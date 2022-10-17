Ümmetin hak üzere sebatı

Ergin Boz: “Ümmetimden kıyamete kadar hak üzere sebat eden ve muhalefet edenlerin kendilerine zarar veremeyeceği bir grup daima var olacaktır.”1 hadisini açıklar mısınız?”

İmamlar Zinciri

Cenab-ı Allah son peygambere (asm) kadar her zaman diliminde peygamber göndermiştir. Peygambere ulaşmayan toplumlara ahirette ne hesap, ne azap söz konusu olmayacaktır. Çünkü “Biz Peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.”2 Buyrulmuştur.

Son peygamberden (asm) sonra artık peygamberin gelmeyeceği, fakat her asırda kendisine müceddit görevlendirileceği, bu mücedditlerin yeni bir din getirmeyeceği, ancak her asrın bozuk anlayışına karşı İslamiyet’i savunacağı, zihinlerde oluşan yeni sorulara cevap vereceği ve dini tecdit edeceği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Hz. peygamberin dininin hâkim olduğu bin dört yüz küsur yıldan beri asırların batıl efkârından İslam ümmetini muhafaza eden imamlar ve mücedditler gelmiştir. Buna ihtiyaç da vardır. Çünkü karıncayı emirsiz arıyı ya’supsuz bırakmayan3 Cenab-ı Hak insanı nebisiz bırakmadığı gibi, eğer nebi gelmeyecekse insanı aynı İlahî kural gereği imamsız da bırakmaz ve bırakmamıştır.

Manevî Rehberler

Bu imam ve mücedditler âlimdirler ve bulundukları asrı ilimle aydınlatırlar. İslam’a aykırı bozgunculukları düzeltirler, İslam ümmetini o asrın dalaletinden kurtarırlar. Bir Müslüman bu imamlara uymakla, asrının bid’at ve batıl fikirlerinden inancını korumuş olur.

Onları inkâr eden kişi dinden çıkmaz. Ancak çağının getirdiği bozuk fikirlere karşı savunmasız kalır, istemese de bid’ate girer. Çünkü bozuk fikirler yeni fikir kisvesiyle gelir, Müslüman’ın ya ahlâkını, ya imanını, ya dine olan hürmetini, ya kulluğunu yaralar.

Dolayısıyla böyle zamanlarda ümmete yol gösterecek manevî rehberler lazımdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm): “Ümmetimin uleması beni İsrail peygamberleri gibidir.”4 Buyurmakla bu şiddetli ihtiyacı ifade etmiştir.

Bu hadis fesad-ı ümmet zamanının dehşetini, bu zamanda görev yapan imamın ve âlimin manevî yükünü ifade ediyor. Keza, “Allah bu ümmete her yüz senenin başında dini tecdit eden bir âlim gönderir”5 hadisi de bu ihtiyaca işaret etmektedir. Bediüzzaman hazretleri de “her asır, kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve yeisten kurtaracak mehdi manasına muhtaçtır” diyor.6

Onlar Kurtuluşa Erenlerdir

“İçinizden hayra çağıran, iyilikleri emredip kötülüklerden meneden bir topluluk bulunsun. Onlar kurtuluşa erenlerdir.”7 Ayeti de her zaman için böyle manevî rehberlere ve bu rehberlerin çağrısına uyan cemaatlere dikkat çekiyor. Bahsettiğiniz hadis, bu mananın ciddiyetini nazara veriyor.

Bu hadisten, kıyamete kadar böyle manevî rehberlerin, fesadın şiddeti nispetinde ümmeti ihya edeceklerini anlıyoruz. Onun nuranî cemaati de kıyamete kadar varlığını sürdürür. Ümmete rehber olmaya, fesadı yıkmaya, imanı ve ahlâkı takviye etmeye, bozuk felsefî görüşlere karşı İslam’ın taptaze fikirlerini ve inanç sistemini ispat etmeye devam ederler. Onlar fesad-ı ümmete karşı manevî manada cihad ederler.

Bu aynı zamanda “O’nu biz indirdik ve biz koruyacağız”8 ayetinin de bir gereğidir.

Dipnotlar:

1- Müslim, İmâre, 53, (1920)

2- İsra Suresi: 15

3- Sözler, s. 785

4- Razi, Tefsir, VIII/302; Neysaburi, Tefsir: I/264; Keşfu’l-Hafa: II/64

5- Hakim, Müstedrek, 4/522

6- Sözler, s. 382

7- Âl-i İmran Suresi: 104

8- Hicr Suresi: 9