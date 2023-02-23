"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Yönetimde akraba gözetmek

Süleyman KÖSMENE
23 Şubat 2023, Perşembe
Hakan Bey: “Bir kamu yöneticisinin işe akrabasını alması, ‘akrabanızı gözetin!’ emrine uymak olur mu?”

Önce ve Hemen Adalet  

Her şartta adalet lazımdır, hatta elzemdir. Adalet konusunda kendimize güvenmediğimiz zamanlarda o işten el çekip, adaletine güvendiğimiz bir başka yetkilinin o işi yürütmesine imkân vermek daha faziletlidir. “Benden olsun çamurdan olsun” mantığı ile adalet edilmez. Kendi akrabalarını işe koyup, sordukları zaman, “Kur’ân akrabalarınızı gözetin” diyor demek Kur’ân’ı menfaatine alet etmektir. Adalet olmadığı gibi, akrabaları gözetme emrine uymak da değildir.

Kur’ân’ın emri akrabalarını devletin bütçesinden değil, kendi cebinden karşılayarak gözetmektir. Akrabalarını devletin bütçesinden gözetmek caiz olmuyor ve haram oluyor. 

Bediüzzaman şu ezelî ölçüyü hatırlatıyor: “Fert mütekellim-i vahde olsa, müsamahası fedakârlığı amel-i salihtir. Mütekellim-i maalgayr olsa hıyanet olur.”1 

Yani, kişi kendi bütçesinden fedakârlık yapabilir, ama devletin bütçesinden fedakârlık yapamaz. Kendi bütçesinden yaptığı fedakârlık salih amel; devletin veya toplumun bütçesinden yaptığı fedakârlık ise hıyanettir. Torpil hıyanete giriyor. 

Akrabalarını, ehil mi değil mi bakmadan, devletin işine koymak akrabalarını gözetmek olmuyor, torpil oluyor. Torpil amel-i salih değildir, amel-i talihtir. Makbul olmayan ameldir. Bu konuda salih amel, ehil olmayanı devlet işine almamak, ehil olanı seçerken de kamu için hazırlanmış adalet şartlarını mutlaka gözetmektir. 

Allah Ömer’den Sorar 

Hazret-i Ömer (ra) der ki: “Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.”

Meşhurdur: Bir gün Halife Ömer’i (ra) bir arkadaşı ziyaretine gelir. Selam verir. Halife işinden başını kaldırmaz, işini bitirir, mumu söndürür, başka bir mum yakar ve ondan sonra arkadaşının selamını alır. 

Arkadaşı neden böyle yaptığını sorunca da: “Yanan devletin mumu idi ve ben devletin işiyle meşguldüm. Devletin işini bitirdim. Kendime ait mumu yaktım. Şimdi seninle konuşabiliriz. Çünkü senin ziyaretin devlet işi ile ilgili değildir.”

Bir başka gün Hazret-i Ali Halife Ömer’i koşar buldu.   

“Nereye koşuyorsun ya Emire’l-Mü’minîn?” dedi.  

Hazret-i Ömer (ra): “Ya Ali devlete ait bir deve kaçtı. Yakalamamız lazım. O malda kaç kişinin hakkı vardır!” dedi. Hazret-i Ali:

“Ya Emir’el-Mü’minîn! Bir köle görevlendirseydin!” dedi.

Hazret-i Ömer (ra): “Benden daha iyi köle mi var?” dedi.  Hazret-i Ali: “Herkes senin yaptığını yapmaz. Senden sonra bu milleti yönetecek olanlara ağır bir yük bırakıyorsun!” deyince, Halife Ömer (ra):

“Ya Ali! Üzerimizdeki ağır bir yüktür. Fırat kenarında bir koyunu kurt kapsa, kıyamet gününde hesabı benden sorulur diye korkarım!” 

Millet Namına Hazm-ı Nefs Olmaz

Hazret-i Ebu Bekir (ra) halife iken, kamu malına dokunmadan geçinebilmek için bir Yahudi kadının keçilerini sağmıştır. Asla devlet gücünü mal ve mülk edinmek için kullanmamıştır.  

Hayber savaşında sahabe-i kiramdan birisi vefat etmişti. Resulullah’a (asm) haber verdiler. 

Resulullah Efendimiz (asm): “Namazını kılın. Ben kılmayacağım. Çünkü o devlet malı sayılan ganimetten çalmıştır.” buyurdu.

Zeyd bin Halid (ra) dedi ki: “O kimsenin eşyasını araştırdık. Gördük ki, aşırdığı şey, iki dirhem bile etmeyen bir Yahudi boncuğu imiş.”2 

Bu ince hassasiyeti Bediüzzaman hazretleri şöyle izah etmiştir: “Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahur edemez. Millet namına tefahur eder, hazm-ı nefs edemez.”3 Yani, milletin yönetimini üstlenenler, millet malının çarçur edilmesine göz yumamazlar. Milletin hukukunu gözetmekle yükümlüdürler. Ama kendi malları namına fedakârlık edebilirler. Bu fazilettir. 

Dipnotlar:

1- Eski Said Dönemi Eserleri (Sünuhat), s. 335., 2- İbn Mace, Cihad, 34., 3- Eski Said Dönemi Eserleri (Sünuhat), s. 335

Okunma Sayısı: 45
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erzincan ve Gölcük depremlerini geçti

    İslam ve göçmen karşıtı ifadeleri nedeniyle yeniden yargılanacak

    Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha

    Finlandiya'dan depremzedelere yardımlar devam ediyor

    İsrail güçleri, Nablus'a baskın düzenledi: 9 Filistinliyi öldürdü, 6'sı ağır 102 Filistinli yaralandı!

    Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 160'a yükseldi

    D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nden depremlerle ilgili ortak bildiri yayımlandı

    IKBY, Adıyaman'da 25 bin kişilik çadır kent kuruyor

    Fransa'da 32 gündür yağmur gözlemlenmiyor: 'Fransa için tarihi alarm durumu'

    Katar'dan 40 kargo uçağıyla 600 ton insani yardım geldi, bir gecede 46 milyon dolar yardım toplandı

    Rusya Güvenlik Konseyi: Nükleer silahlarla kendimizi savunma hakkımız var

    Yeni Asya, demokrasi, hukuk ve özgürlükleri savunan cephenin özgün bir rengi

    Yeni Asya, hak ve adalet arayışının kalelerinden oldu

    Yeni Asya, her türlü zorluğa rağmen mücadele ediyor

    Yeni Asya, Risale-i Nur’u referans alan bir yayın politikası izliyor

    Yeni Asya, demokrasinin İslam'la bağdaştığını ispat ediyor

    Yeni Asya zalimlere meyletmedi

    Yeni Asya, istikrarlı habercilik ve yayın çizgisiyle umut veriyor

    Yeni Asya, şaşmadan hukuk devletini savunuyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Var mı böyle bir gazete?
    Ali Rıza AYDIN

    Zararlıdan uzak kalmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vedâ Hutbesi’nde insan hakları
    Süleyman KÖSMENE

    Yönetimde akraba gözetmek
    Ali FERŞADOĞLU

    41 bin canı kim öldürdü?
    Ahmet BATTAL

    Çobanın ve çoban başının sivilceli demokrasisi
    Dr. Cenap Özkara

    Said Nursî’nin siyasette içtihadı
    Faruk ÇAKIR

    Deprem yarası geçer, ya dil yarası?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakının deprem tesbitleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.