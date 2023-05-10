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10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Zaafları muhatap alarak ders yapılmaz

Süleyman KÖSMENE
10 Mayıs 2023, Çarşamba
İsmet Çalık: “Bencillik veya menfaatperestlik gibi değişik huyu olanlara Risale-i Nur nasıl tebliğ edilir?”

Bencilliğin Tarifi

Bencillik; menfaatperestlik, hodbinlik, hodkâmlık, egoistlik, egoizm, enaniyet gibi kelimelerle de açıklanmaktadır. Bu huy, kişinin sadece kendini düşüncesini, davranışlarının temeline alması, başkaları yerine kendi çıkarını düşünmesi, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesidir. Böyleleri, kendi menfaatlerini her şeyden ve herkesten üstün tutarlar. Merkezde kendilerini görürler. Başkalarının hukukunu kolay teslim etmezler. Bu özellikleriyle bencillik bir nevi hastalıktır. 

Fakat kimin bencil olup, kimin olmadığına biz karar veremeyiz. Bizim bunu tespit etmek gibi bir görevimiz de yoktur. Esasen tespit arayışına çıkmak doğru da değildir. Kusur arayacaksak, bize nefsimiz yeter. Başkasının bencil olup olmadığını anlamak bize düşmez.

Çünkü esasen bulduğumuz sonuçlar bize doğruyu vermez. Yani görünüşte bencil dediğimiz adam, gerçekte bencil olmayabilir. Görünüşte cömert dediğimiz adam, gerçekte bencil çıkabilir. Kişiler bencil gibi gözükürken diğerkâm, cömert gibi gözükürken gizli bir bencil olabilirler. İnsanları bir zaafla itham ederek ders yapılmaz.  

Çarşıdaki Münakaşa

Hazret-i Ömer (ra) halife iken, Abadile-i Seb’a’dan olan oğlu Abdullah (ra) çarşıda alışveriş yapıyordu. Kırk paralık bir mesele için çok münakaşa etti. 

Görenler Halifenin oğlunu yadırgadılar. Bu tavrı bencilce, bahil ve menfaatperest buldular. Bu durumu anlamak için Hz. Abdullah’ı takip edenler oldu. 

Evine girerken bir kişiye bişey verdiği görüldü. Öbür kapıda başka birisine bişey daha veriyordu. Adamlara yetişip sordular:

“Abdullah size ne verdi?”

Her birisi dedi ki: “Bana bir altın verdi.” 

“Fesübhânallah!” dediler. “Çarşı içinde kırk para için böyle münakaşa etsin de, sonra hanesinde iki yüz kuruşu kimseye sezdirmeden, kemâl-i rıza-yı nefisle versin!” 

Nihayet bir gün Abdullah’a Dediler ki:

“Ya imam, bu müşkülümüzü hallet. Sen çarşıda böyle yaptın, hanende de şöyle yapmışsın.” 

Abdullah şöyle dedi: “Çarşıdaki vaziyet iktisattan ve kemâl-i akıldan ve alışverişin esası ve ruhu olan emniyetin, sadakatin muhafazasından gelmiş bir hâlettir, hısset (cimirilik) değildir. Hanemdeki vaziyet, kalbin şefkatinden ve ruhun kemâlinden gelmiş bir hâlettir. Ne o hıssettir ve ne de bu israftır.”1

Çarşıda Hazret-i Abdullah’ı (ra) bencil zannedenler, evinde onun gerçek bir cömert olduğunu anladılar.  

Zaaflara Ders Bina Edilmez

Bir bencil-metremiz yok ki, onu esas alıp insanları ölçelim ve bir sonuca varalım. Bencil-metremiz olsa bile, insanları ölçmeye İslamiyet izin vermez. Çünkü bizim önce kendimizi ölçmemiz gerekir. Kusurlar ise sadece Allah’a açıktır. 

Bizim birisini bencil ilan etmemiz suizan, gıybet veya nihayet iftiradan başka bir işe yaramaz. Böyle günahlarla uğraşarak tebliğ yapılmaz. Tebliğ makbul olmayan bilgilere bina edilmez. 

Aslında kişinin kendi çıkarlarını düşünmesi bencillik değildir. Normalde herkes kendi çıkarını düşünür ve dikkate alır. Hiç kimsenin malı yağma değildir. Fakat bu durum bencilde abartılı olabiliyor.  

Risale-i Nur dersleri her zaafı olana tedavi, her kusuru olana kemal, her hasta olana ilaç, her derdi olana deva hükmündedir. Risale-i Nur insanların zaaflarını zikretmeden tüm zaaflara kemal dersi verir, iyi gelir, tedavi eder. Fakat Risale-i Nur’u okurken muhatap nefsimiz olmalıdır. Başkalarının zaafları değil. 

Dipnot: 1- Lem’aalr, s. 256

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