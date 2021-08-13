"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Tıp ilmi Tevhid’e çağırıyor

Süleyman KÖSMENE
13 Ağustos 2021, Cuma
İstanbul Rumuzlu okuyucumuz: “Diyalize giren bir böbrek hastasının böbrek nakli için başvurması tevhid inancına aykırı mıdır?”

Rahmet Kapısını Çalmak 

Öncelikle hastamıza geçmiş olsun diyoruz. Rabb-i Rahim sıkıntılarını ebedî feyizlere tahvil eylesin inşallah. Âmin. Allah hastalıklarımıza çeşitli sebeplerden şifa yaratmıştır. Bu kaynaklara başvurmak, rahmet ve şifa kapısını çalmak demektir. Şifa kapılarını çalmak bizden, şifa Allah’tandır. Aslında tevhid inancına sahip olanlar için bu aynı zamanda bir imtihandır da. Sebeplerden mi bilecek, tevhit inancına bağlı kalarak Allah’tan mı bilecek?

Mukayese Bile Edilmez 

Yumurta kadar 100 gram ağırlığında böbrek… En az insan boyunda 100 kg ağırlığında da diyaliz makinesi… Önceki Allah yapımı, sonraki insan yapımı... Önceki 2.4 milyon filtre ile günde 1500 litre kan temizliyor. Sonraki, 4 adet filtre ile günde 400 litre kan temizliyor. Önceki bize özgü ve beleş! Sonraki bize özgü değil ve sadece kullanımına yığınla para ödüyoruz.  

Mukayese bile edilmez. Farkındalık olsun diye mukayese yaptım. Ama buna da şükür. Diyalize gitmek bu gün için tıbbın böbrek hastalarına verebildiği en etkili adımdır. 

Yumurta kadar böbrek yapan ve böbrek hastalarına kesin çözüm sunan bir teknoloji henüz yoktur.  Bu diğer organlarımız için de böyledir. Organlarımızın emsali yoktur. 

Dünyaya gelirken bizim için ne yaratılmışsa biz onları kullanıyoruz. Birini kaybettiğimizde eğer vücudumuzda bir yedeği yoksa hiçbir teknoloji ile bir yedeğini yapamıyoruz. Allah’tan; böbrekler çift yaratılmıştır. Birisi iflâs ettiğinde diğeri imdada yetişiyor. Ancak her organımız çift yaratılma şansına sahip değildir. 

Tıp İlmi Tevhid’e Çağırıyor

Tıbbî teknolojinin insan organlarını üretmek yerine, yine insandan temin yoluna gitmesi, insanın âcizliğinin, insan organlarını yaratmanın imkânsızlığının, hilkatin emsalsizliğinin, tevhid inancının büyüklüğünün tescilidir. Aslında Tıp ilmi insanlığı tevhide, Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmeye çağırıyor. Anlayana!

Bu çağrıyı Bediüzzaman Kastamonu’da kendisini ziyarete gelen ve “Bize Hâlıkımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar” diyen lise öğrencilerine şöyle ifade etmişti: “Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlık’ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz.” 1

Böbrekler çift çift yaratıldığı için, dokusu tutan canlı bağışçıdan, bir tanesini kendi rızasıyla temin etme imkânı bazen oluyor. Bu imkân, bağışçıyı zorlamamak, bağışçının hiç kimsenin baskısı altında değil, tamamen kendi feragati ile vermiş olması şartıyla düşünülebilir.  

Beyin Ölümü Gerçek Ölüm Değil

Tıp ilmi organ nakli konusunda maalesef şer’an henüz sınıfı geçebilmiş değil! Kendi fetvasıyla icat edilen bir “beyin ölümü” yutturmacası var. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin, yakınlarının rızasını alarak her türlü organını alabiliyor. Beyin ölümü sırasında organlar canlı bulunuyor. Bu esnada alınamayan bir organ, gerçek ölümde deforme oluyor, alınamaz hale geliyor. İnsan öldükten sonra en çok sekiz saniye içinde bütün organları iflâs ediyor. Tıbbın çaresi kalmıyor! 

Fakat şer’-i şerifin sorusu şudur: Beyin ölümü gerçek ölüm müdür? Bu soruya tıp bile “evet” diyemiyor. Çünkü anestezi uyguluyor. Beyin ölümü gerçekleşen nice hastanın, sabredilirse, gereken tıbbî destek sağlanırsa, gereken ihtimam gösterilirse, daha sonra hayata döndüğü çok vakidir çünkü. Öyleyse bu caiz olmuyor. Yani siz bir adamı yaşatmak için, bir diğer adamı ölmeden öldürmüş oluyorsunuz. “Ölmeden mezara koydular beni” türküsünde olduğu gibi oluyor işler.  

O halde organ naklinden sadece, vericiyi öldürmeden alabildikleriniz caizdir. 

Bu şartlarda böbrek de bulunulabilirse, kullanmak caiz oluyor. 

DUÂ

Allah’ım! Hastalarımızı şifasız, doktorlarımızı çaresiz, insanlarımızı imansız bırakma! Tıp ilmine razı olacağın yeni inkişaflar lütfeyle! İnsanlığa hizmet edene merhamet eyle! Âmin!

Dipnot:

1- Asâ-yı Musa, s. 34.

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tehlikeli tahrik

    Meteoroloji Kastamonu, Sinop ve Samsun illerini uyardı

    Pençe-Şimşek Harekat bölgesinden acı haber

    Vaka sayısı en fazla artan iller ve vaka artışında üç büyükşehrin durumu

    Yunanistan'daki yangın devam ediyor

    Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi HJK Helsinki oldu

    Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde 17 vatandaşımız vefat etti

    Seçmen: Sınırlar kapatılsın

    RTÜK sansür kurulu oldu

    Talibanla görüşme için Pakistan devrede

    45 yaş üzerinin dijital alışkanlıkları değişti

    Buğday ithalatıyla yerli üreticiyi btirdiler

    Gerçeklikten bir hayli uzak

    Ormancılar 12 ay iş garantisi istiyor

    Kimlerin menfaati var?

    Baraj düşürme eğitimde başarısızlığı örtmez

    Fındık fiyatı açıklandı üretici tepkili

    Tarım ve Orman Bakanı açıkladı: Tüm yangınlar kontrol altında

    İllere göre Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

    Kastamonu'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 9'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Her hal ve şartta hakta sebat ve metanet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık için ikaz
    Genel

    Tehlikeli tahrik
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Hukuk-u ibâdı mahvedenler...
    Şükrü BULUT

    Salihlerin suleha yurduna rıhletleri ve bizler...
    Ahmet BATTAL

    Yeni ırkçılık dalgası
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyte sevginin ölçüsü
    Çetin ACAR

    Bediüzzaman’ın Barla sevgisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.