktan ve gerekli tedbiri aldıktan sonra Allah’a dayanıp güveniyor, tevekkül ediyor.

Hz. Şuayb’in Tevekkülü

Hazret-i Şuâyb Aleyhisselâm kendisine düşen görevin yalnızca tebliğ olduğunu, sonucun Allah’a ait bulunduğunu, yapılacak işlemin daveti sürdürmek olduğunu bildiriyor ve davetine uymayan kavmine şöyle sesleniyordu:

“Ey kavmim, söyleyin bana! Eğer ben Rabb’imden açık bir delil üzere isem ve Rabbim beni kendi katından pek güzel bir rızıkla rızıklandırmışsa, ben O’na isyan edebilir miyim? Sizi yasakladıklarıma kendim karşı gelmek istemem! Ben ancak gücümün yettiği kadarıyla sizi ıslah etmek istiyorum. Muvaffak olmam ise ancak Allah’ın yardımıyladır. O’na tevekkül ederim ve ancak O’na yönelirim.”2

Bir işe karar vermek, o işi bitirmenin yarısıdır. Çünkü karar, niyettir. Karar, aynı zamanda hal ve fıtrat diliyle yapılan bir duadır. Bir işe karar veren kimse, başarmak ve olabilecek olumsuzlukları bertaraf etmek için önce Allah’a tevekkül etmeli ve güvenmelidir. Cenab-ı Hak bir işe azm eden ve karar veren kimseler için şu önemli prensibi hatırlatır:

“Bir işe karar verip azm ettiğinde ise, Allah’a güven ve tevekkül et. Şüphesiz Allah kendisine tevekkül edenleri sever.”3

Tevekkül Sebepleri Reddetmek midir?

Tevekkülün sebepleri bütünüyle reddetmek demek olmadığını, bilakis sebepleri Allah’ın kudret elinin bir perdesi bilmek demek olduğunu bildiren Bedîüzzaman Hazretleri, sebeplere teşebbüsün ise, bir nevi fiilî dua hükmünde bulunduğunu, sonucun da yalnız Allah’tan istenmesi gerektiğini; tevekkülün, kendisine düşen tedbirleri gerektiği gibi aldıktan sonra neticeyi Allah’tan bilmek ve yalnız Allah’a minnettar olmak demek olduğunu bildiriyor.4

Demek tevekkül etmek için, önce biz, bize düşen tedbiri gerektiği gibi, gerektiği kadar ve gücümüz ölçüsünde almakla görevliyiz ve yükümlüyüz. Bize düşen kısımda ihmalkâr davranamayız, tedbirsiz olamayız, gayretsiz olamayız.

Takdiri ise Allah’a bırakırız.

Bir evi hırsızlara karşı korumak için düşünülebilecek her şey tedbirdir. Anahtarın ve kilidin en iyisi, kapının en sağlamı, en dayanıklısı, alarm vs. gibi ulaşılabilen yeni teknolojik ürünlerin en iyisi, bunları kullanma becerisi… vs. bunların tümü tedbir sınıfına girer.

Tedbir ne kadar iyi olursa, sonuç o derece güzel gelir. Bize düşen tedbiri ihmal etmemektir. Fiilî duamızın sonucunu ise, mesela bu meselede eşyamızın çalınması gibi bir musibetin defedilmesi meselesini ise Allah’ın takdirine bırakırız.

Yani tedbir bizden, takdir Allah’tandır.

Dipnotlar:

1- Yûsuf Sûresi: 66, 67., 2- Hûd Sûresi: 88., 3- Âl-i İmrân Sûresi: 159., 4- Sözler, s. 284