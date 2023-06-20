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20 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Zilhicce’de kurbanın hikmetleri

Süleyman KÖSMENE
20 Haziran 2023, Salı
Vildan Hanım: “Müslümanlar Zilhiccenin onunda neden kurban kesiyorlar?”

Arzın Yaratıldığı Günlere Dönüş  

Zilhiccenin onunda, yani Kurban Bayramı gününde kurban kesmenin temel hikmeti emirdir. Bu bir Allah emridir ve bizzat Peygamber Efendimiz (asm) uygulamıştır. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu: “Zaman, döne döne Allah’ın arz ve semâvâtı yarattığı gündeki düzenini tekrar buldu. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü haram aydır. Haram aylar da üç tanesi peş peşe gelir: “Zülkade, Zü’lhicce ve Muharrem. Bir de Cumâdî ve Şâban ayları arasında yer alan Mudarlılar’ın Receb’i.” Resûlullah (asm) sordu:

“Bu ay hangi aydır?” Biz: “Allah ve Resulü daha iyi bilir” dedik. Bir müddet sustu. Biz ayın ismini değiştirecek zannettik. Ancak şunu söylediler:

“Bu zilhicce değil mi?” “Evet!” karşılığını verdik. Devam etti: “Peki burası neresidir?” Biz: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” cevabını verdik. Yine sustu ve biz bölgenin ismini değiştirecek zannettik.”

“Burası haram bölge değil mi?” dedi. Biz: “Evet” dedik.

“Bugün ne gündür?” dedi, biz yine: “Allah ve Resulü daha iyi bilir” dedik. Tekrar sustu ve biz yine günün ismini değiştirecek zannetmiştik ki: “Kurban günü değil mi?” dedi.

“Evet” cevabımız üzerine sözüne devam etti:

Zilhicce Günleri

“Bilin ki, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız birbirinize kesinlikle haramdır, tıpkı bu yerde, bu ayda şu gününüzün haram olması gibi. Rabbinize kavuştuğunuz zaman sizi yaptıklarınızdan hesaba çekecek. Sakın benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kâfirler olmayın. Bu söylediklerimi duyanlar, duymayanlara ulaştırsınlar. Bazan söz kendisine ulaştırılan kimse, ulaştırılan sözü, bizzat dinleyenden daha iyi beller.” Resûlullah (asm) sonra şunu ekledi: “Tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi?” Üç defa tekrarladı.

“Evet” cevabımız üzerine, “Ya Rabbi şahit ol!” dedi.   

“Sonra Hz. Peygamber (asm) beyazı galebe çalan alaca iki koyuna yöneldi ve onları kesti.  Sonra da koyunun bir parçasını alıp aramızda taksim etti.”1

Kurbanın özünde Cenab-ı Allah’a bir şey adayarak Allah’a yaklaşma vardır. Cenab-ı Allah’a ilk kurbanı Hazret-i Âdem’in (as) ilk çocuklarından Hâbil ile Kâbil adamışlar ve Hâbil bir koyun, Kâbil ise bir deste buğday takdim etmişlerdi.  

Keza bir başka zilhicce gününde de Hazret-i İbrâhîm Aleyhisselâm çok ağır bir imtihana tâbi tutularak oğlunu Allah’a kurban etmesi emrini aldı. Zilhicce’nin sekizinci günüydü ve rüyasında oğlunu Allah’a kurban ediyordu. Bu rüyanın sâdık bir rüya olup olmadığını araştırırken, Zilhicce’nin dokuzuncu günü aynı rüyayı tekrar gördü. Zilhicce’nin onuncu günü (Kurban Bayramının birinci günü), üçüncü defa aynı rüyayı görünce bunun bir vahiy olduğunu anladı. Cenab-ı Hak bu emrini kesin bir şekilde bir defada indirmemiş, arka arkaya rüyalarla Hazret-i İbrâhim’i (as) psikolojik olarak buna hazırlamıştı. Bu emre Hazret-i İsmâil de (as) teslim olmuştu.2 

Kurban Edilen Nimet Yumakları

Hazret-i İbrâhim (as) Cebrâil’in indirdiği koçu Zilhicce’nin onuncu günü kurban ediyor. Böylece Zilhicce’nin onuncu günü kurban kesmek bir İbrâhim Aleyhisselam’ın sünneti olarak sabit kılınıyor. Ve koçla beraber Cenab-ı Hakk’ın sırf nimet için rahmet hazinesinden indirdiği dişili erkekli sekiz hayvanı3 kurban bayramlarında kurban etmek bir Allah emri olarak dinimizde teşri kılınıyor. 

Bu sekiz hayvan Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifade buyurduğu gibi, etinden kılına, boynuzundan bağırsaklarına, sütünden dışkısına her yönüyle birer nimet yumağı olan dişili erkekli koyun, keçi, sığır, manda ve devedir.4  

Dipnotlar:

1- Buhârî, Hacc 132, Edâhî 5; Tefsîr, Berâe 8, Bed’i’l-Halk 2, Fiten 8, İlim 9; Müslim, Kasâme 29, (1679); Ebu Dâvûd, Hac 63, (1947);

2- Sâffât Sûresi: 100-111

3- Zümer Sûresi: 6

4- Lem’alar, s. 368

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