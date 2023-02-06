Yönetimde maharet mi, salahat mi?

Ali Bey: “Yönetimde kişinin dindarlığı mı önemlidir, iş yapması mı?”

Muhkem Siyasi Ölçüler

Risale-i Nur’dan “Beyanat ve Tenvirler” adlı risale, çok güncel ve muhkem siyasi ölçüler veriyor. Bu ölçülerden bir buketini buraya alalım: “Ya maharettir veya salahattir. Sanatta maharet ise, müreccahtır.”1

Siyasi tercihlerde temelde iki değer gözetilir: 1-Maharet, liyakat ve ehliyet. 2-Salahat ve dindarlık.

Bediüzzaman’ın tavsiyesi, liyakati ve ehliyeti dindarlığa tercih etmektir. Yani liyakati ve ehliyeti varsa, dindar olmazsa bile tercihe şayandır. Eğer liyakati ve ehliyeti yok, ama sadece dindarlığı var ise, bu tercihe şayan değildir.

Çünkü ehliyeti ve liyakati olmayan kişi tercih edildiğinde, dindarlığı nedeniyle dine de, dindarlığa da, ahlâka da zarar verir. Nitekim Kur’ân işi ehline vermemizi emrediyor.2 Peygamber Efendimiz (asm) de, “İş ehil olmayana verildiği zaman kıyameti bekleyiniz.”3 Buyurmuştur

Denge Önemlidir

Siyasette bir diğer ölçü de din ve siyaset dengesini düzenler. “Dinin bir hakikatini bin siyasete tercih ederim.”4

Bediüzzaman siyasetin dine değil, dinin siyasete tercih edilmesini tavsiye ediyor. Bu muhkem ölçüye göre, insanın dindarlığı dost edilmek için yeterlidir. Siyasî düşüncesi de benimkisi gibi olsun denmez. Saygı duymak esastır. Kınamak, ötelemek, dışlamak asla makbul değildir. Çünkü dinde uhuvvet, kardeşlik ve muhabbet, siyasetdaş olmaktan önce gelir. Çünkü bu değerler uhrevidir.

Siyasî düşünce ise dünya ile sınırlı kısır bir döngüdür. Bu kısır döngü beşerîdir. Hatası da olur, kusuru da. Dolayısıyla bu kısır döngüye dostlarını hapsetmek ve kısır döngü lehine tarafgirlik yapmak doğru değildir.

Haydar’a Haydar Demek

Bir diğer muhkem ölçü, mübalağadan uzak durmaktır. “Hükûmete hücum edenler, bazıları “Haydo, Haydo” derlerdi, bazıları “Haydar Ağa, Haydar Ağa” derlerdi; ben “Haydar” derdim, şimdi de “Haydar” diyorum5

Siyasî tarafgirliklerde mübalağa tehlikesi vardır. Biri doğruları abartır, diğeri yanlışları. Her ikisi de isabetli üslup değildir. İsabetli üslup, Bediüzzaman’ın üslubudur: Kim olursa olsun, yalnızca “Haydar” demelidir.

Yani hükümet edenin doğru yapabileceğine de, yanlış yapabileceğine de ihtimal vermelidir. Doğrusu olduğunda, vatandaş olarak dua etmeli; yanlışı olduğunda ise demokratik eleştiri hakkını kullanmalı, uyarmalıdır.

“Hürriyet-i şer’iye” bunu gerektirir.

Siyasetçi Tam Dindar Olamaz

Bediüzzaman diyor ki: “Bir kısım dindar ehl-i siyaset, dini, siyaset-i İslamiyeye alet etmeye çalışmışlardı. İslâmiyet güneşi yerdeki ışıklara alet ve tabi olamaz. Ve alet yapmak İslâmiyet’in kıymetini tenzil etmektir, büyük bir cinayettir.”6

Bediüzzaman devamla, salih bir arkadaşının kendi siyasi fikrine uygun bir münafığı methettiğini, siyasi fikrine muhalif bir salih hocayı ise eleştirdiğini ve fasık olmakla iham ettiğini görüyor ve onu uyarıyor:

Keza Bediüzzaman, siyasetçinin tam dindar olamayacağını, çünkü siyaset yapanın riyadan ve enaniyetten kolay vazgeçemeyeceğini, oysa İslam ahlâkının bunları reddettiğini kaydediyor.

Dünya saltanatının ‘aldatıcı7 olduğunu söyleyen Bediüzzaman, bu nedenle siyaset yapanın, enaniyetini ve menfaatini terk etmezse dini bağlarının zaafa uğrayacağını ve hatta dini terk etmek tehlikesiyle yüz yüze kalacağını hatırlatıyor.8

Bu nedenle siyaset yapan, hatasız kabul edilmemelidir.

Dipnotlar:

1- Beyanat ve Tenvirler, s. 93

2- Nisa Suresi: 58

3- Buhari

4- Beyanat ve Tenvirler, s. 111

5- Beyanat ve Tenvirler, s. 107

6- Beyanat ve Tenvirler, s. 112

7- Mektubat, s. 100

8- Beyanat ve Tenvirler, s. 103