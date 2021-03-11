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11 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Zalimden iyi Ye’cüc ve Me’cüc olur mu?

Süleyman KÖSMENE
11 Mart 2021, Perşembe
Ayhan Bey: “Ye’cüc ve Me’cuc nedir, kimlerdir? Çıkmış mıdır?”

İnsanların Şerlileri

Ye’cuc ve Me’cuc insan cinsindendir. Bir ucube mahlûk değildir. Nitekim Kur’ân, Ye’cüc ve Me’cüc diye ifade ettiği bozguncu, fitneci, fesatçı, mütecaviz, vahşî, saldırgan, yağmacı, yıkıcı ve zalim iki kabilenin şerrinden ve saldırılarından medenî ve mazlum kavimleri korumak için Hazret-i Zülkarneyn peygamberin bir sed inşa ettiğini bildiriyor. 1 Bu sed demir ve bakır eritilip dökülerek müstesna bir mimari ile yapılmıştır. 2 Kimi müfessirlere göre bu sed Çin Seddi’dir, kimilerine göre bu sed Yemen’de veya Kafkasya’da ya da Buhârâ’nın ortasında yer alan Kokya Dağı’nda yer almaktadır. Bedîüzzaman (ra) bu seddin Çin Seddi olma ihtimalinden bahseder. 3 

Nevvâs b. Sem’ân’ın (ra) rivâyet ettiği oldukça uzun bir hadiste Peygamber Efendimiz (asm) insanların şerlilerinden olan Ye’cüc ve Me’cücün kıyâmete yakın yeniden türeyeceğini ve dünyayı fesada vereceğini beyan eder. Bu hadiste Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm), Ye’cüc ve Me’cücü “insanların şerlileri” sıfatıyla tanımlar. 4    

Ye’cüc ve Me’cüc Damarı  

Bedîüzzaman (ra), bunu şöyle misallendirir: Çekirge gibi memleketi fesada veren bir afet bir mevsimde pek çok bulunabilir, mevsim değiştikçe o yoğun kabilenin hakikati mahdut bazı fertlerde saklanır. Zamanı geldikçe emr-i İlâhî ile yeniden o mahdut fertlerden gayet çoklukla aynı fesat başlayabilir. Çünkü onların karakterleri ve yapıları böyledir.  

Aynen bunun gibi, kimi zaman dünyayı yaşanmaz hale getiren insan cinsinden Ye’cüc ve Me’cüc taifesi, mevsimi geldiği vakit, dünyayı ve beşerin medeniyetini yeniden darmadağın edebilir, dünya yeniden büyük bir şer ve fesat fırtınası yaşayabilir. 5  

Her zalimde Ye’cüc ve Me’cücden bir damar vardır. Bu damar, insanda bozmaya, yıkmaya, zulmetmeye korkunç ve gözü kapalı bir hırs ve meyil uyandırıyor. Bu meyil ve hırs Allah korkusuyla sınırlanmadığı takdirde, ortaya çıkacak fitne ve fücurun boyutu göz karartıyor. Bu gün zalim bedeviyet boyasıyla değil, medeniyet boyasıyla ortada; vahşet kılıncıyla değil devlet kılıncıyla vuruyor. Devlet olunca suret-i hakkı başına geçiriyor. Aldatarak iş yapıyor, taraf da topluyor. Çin’in mazlum Uygur Müslüman’ına yaptıkları az şey midir? Myanmar’da, Yemen’de, Suriye’de mazlum Müslüman ne halde; haber bile alamıyoruz! Ye’cüc ve Me’cüc gelseydi daha ne yapacaktı?

Mazlumun dünyasını karartan zalimin, Sedd-i Zülkarneyn’e sebep olan Ye’cüc ve Me’cüc’ü aratmadığı açıktır. 6 Belki bundandır ki, insanlığın yüzde doksan gibi bir ekseriyetinin Ye’cüc ve Me’cüc karakterli olduğunu nakledenler olmuştur. 7 

Sedd-i Kur’ânî

İnsanlık bazen Ye’cüc ve Me’cüc unvanlarını hak edecek boyutta akl-ı selimden ve merhametten uzaklaşmaktadır. Böyle hunhar toplulukların geçmişte olduğu gibi, ahir zamanda da çıkacağı ve bunun bir kıyamet alâmeti olduğu rivayetlerden anlaşılıyor. 

Bedîüzzaman (ra) bu tehlikeyi hiçbir zaman göz ardı etmediğinden, uzun ve verimli ömrünün tamamını milletin imanının selâmeti için vakfediyor; sedd-i Kur’ânî’nin yıkılmasıyla Ye’cüc ve Me’cücden daha müthiş, ahlâkta ve hayatta karanlıklı ve zulümlü bir anarşîliğin ve dinsizliğin fesadına karşı tek çarenin iman hizmetinde kilitlenmek olduğunu haber veriyor. 8 Ve bu zamanda Risale-i Nur eserlerinin, kuzeyden gelen dehşetli dinsizlik cereyanına ve inkâr-ı Ulûhiyete karşı Sedd-i Zülkarneyn hükmünde bir Kur’ân Seddi vazifesi yaptığını bildiriyor. 9   

DUÂ

Ey kendisinden himaye isteyenleri himaye eden! Ey kendisine iltica edenlere melce olan! Ey kullarını şerlerden, fitnelerden koruyan Allah’ım! Müslüman’ı ahir zaman fitnesinden, deccal ve süfyan şerrinden, Ye’cüc ve Me’cüc fesadından muhafaza eyle! Âmin.

Dipnotlar:

1- Kehf Sûresi, 18/95. 2- Kehf Sûresi, 18/96. 3- Muhâkemât, s. 60. 4- R. Sâlihîn, 1805. 5- Sözler, s. 311. 6- Şuâlar, s. 507. 7- Tecrit Terc. IX/101. 8- Kastamonu Lâhikası, s. 111. 9- Asa-yı Musa, s. 235.

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