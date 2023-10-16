Ali Yıldız: “Yahudilerin lanetlenmesi konusunu izah eder misiniz? Günümüze bakan ciheti var mıdır? Bu durum umumi midir?”

Hazret-i Peygamber (asm) İle Savaştılar

Öncelikle bir toplumdan bahsediyoruz. İyisi vardır, kötüsü vardır. Her toplumda olduğu gibi. Topyekûn bir milleti tahkir etmek veya tahsin etmek bu açıdan doğru değildir.

Yahudilerin yoldan çıkanları, asırlardan beri ellerinde Allah’ın hak kitabını bulundurmuşlar ve fakat bu kitapta olmayan nice hususları bu kitapta varmış gibi yaşamışlar, kendi dinlerini kendi gelenek ve algılarına göre değiştirmişler, inkâr ve şirk içine girmişler, kendilerini üstün ırk sanarak gururlanmışlar, her milletten ziyade dünya sevgisine düşmüşler, hırs ve tama ile zillet içine girmişlerdir.1 Ve dolayısıyla Allah’ın azarlamasına muhatap olmuşlardır.2

Ellerindeki kitapla Son Peygamber’i (asm) biliyorlardı, Son Peygamberin Medine’ye geleceğine inanmışlardı. Hatta bu yüzden asırlarca önce, Araplar ve diğer kavimler koyu cehalet karanlıklarındayken, Son Peygamber’e ilk inananlardan olmak için Medine’ye yerleştiler. Ama heyhat! Son Peygamber Medine’ye gelince dürüst davranmadılar, Hazret-i Peygamber’in (asm) kendi dinlerinden olmaması nedeniyle inkâra düştüler. Hazret-i Peygamber (asm) ile savaştılar.

Şimdi de masum Filistinliler ile savaşıyorlar.

İnananlar müstesna elbet! Son Peygamberi görür görmez, “Şu simada yalan yok! Şu yüzde hile olmaz!”3 diyerek iman eden Abdullah bin Selam ve benzeri Yahudiler gibi.

İbn-i Heyban’ın İhbarı

Peygamber Efendimiz’den (asm) önce, İbn-i Heyban denilen bir arif-i billah Medine’de Beni Nadr kabilesine misafir olmuştu. Orada şiirler söyledi, şiirleri içinde bu toprakların bereketli topraklar olduğunu ve Son Peygamberin bu topraklara geleceğini müjdeledi.

“Karîbun zuhur-u Nebiyyin hâzâ daru hicretihî” dedi. Yani, “Bir nebinin gelmesi yakındır. Burası o nebinin hicret edeceği yerdir.”

Gel zaman, git zaman… Hazret-i Peygamber (asm) Medine’ye gelince Beni Nadr kabilesi onunla savaştılar. Fakat kabile içinden İbn-i Heyban’ın şiirlerini dinleyen Esîd ve Salebe adında iki Yahudi, meydana atıldılar ve bağırdılar:

“Ne yapıyorsunuz! Vallahi İbn-i Heyban’ın haber verdiği zat budur! Onunla harp etmeyiniz!”

Fakat hasud Yahudiler harpten vazgeçmediler, belalarını buldular.4

Allah Uyarmıştır

Allah yoldan çıkan Yahudileri Tevrat’ta da, Kur’ân’da da uyarmıştır. “Ehl-i Kitap” sıfatıyla hem Yahudileri, hem Hrristiyanları imana çağırmıştır. Fakat bilhassa seciyelerinde bulunan hile ve hud’a ile ve faizle mal toplayarak, her çeşit fesat komitesine karışmaları nedeniyle Kur’ân böyle yapan Yahudilere pek şiddetli davranmıştır.5

Yahudiler Milattan Önce 586’da Babil esareti yaşadılar. Ondan itibaren neredeyse İki bin yıl devlet kuramadılar, dünyanın neresine gittilerse, esaretten çıkamadılar. Günümüzden beş yüz sene önce İspanya’da katliama uğradılar. Sürgün edildiler. Hiçbir ülke onları kabul etmedi. Nihayet Şefkatli Osmanlı Devleti onlara kucak açtı ve huzursuzluk çıkarmamak şartıyla Osmanlı topraklarına yerleştiler. Selanik başta olmak üzere Osmanlı şehirlerine dağıldılar. İkinci Dünya savaşı sırasında Alman Yahudileri tekrar katliama uğradılar. Onlara tekrar Türkiye Cumhuriyeti sahip çıktı.

Günümüzde Filistin topraklarına kurdukları devlet, insanlığın ortasında fitne ateşinin düştüğü ocak durumundadır.

Yahudilerin yoldan çıkanları, hırs ve tamahlarıyla ve dünyaya talip karakterleriyle, inançta dürüst olmayan kin ve düşmanlıklarıyla Müslümanlara çok zarar verdiler. Nihayet bu asırda Deccal’i de, Süfyan’ı da Müslümanların başına bela eden de onlardır.

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 264

2- Bakara Suresi: 65-66, 74; Âl-i İmran Suresi: 112, 113;

3- Mektubat, s. 92

4- Mektubat, s. 164

5- Bakara Suresi: 61; Sözler, s. 367