Zekât ve geçim soruları

İstabul’dan Ergin Boz: “1-İyice tanımadığımız bir kişinin dış görünüşüne veya yaşayışına bağlı olarak muhtaç olduğunu düşünüp zekât verebilir miyiz? 2-Çocuklarımızın çalışanı veya okuyanına ya da cinsiyetine/yaşına/harcamasına göre harçlık dağılımını nasıl yapabiliriz? Çalışan çocuğumuzdan eve katkıda bulunmasını isteyebilir miyiz? 3-Kurum/müessese gıybeti olur mu, yoksa gıybet şahsa mı münhasırıdır?

Fakiri Nasıl Tanıyalım?

Zekât verdiğimiz insanı tanımamız lazım. Günümüzde dilenmek de neredeyse meslek oldu. Bazı güçsüz insanları fakir gibi giyindirip ortaya salarak dilendiren çeteler olabiliyor. Böyleleri için Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Gerçek fakir, kapı kapı dolaşırken verilen bir iki lokmanın veya bir iki hurmanın geri çevirdiği kimse değildir. Gerçek fakir, ihtiyacını giderecek bir şey bulamayan ve halini anlayıp kendisine tasaddukta bulunacak biri çıkmayan, buna rağmen kalkıp halktan bir şey istemeyen kimsedir.”*

Zekât mükellefinin, ibadetinin yerini bulması için nereye verdiğinden emin olması lazım. Kur’ân’da buyurulur ki: “Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna adadıkları için yeryüzünde dolaşmaya ve çalışmaya güç yetiremeyen yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir.”2

Bunlar Allah yolunda ilim tahsil eden öğrencilerdir, Allah yolunda cihat eden mücahitlerdir, kendisini iman hizmetine vakfetmiş fedakârlardır. Kendisini Allah yoluna vakfettikleri için çalışmaya, ticaret yapmaya, başkaları gibi para kazanmaya vakit bulamazlar.

Fakat bu kimseler afif kimselerdir, iffet sahibi kimselerdir, fakir olduğunu gizli tutan, kendi halini insanlara ifşa etmeyen, insanlara el açmayan, dilenmeyen insanlardır. Onları yüzlerinden, iffetli duruşlarından, tok gönüllü oluşlarından tanırız.

Tok gönüllü olmak Samed ismine mazhariyettir. Oruçta da bulunan3 güzel bir ahlâktır. Zekâtın böyle kimselere verilmesi isabetli olur.

Aile Bütçesinde Harcamalar

Bir baba çocuklarına yaptığı harcamalarda muhtardır. Yani para ve kazanç sahibi kendisidir, parasını dilediği gibi tasarruf eder. Çocukları arasında bilerek bir ayırıma ve kayırıma gitmemesi yeter.

Bununla beraber mümkün mertebe adaleti sağlamaya çalışması iyidir.

Babanın veya büyük kardeşin aile fertleri için yaptığı harcamalar sadaka kabilindendir. Hatta en makbul sadaka sayılır. Peygamber Efendimiz (asm), “Sadaka vermeğe, geçimi senin üzerine vacip olandan başla. Sadakanın hayırlısı bolca olanıdır. Dilenmekten kaçınan kimseyi Allah iffetli ve gönlü zengin kılar. Verilenle yetinenleri Allah başkasına muhtaç etmez.”4 buyurmuştur.

Harçlık dağılımı konusunda tek kural, eğer evin bütçesi uygunsa, ihtiyacı olan çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Çocuklar adaletin tam sağlanmadığına değil, evin bütçesi çerçevesinde kendi ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığına bakmalıdırlar.

Çalışan çocuk dilerse ve evin ihtiyacı varsa şüphesiz içinde yaşadığı evin bütçesine katkı yaparlar, yapmalıdır. Katkıda bulunması istenebilir de. Ama kendisinin makbul bir ihtiyacı varsa, bu da görüşülerek aşılabilir. Aileden destek de alır, aileye destek de verir.

Gıybet, içinde su-i zannı fazla barındıran bir dil günahıdır. Su-i zannı barındırdığı ve hüsn-ü zanna yer vermediği için gıybet, insanın sözde ve zanda isabetini kaybetmesine yol açar. İnsanı yanlış sonuca götürür. Bu nedenle haramdır. Bulunduğu ortamı kirletir.

Bediüzzaman, bulunduğu ortamda gıybet yapılsa, “havayı zulümatla doldurdunuz” dermiş. Kurum da olsa, o kurumda çalışanlar adına da gıybet yapılmamalı. Ancak gerçek bir şikayet varsa veya bir zararı gidermek söz konusu ise o zaman yapılabilir.

Dipnotlar:

1 Buhârî, Zekât, 53, Tefsir, Bakara 48; Müslim, Zekât 102, (1039); Muvatta, Sıfatu’n-Nebiyy 7, (2, 923); Ebu Davud, Zekât 23, (1631, 1632); Nesaî, Zekât 76, (5, 85).]

2 Bakara Suresi: 273

3 Mektubat, s. 475

4 R. Salihin, 294