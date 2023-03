Yusuf Aleyhisselam’ın vefa imtihanı

Fikret Çalışkan: “Yusuf Suresi, 23. Ayette Züleyha’nın teklifine karşı Yusuf (as), “kocan benim efendimdir” diyor. Peki, kocası efendisi olmasaydı kadına gidecek miydi? Tek sebebin Allah korkusu olması gerekmez mi?”

Peygamberler Beşerdirler

Peygamberlerin çok çetrefilli, çetin, zor, ama zor hadiselere karşı çok dirayetli bir hayatları vardır. Onların yaşadıkları zorlukta bir örneği başka bir beşerin yaşaması ve bu imtihanı kazanması hemen hemen zordur.

Beşerdirler. Beşer gibi yaşamışlardır. Mucizeler dışında hemen her işleri adetullah çerçevesinde, herkesin uyduğu tabiat kanunlarına uyarak gerçekleşir. Her beşerin muhatap olduğu, ama genellikle başaramadığı sıradan, ama çetin imtihanlara tabi tutulmuşlar. En zorlu imtihanlardan başarıyla geçmişler, bu zorluk içinde her beşerin başarabileceği kolay yolu yaşayarak göstermişlerdir.

Yusuf Aleyhisselam on iki yaşında iken kardeşleri tarafından ölüp gitsin diye kuyuya atıldı. Fakat kervanlar tarafından kuyu içinden bulunup çıkarıldı. Güzelliği karşısında lal kesilen kervan sahipleri, sahipleri bulur da elimizden alır diye Mısır’da “O’nu yok pahasına, birkaç dirheme sattılar.”1

Aziz’in İyiliği

Yusuf’u satın alan esir taciri, onu yüksek bir fiyata sattı. Rivayete göre ağırlığınca misk, inci, altın, gümüş ve ipek karşılığında Yusuf’u (as) Mısır Aziz’i satın aldı.

Mısır Aziz’i Onu köle pazarında bulmasına rağmen, güzelliği, zekâsı, akıllılığı ve yüksek kabiliyeti sebebiyle yüksek ücret ödemekten imtina etmedi. Zaten de çocukları olmadığından sarayına götürdü. Hanımına; “Ona güzel bak! Belki bize faydası dokunur. Yahut onu evlat ediniriz!” dedi.2

Yusuf Aleyhisselam bu sarayda büyüdü ve gelişti. Büyüdükçe güzelleşti, gösterişli bir genç oldu. Züleyha’nın ona meyletmesinde ve ona karşı içine düşen derin sevgide Yusuf’un (as) bir kusuru yoktu. Fakat Züleyha içine düşen ateşi söndüremedi.

Yusuf Aleyhisselam bu saraya Aziz’in iyiliği ile geldiğini, kendisi babası olmayan ucuz bir köle iken Aziz’in kendisini yüksek fiyat ödeyerek sarayına almakla iyilik yaptığını, bu nedenle Aziz’in kendi efendisi olduğunu ve Aziz’e karşı vefalı olması gerektiğini hiç unutmadı.

Allah Korkusu ve Vefa

Tarih boyunca efendi ile köle arasında neredeyse “baba-evlat” ilişkisi kurulmuştur. Nitekim Bediüzzaman’ın, “Köle efendisine, hizmetkâr reisine ve veled pederine nasıl düşman ve muarız olabilir?”3 sorusundan da bu şiddetli bağlılık anlatılır. Sami dil ailesinde de Rab kelimesi, kölenin sahibi, efendisi manalarında kullanılmıştır.

Ayette Züleyha’nın teklifine muhatap olan Yusuf (as), önce “maazallah!” demiş, günahtan Allah’a sığınmıştır. Yani önce Allah korkusunu ifade etmiştir.

Ama hemen ardından “İnnehu Rabbî” diyerek, Züleyha’nın anlayacağı şekilde tevriyeli bir ifade kullanmıştır. Burada geçen “Rabbî” kelimesi, o gün Mısır’da kölenin efendisi olarak anlaşılmaktadır. En azından Züleyha böyle anlamaktadır.

Yusuf’un (as), “O ki (senin kocan) benim efendimdir” diye Züleyha’ya verdiği cevapta aynı zamanda, “O Allah benim Rabbimdir.” Manasını ifade ettiği de söylenebilir.4

Fakat cevap Züleyha’ya verilmiştir. Züleyha’nın anladığı dilin kullanılması gayet normaldir. Nitekim aynı surenin 41, 42 ve 50. Ayetlerde de Rab kelimesi “sahip ve efendi” manasında gelmiştir.

Bu durumda da Yusuf’un (as), Allah korkusu ile birlikte efendisine vefası bir ahlaki davranış olarak kendini göstermektedir.

Dipnotlar:

1- Yusuf Suresi: 20

2- Yusuf Suresi: 21

3- Muhakemat, s. 23

4- Prof. Dr. Şadi Eren, Zafer Karlı, Ab-ı Hayat, s. 436